เอาใจคนอิสาน ASICS เปิดตัวสาขาใหม่ เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น ช้อปสนุก สินค้าครบครัน

พบกับณ เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น ชั้น 2 ไม่ว่าจะสายสปอร์ต สายสตรีท หรือว่าสายไหน มาช้อปกับสินค้าหลากหลายที่คุณสามารถเลือกสรรได้มากมาย สำหรับเดือนกันยายน NEW ITEM NEW COLLECTION ที่ไม่ควรพลาด สำหรับนักวิ่งตัวยง ร้านใหม่ของเรามีรองเท้าวิ่ง KAYANO29 ที่ความกว้างของรองเท้ายิ่งกว่าเดิม น้ำหนักเบาและเด้ง ทำให้ทุกย่างก้าวของคุณทรงพลังมากขึ้น NOVABLAST 2 ให้ความรู้สึกถึงความสนุกในการวิ่ง ด้วยแรงบันดาลใจดีไซน์ลวดลายทรงพลังที่สื่อถึงวิวทิวทัศน์ชายฝั่ง​ สร้างแรงบันดาลให้กับนักวิ่งด้วยสีสันที่ไม่ซ้ำใคร รวมถึงรุ่น Gel-Nimbus ให้ทุกย่างก้าวของคุณทรงพลังมากยิ่งขึ้นนอกจากรองเท้าที่คอยซัพพอร์ตทุกยางก้าวของนักวิ่งมืออาชีพสำหรับทุกท่านแล้ว ASICS STORE ยังมี Apparel เพิ่ม Item สนุกให้การวิ่งของคุณไม่น่าเบื่อ ไอเดียแมตชุดกับรองเท้าให้เป็นตรีมเดียวกันห้ามพลาดสายฟิตเนส โปรโมชั่นพิเศษเพียงซื้อสินค้าขั้นต่ำ 3,500 บาท สามารถนำใบเสร็จจากที่ร้าน ไปรับสิทธิ์ทดลองเล่นที่ Fitness First จำนวน 3 ครั้ง หรือ แสดงบัตรสมาชิก Fitness First ที่เป็นบัตรแข็งหรือบัตรดิจิตอลใน Application Fitness First รับส่วนลดสินค้าราคาปกติ 20% สามารถนำสิทธิ์ทดลองใช้ได้ที่ Fitness first ชั้น 4 เซ็นทรัลเฟสติวัล ขอนแก่นโดยภายใน ASICS Store สาขาใหม่นี้ มีสินค้ามากมายในหลากหลายโซนที่น่าสนใจให้ได้เลือกช้อป ไม่ว่าจะเป็นสินค้า Performance จาก ASICS เช่น โซนรองเท้าวิ่ง ที่มีหลากหลายรุ่น ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย โซนรองเท้าเทนนิส รองเท้าแบดมินตัน ที่จะช่วยซัพพอร์ตทุกการลงสนามของคุณ รวมถึงแอคเซสเซอรี่และเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายและการออกกำลังกายในหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีรองเท้าสำหรับน้องๆหนูๆกับ ASICS Kids Shoes และเสื้อผ้าสำหรับสายแฟชั่นและสายสตรีทจาก ASICS SportStyle ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในทุกๆ วันของคุณไว้ที่ ASICS Store ด้วยเช่นกันสอบถามข้อมูลสาขาเพิ่มเติม:ASICS Store สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น ชั้น 2โทร: 062-8753556ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASICS ได้ที่: LINE Official: @ASICSTHFacebook: ASICSInstagram: @ASICSTH#ASICSTH #ASICSSPORTSTYLETH