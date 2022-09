“หม่อมน้อย” ตั้งใจให้ “มายาพิศวง” เป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายในชีวิต! เผยถึงธาตุแท้มนุษย์

สำหรับผลงานภาพยนตร์ที่หม่อมน้อยฝากเอาไว้เป็นชิ้นสุดท้าย อย่าง Six Characters มายาพิศวง ที่เพิ่งจะออกฉายทั่วประเทศเป็นวันแรกในวันที่ 15 กันยายน เป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์คลาสสิกอายุนับศตวรรษของ ลุยจิ ปิรันเดลโล่ ที่ได้นักแสดงชั้นนำของไทยมาร่วมประชันบทบาท โดยหม่อมน้อยได้เผยถึงผลงานชิ้นนี้ก่อนจากไปว่า“ผมรู้จักเรื่อง Six Characters in Search of an Author ของ ลุยจิ ปิรันเดลโล่ ในปี 2515 เรื่องนี้เป็นละครประจำปีของภาควิชา ศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ลุยจิ ปิรันเดลโล่ เป็นนักประพันธ์ชาวอิตาเลียน ซึ่งเขียนเรื่องนี้ไว้เมื่อ 101 ปีที่แล้ว งานของ ลุยจิ ปิรันเดลโล่ สะท้อนให้เห็นธาตุแท้ของมนุษย์ทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องนี้คือชัดมากลุยจิ ปิรันเดลโล พูดถึงความแตกต่างระหว่าง ความเป็นจริงกับมายาภาพ แปลกไหมว่าเรามักจะมองภาพยนตร์หรือละครว่าเป็นเรื่องไม่จริง จนชีวิตของเราที่ดำเนินอยู่ทุกวันนี้เป็นเรื่องจริง แต่เราลืมไปว่าในความเป็นจริงของชีวิตเรา เราจะสร้างภาพลักษณ์ที่อยากให้คนอื่นเห็นเรา ไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่เป็นตัวตนแท้ของตัวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องมีคุณค่ามากแน่ๆ และมีคุณค่าอย่างยาวนานด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ความจริงคืออะไร ความไม่จริงคืออะไร มันเป็นยุคที่ โอ้โห..มีเหตุการณ์เชิงฆาตกรรมหรือไม่ฆาตกรรมเกิดขึ้น มันสะท้อนหลายอย่างว่าอะไรคือความจริง อะไรคือไม่จริง ในเหตุการณ์เดียวกัน ทุกคนพูดไม่ตรงกันเลย และพูดเอาความดีเข้าตัวหมด ซึ่งเราก็รู้สึกว่านี่แหละคุณค่าของภาพยนตร์เรื่องนี้ เราจึงตัดสินใจทำภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งคิดว่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตเสียด้วยซ้ำไปความมุ่งหวังในภาพยนตร์เรื่องนี้ ไม่ได้มุ่งหวังอะไร ถ้าคนไทยดูแล้วเข้าใจ คุณก็จะมีวุฒิปัญญาเกิดขึ้น คุณจะเข้าใจตัวคุณเอง คุณจะเข้าใจคนรอบข้าง คุณจะมีชีวิตที่มีความสุข มันจะไม่เหมือนตัวละครในเรื่องนี้ทั้ง 6 ตัวที่มีแต่ความทุกข์ทรมาน เพราะเขายึดติดแต่กับภาพลักษณ์ของตัวเอง ความมหัศจรรย์ของ ลุยจิ ปิรันเดลโล ก็คือมันไม่ใช่แค่คนมีปัญญาเท่านั้นถึงจะดูเรื่องนี้สนุก คนไม่มีความรู้ดูก็สนุกได้ ใช่ ไม่ใช่”