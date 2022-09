“ลิขิตรักชิงบัลลังก์” ละครเวทีที่กลิ่นความวาย “กัน - คริส - นุ้ย” โชว์สกิลการแสดง แจกความฮา สนั่นฮอลล์!!

เปิดม่านทำการแสดงในรอบพรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ “ลิขิตรักชิงบัลลังก์” ละครเวที โรแมนติก คอมเมดี้ แฟนตาซี มิวสิคัล จูคบ็อกซ์ มิวสิคัล (Jukebox Musical) เรื่องใหม่จาก “เมืองไทยรัชดาลัย” หลังห่างหายไปนานกว่า 3 ปี เพราะโควิด-19 จนคอละครเวทีบ่นคิดถึง ซึ่งครั้งนี้เป็นการนำ บทเพลงฮิตตั้งแต่ยุค 90 จนถึงปัจจุบัน อย่าง Body Slam, ปาล์มมี่, เอนโดฟิน, URBOYTJ Tilly Birds, Three Man Down ฯลฯ มาร้อยเรียงให้เข้ากับเรื่องราวความสนุกสุดโรแมนติก ของ “สาวไทยหัวใจเกาหลีที่ฝันอยากเจอเนื้อคู่เป็นหนุ่มโอปป้า แต่โชคชะตาพาให้เธอข้ามมิติ หลุดไปอยู่ใน “ยุคโซจู” จนได้เจอกับ3 องค์ชายรูปหล่อที่กำลังห้ำหั่นชิงบัลลังก์” ที่ดูแล้วอิ่มเอม ฟิน และเต็มไปด้วยความสนุก ความฮา อลังการงานสร้าง ไม่ว่าจะเป็นฉาก แสง เสียง และคอสตูมสุดอลัง สมยี่ห้อค่าย “ซีเนริโอ” นอกจากนี้ยังได้นักแสดงที่เข้าขาลงตัว แถมมีครบทั้ง “สายร้อง” อย่าง กัน นภัทร, หนึ่ง ETC , “สายละมุน” อย่าง คริส พีรวัส, แพรวา ณิชาภัทร และ “สายฮา” ที่นำทีมโดย นุ้ย สุจิรา , ตั้ม วราวุธ, โดม จารุวัฒน์ เมื่อทั้งหมดถูกนำมาหลอมรวมกัน ยิ่งทำมิวสิคัลเรื่องนี้สนุกมันส์ครบรสเริ่มต้นที่หนุ่มกัน นภัทร กับบท “องค์ชายสี่” แม้ครั้งนี้กันต้องเล่นเป็นพระเอกมาดร้าย แต่กันก็พกความสามารถมาพร้อมการแสดงที่น่ารัก แสบ ซน มีเสน่ห์ จนคนดูลงความเห็นว่า “ถึงร้าย ก็รัก” แถมเจ้าตัวยังมีเพลงคู่โชว์จิ้นกับน้องรัก อย่าง คริส พีรวัส ให้แฟนๆ ได้กิ๊วก๊าวกันทั้งโรงละคร ซึ่งแม้จะเป็นละครเวทีเรื่องแรก แต่คริสก็ถ่ายทอดบท “องค์ชายเล็ก” ได้อย่างหล่อละมุนเต็มไปด้วยเสน่ห์ ส่วนฝีมือการร้องเพลง ที่คริสซุ่มฝึกซ้อมมาอย่างดี ก็พาให้เหล่า #ยูยู่ของคุณพี และคนดูในฮอลล์เคลิ้มตามใจละลายได้สบายๆ เพราะคริสทำได้ดีในทุกโมเมนต์การแสดง ส่วนนางเอกสาวแพรวา ณิชาภัทร สาวไทยหัวใจเกาหลี ที่นอกจากจะน่ารัก สดใส ยังโชว์ร้อง เล่น เต้น ได้อย่างครบเครื่อง ด้านศิลปินหนุ่มเสียงดี หนึ่ง ETC ในบท “องค์ชายรัชทายาท” ที่ออกมาโชว์เสียงร้องเมื่อไหร่ ก็ทำเอาคนดูอินไปตามๆ กัน ฟากหนุ่มตั้ม วราวุธที่ต้องมารับบท “ขันที” มือขวาขององค์ชายเล็ก ก็โชว์จริตหญิงยิงมุกฮาแบบไม่มียั้ง โดยเฉพาะเวลาที่ต้องต่อกรคู่กับโดม จารุวัฒน์ “เสนาบดี” จอมแสบ ที่นอกจากจะฮาตามบทแล้ว ยังขุดมุกในชีวิตจริงมาแซวกันยับ สร้างเซอร์ไพรส์ความฮาให้คนดูได้หัวเราะจนตัวโยน และที่ทำเอาคนดูได้ฮากันท้องแข็งทุกครั้งที่ปรากฎตัว คือ นุ้ย สุจิรา “ตัวแม่สายฮา” ที่โชว์ออร่าความร้ายในบท “พระสนม” ได้สมกับตำแหน่งดาว TikTok เบอร์ต้นของประเทศ เพราะจัดเต็มทุกอินเนอร์ทั้งหัวเราะและร้องไห้ ส่วนบทเพลงเพราะที่คุ้นหูที่นำมาทำดนตรีใหม่ ก็เกิดเป็นการตีความในมุมมองใหม่ๆ ขึ้น แถมโชว์แดนซ์ในเรื่องนี้ ก็สวยตระการตา สมเป็นละครเวทีเรื่องแรกของ “เมืองไทยรัชดาลัย” ที่กลับมาทำให้แฟนๆ ได้สัมผัสโมเมนต์ความสนุก ความอิ่มเอมที่คุณคุ้นเคย มาร่วมหัวเราะและฟินไปกับความสนุก ความอลังการ กับจูคบ็อกซ์มิวสิคัล แฟนตาซี “ลิขิตรักชิงบัลลังก์” เปิดการแสดง ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ ตั้งแต่วันที่15 – 25 กันยายนนี้ เท่านั้น!! สนใจจองบัตร ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร.02-2623456