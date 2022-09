“แบมแบม - เป๊ก - มิน - มิว” ชวนสนับสนุนสินค้า ยูนิเซฟเท็ดดี้บลูคอลเลคชั่นระดมทุน ส่งความช่วยเหลือสู่เด็ก ๆ ที่ขาดแคลนทั่วโลก

เพราะยังมีเด็ก ๆ ทั่วโลกอีกมากมายที่ยังคงได้รับความเดือดร้อน และรอคอยความช่วยเหลืออยู่ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จึงยังคงเดินหน้าส่งต่อความช่วยเหลือ จากผู้สนับสนุนไปยังพวกเขาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่คำนึงถึงสถานะ เชื้อชาติ และศาสนา จึงมีความจำเป็นที่ ยูนิเซฟ จะต้องระดมทุนเพื่อให้พร้อมกับความช่วยเหลือในภาวะเร่งด่วนที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา ล่าสุดองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรที่แน่นแฟ้นกันมาอย่างยาวนานอย่าง กลุ่มเซ็นทรัล สนับสนุนให้เกิด “The Teddy Blu Limited Edition Collection” โดยสร้างสรรค์สินค้าผ่านลายหมีเท็ดดี้บลู สัญลักษณ์ประจำรายการ เดอะ บลู คาร์เพท โชว์ ฟอร์ ยูนิเซฟโดย “The Teddy Blu Limited Edition Collection” จะประกอบไปด้วย เสื้อยูนิเซฟเท็ดดี้บลู 2 ลาย คือ Teddy Blu Box และ My Teddy Blu จำหน่ายในราคาตัวละ 790 บาท สร้อยข้อมือยูนิเซฟเท็ดดี้บลู จำหน่ายในราคาเส้นละ 790 บาท และ เซ็ทพิเศษ Special Bundle Set เสื้อยืด + สร้อยข้อมือ ราคาพิเศษ 1,490 (จากปกติ 1,580 บาท) โดยจัดจำหน่ายวันนี้ทาง www.centraltham.com/bluecarpet ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ 7 สาขา ได้แก่ ชิดลม, ลาดพร้าว, เวสต์เกท, ปิ่นเกล้า, เมกาบางนา, พระราม 3 และ พระราม 9, Supersports 2 สาขา คือ เซ็นทรัลเวิลด์ และ แอคทีฟ เมกาบางนา และ ร้าน Good Goods 2 สาขา คือ กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปช่วยเด็ก ๆ ที่ขาดแคลน เช่น จัดส่งกล่องมหัศจรรย์ หรือ Magic Box ซึ่งบรรจุหนังสือเด็ก ของเล่นเสริมทักษะ และคู่มือพ่อแม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ๆ กลุ่มเปราะบางในประเทศไทย โดยเฉพาะช่วงโควิด -19 ซึ่งเด็กจำนวนมากกำลังเผชิญกับภาวะเรียนรู้ถดถอย นอกจากนี้ ยังจัดส่งอาหารบำบัดฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลกที่ขาดสารอาหารอย่างรุนแรงให้มีชีวิตอยู่รอดเป๊ก - ผลิตโชค อายนบุตร Friend of UNICEF กล่าวว่า “เป๊กเชื่อว่า พลังของพวกเราแต่ละคนเมื่อมารวมกันจะสามารถทำให้เราช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนได้อีกเป็นจำนวนมาก เสื้อและสร้อยข้อมือที่เป๊กใส่อยู่นี้ นอกจากจะสวยงามแล้ว บอกได้เลยว่าเราใส่แล้วได้ความภูมิใจด้วย ว่าเรากำลังร่วมกันเป็นหนึ่งพลังเล็ก ๆ ที่สามารถส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังเด็ก ๆ ที่ขาดแคลนทั้งที่อยู่ในเมืองไทยและที่อยู่ห่างไกลอีกซีกโลก เป๊กขอฝากอีกหนึ่งโปรเจกต์ดี ๆ นี้ไว้ด้วย มาช่วยเด็ก ๆ ไปกับเป๊กและยูนิเซฟนะครับ ขอบคุณครับ”แบมแบม – กันต์พิมุกต์ ภูวกุล Friend of UNICEF กล่าวว่า “ปีนี้ผมไม่มีโอกาสได้ไปร่วมอยู่ในรายการ เดอะ บลู คาร์เพท โชว์ ฟอร์ ยูนิเซฟ ด้วยตัวเอง เสียดายมาก ๆ ครับ ถึงแม้รายการจะจบลงแล้ว แต่ความช่วยเหลือยังไม่จบ เพราะมีน้อง ๆ อีกจำนวนมากที่ยังคงขาดแคลนและขาดโอกาส The Teddy Blu Limited Edition Collection นี้ จะเป็นอีกหนึ่งพลังที่เราทุกคนสามารถช่วยยูนิเซฟในการจัดส่งสิ่งของที่จำเป็นไปถึงเด็ก ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพวกเขา ผมอยากฝากโปรเจกต์นี้ไว้กับทุกคน อยากให้ช่วยกันสนับสนุนเยอะ ๆ นะครับ”#BlueCarpetShow #UNICEFThailand #สร้างสุขเติมฝัน