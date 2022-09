“โต๋ ศักดิ์สิทธิ์” เผยสิ่งที่สูญเสีย คือบทเรียนที่ต้องจ่ายให้กับความโง่ ลั่น! พลาดเองที่เชื่อ “กระทิง”

หลังออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ว่าไม่ได้มีเอี่ยวกับคดี Forex-3D และเป็นเพียงหนึ่งในผู้เสียหาย แค่ไม่ได้ออกมาแจ้งความ เพียงเพราะรู้สึกอายเท่านั้น ล่าสุดวันนี้ (15 ก.ย.) หนุ่มก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบชัดๆ อีกครั้ง ในงานแถลงข่าวเปิดตัว บริษัท ทูโทน จำกัด (TRUETONE) ที่ได้ประกาศว่าหนุ่มโต๋ จะเข้ามานั่งบริหารค่าย LOVEiS Entertainment ในฐานะ Business Development and Worldwide Business Partnership ณ ร้าน HOBS The Playhouse at Groove ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยโต๋ได้เผยกับสื่อมวลชนว่า “ทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในคำที่ผมเขียนชี้แจงลงไปในไอจีของผมแล้ว คนแรกที่ผมโทษเลยในเรื่องนี้ก็คือตัวผมเอง เพราะผมไม่รู้ว่าผมคิดอะไร รู้สึกว่าตัวเองไปหลงเชื่อได้ยังไง โง่มากที่บอกว่าเว็บไซต์หนึ่งสามารถจะมาเทรดแทนเราได้“กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์” ยืนยันในรายการโหนกระแสว่าไม่ได้ชักชวน แต่เป็นโต๋ที่เข้ามาถามเอง“มันเป็นการพูดคุยแนะนำกันอยู่ในกลุ่มที่เล่นกีฬาด้วยกัน ทุกอย่างเป็นไปตามที่ผมเขียนจริงๆ ผมไม่อยากพูดเยอะ เพราะออกมาพูดตอนนี้หลายคนก็จะสงสัยว่าไปเชื่อได้ยังไง แต่ถ้าตอนนั้นคุณได้เห็นเว็บไซต์จริงๆ มันก็ทำให้เชื่อได้ ผมพลาดเองที่ไปหลงเชื่อ”หลังมีข่าวยังไม่ได้คุยกับ “กระทิง” คิดว่าคือราคาที่ต้องจ่าย ให้กับความโง่ของตัวเอง“ไม่ได้คุยครับณ ตอนนั้นที่ไม่ทำอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นความผิดของผมเองล้วนๆ ผมนั่งบอกตัวเองทุกวันว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้ว จะไม่มีการลงทุนหรือทำอะไรโดยที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไร”ยกเป็นบทเรียน ไม่ได้เคยคิดมาก่อน ว่าจะกลายเป็นลูกทีมของใคร ต่อไปทำอะไรต้องศึกษาให้ดี“ไม่คิด ผมไม่ทราบว่ามันคืออะไร ผมก็รู้พร้อมทุกคนครับว่าก่อนที่จะลงทุนทำอะไร เราต้องรู้ว่ามันคืออะไร หลังจากนี้จะทำอะไร ในเมื่อเรามีประสบการณ์แล้ว เราเจ็บแล้วเราจำ ต่อไปนี้จะทำอะไรเราก็ต้องศึกษาให้ดีก่อน”ไม่โทษใคร โทษตัวเอง“อย่างที่บอกว่าผมโทษตัวเองครับ ถ้าเราไม่เข้าไปลองดูว่ามันคืออะไร แล้วก็ลองลงทุนโดยที่เราไม่รู้เนี่ย มันคือความผิดที่ตัวเราล้วนๆ”ยืนยันไม่ได้รับเงินค่าปิดปาก ไม่เคยได้รับอะไรทั้งสิ้น“ผมไม่เคยได้อะไร แล้วก็ไม่เคยได้รับเงินเพื่อจะไม่พูด ไม่เคย ตรงนี้ผมมั่นใจว่ามีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ แล้วผมก็ยินดีให้ตรวจสอบด้วย ว่าผมไม่เคยได้รับอะไรทั้งสิ้นครับ”กำลังปรึกษาผู้ใหญ่กับทนาย เรื่องการดำเนินคดีในฐานะผู้เสียหาย“ตอนนี้กำลังปรึกษาผู้ใหญ่กับทนายอยู่ครับ ถ้ามีอะไรอัปเดตจะแจ้งให้ทราบอีกที”คำว่า “อาย” ที่โพสต์ลงไปถูกตีความไปหลายแง่มุม“ตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลยครับ ผมก็ทราบพร้อมๆ ทุกคนเจ็บแล้วจำ จะลงทุนอะไรต้องศึกษา“หลังจากนี้คือเรามีประสบการณ์แล้ว เราเจ็บและเราจำ ต่อไปนี้จะทำอะไร ลงทุนอะไรเราต้องศึกษา เราต้องรู้ เราต้องอธิบายได้ว่ามันคืออะไรครับ”ผู้เสียหายบางส่วน พูดถึงการจะออกมารับผิดชอบของคนดัง“อย่างที่ผมบอกครับ อันนี้พูดถึงเรื่องการแจ้งความใช่ไหมครับ คือ ณ ตอนนั้นเรารู้สึกอย่างนั้น ณ ตอนนี้ผมกำลังคุยกับผู้ใหญ่และทนายความอยู่ครับ”ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมา“ไม่มีครับ อย่างที่ผมบอกว่าตามข้อมูลทาง DSI ที่ผมบอกไปบอกตัวเองก็คือเหยื่อ และผู้เสียหายคนหนึ่ง“ใช่ครับ พูดตรงๆ ผมก็คือเหยื่อและผู้เสียหายคนหนึ่ง”รับเครียดนิดหน่อย แต่มั่นใจว่าตนก็เสียหายเหมือนกัน ดาวน์ไลน์เป็นศูนย์ ไม่ได้ไปชวนใครต่อ“นิดหน่อยครับ แต่ผมมั่นใจว่าผมก็เสียหายเหมือนกันส่วนเรื่องแจ้งความเดี๋ยวผมขอปรึกษาผู้ใหญ่และทนายความ แล้วจะอัปเดตให้ทราบครับ”ขอบคุณทุกกำลังใจ ยังเขินที่จะบอก พลาดเสียค่าโง่“ผมขอบคุณทุกๆ กำลังใจที่ส่งเข้ามานะครับและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนแค่นี้ครับ นี่คือคำอธิบายที่ผมบอกว่าเขินและอาย เพราะเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันครับ”