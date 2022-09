“ซูริ ซูซานน่า” สุดปลื้ม! ได้ร่วมงานแฟชั่นระดับโลก New York Fashion Week 2023

เรียกว่าเป็นความภูมิใจอย่างที่สุดของนางแบบสาว นักแสดงลูกครึ่งไทย - อเมริกัน - ฝรั่งเศสซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้โกอินเตอร์ตามฝันร่วมงานระดับโลก พร้อมกระทบไหล่คนดัง New York Fashion Week 2023 ตามคำเชิญของแบรนด์ดัง Puma โดยงานนี้เจ้าตัวได้โพสต์ภาพผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่นสุดปลื้มว่า“What an incredible night .Thank you for having me @puma I am so honored. New York Fashion Week 2023ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มีโอกาสมาร่วมงานแบบนี้ ถ้าบอกตัวเองในวัยเด็กว่าจะได้มาคงไม่เชื่อเลย มันดีใจจนบอกไม่ถูก วันนี้พูดได้แล้วว่าฉันเคยมาแล้ว NYFW! Yayyyy! เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ขอบคุณทุกคนเลยนะค่ะ #PumaNYFW #maison”ท่ามกลางเพื่อนพ้องน้องงพี่ในวงการ และแฟนๆ แห่มาแสดงความยินดีอย่างท่วมท้น