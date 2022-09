เอ็ม พิคเจอร์ส ร่วมกับ เทพไทย และ อีซูซุ จัดงาน Word Premiere ภ. "Six Characters มายาพิศวง" ดารานักแสดงชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทย ตบเท้าร่วมเดินพรมแดงคับคั่ง

M PICTURES โดย คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุณพันธ์ศักดิ์ วรเวทวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเทพไทย โดย บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จํากัด และ คุณวิชัย สินอนันพัฒน์กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดงาน WORLD PREMIERE สุดยิ่งใหญ่เตรียมส่งภาพยนตร์ "Six Characters มายาพิศวง" ผลงานภาพยนตร์มาสเตอร์พีซเรื่องล่าสุดของ "ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล" ที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ วันที่ 15 กันยายนนี้ ภาพยนตร์ที่ "ตัวละคร" ลุกขึ้นมามีชีวิต พร้อม "ความจริง" สุดระทึกกำลังจะถูกเปิดเผย! จากบทละครสุดคลาสสิกที่ปฏิวัติวงการ "Six Characters in Search of an Author" ฝีมือการประพันธ์โดยนักเขียนเจ้าของรางวัลโนเบล "ลุยจิ ปิรันเดลโล" สู่ที่สุดแห่งภาพยนตร์ที่เตรียมตัวสร้างปรากฏการณ์ครั้งล่าสุด ถ่ายทอดบทบาทโดยนักแสดงคุณภาพ มาริโอ้ เมาเร่อ, เขมนิจ จามิกรณ์, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, ณฐพร เตมีรักษ์, ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร, ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, รัดเกล้า อามระดิษ, ราศี ดิศกุล ณ อยุธยา, ฟลอร่า มัสซาโร และ ภคพล ตัณฑ์พาณิชย์งาน WORLD PREMIERE ภาพยนตร์ "Six Characters มายาพิศวง" จัดขึ้น ณ สุลาลัยฮอลล์ @ ICONSIAM ชั้น 7 บรรยากาศคึกคักเปิดงานด้วยพิธีกร "ลิซ่า อาลิซาเบธ" กล่าวเชิญแขกผู้มีเกียรติ นักแสดง ลูกศิษย์ มาร่วมเดินพรมแดงกันอย่างสุดอลังการ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมแสดงความยินดีในงานนี้ อาทิ คุณบอย - ถกลเกีรยติ วีรวรรณ และภรรยา ครูเล็ก - ภัทราวดี มีชูธน, สินจัย เปล่งพานิช, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ธัญญา วชิรบรรจง, อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม, โตโน่ - ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ , สน - ยุกต์ ส่งไพศาล, วิว -วรรณรท สนธิไชย, นัท มีเรีย, โดนัท - มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, ตี๋ ธนพล, คุณหน่อง - อรุโณชา ภาณุพันธุ์, ไก่-วรายุฑ มิลินทจินดา, ปิยะ เศวตพิกุล, ชุดาภา จันทเขตต์, ชลิดา ตันติพิภพ, ปริศนา กล่ำพินิจ, กิตติ เชี่ยววงศ์กุล, มัดหมี่-พิมดาว พานิชสมัย, ซิลวี่-ภาวิดา มอริจจิ, บิ๊ก-กฤษฎา สุภาพพร้อม พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมนักแสดง จากสกายบ็อกซ์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ วิรัตน์ เฮงคงดี, สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร ประติภา มหาโยธารักษ์, คัทรียาฑ์ บาวเวนส์, สาธิดา ศรีพรหมมา, เพียงฟ้า ยากานิกิก่อนที่พิธีกร "อั๋น ภูวนาท" จะกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างเป็นทางการ และรับชมตัวอย่างภาพยนตร์ "Six Characters มายาพิศวง" ร่วมกัน จากนั้นเรียนเชิญ นักแสดง มาริโอ้ เมาเร่อ, เขมนิจ จามิกรณ์, ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, ณฐพร เตมีรักษ์, ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร, ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต, ศักราช ฤกษ์ธำรงค์, รัดเกล้า อามระดิษ, ราศี ดิศกุล ณ อยุธยา, ฟลอร่า มัสซาโร และ ภคพล ตัณฑ์พาณิชย์ ขึ้นเวทีพูดคุยถึงการทำงานร่วมกับ "ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล" อาจารย์ที่นักแสดงทุกท่านเคารพรัก บทบาทของแต่ละคนในภาพยนตร์เรื่องนี้ ที่เข้มข้น เต็มไปด้วยปริศนาชวนติดตามจากนั้นตัวแทนลูกศิษย์ของ "ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล" อย่าง พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ธัญญา วชิรบรรจง, อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม, โตโน่ - ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ และมาริโอ้ เมาเร่อ ได้รับเกียรติขึ้นกล่าวเชิดชูเกียรติคุณของอาจารย์ชั้นครูอย่าง "ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล" ด้วยความซาบซึ้งไปทั่วทั้งงานปิดท้ายด้วยการเรียนเชิญผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วยนักแสดง ขึ้นเวทีถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ก่อนไปชมภาพยนตร์รอบ world premiere ร่วมกันที่ โรงภาพยนตร์ไอคอนซีเนโคนิค ไอคอนสยาม ความรัก ฆาตกรรม และปริศนาตัวละครที่มีชีวิต "Six Characters มายาพิศวง"15 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์#SixCharacters #มายาพิศวง