“โดม” เกี่ยวก้อย“เมทัล”ฉลองวันเกิดอายุ 43 ที่ซานฟรานซิสโก รำลึกความทรงจำกลับมาดูบ้านที่เคยอยู่เมื่อ 21 ปีที่แล้ว

เรียกว่าลัดฟ้าข้ามทวีปเกี่ยวก้อยท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาสุดหวาน พร้อมฉลองวันเกิดอายุเข้าสู่ 43 ไปในตัว นอกจากนั้นยังได้กลับไปรำลึกความทรงจำดีๆ ในวัยเด็กที่ไม่มีวันลืม ณ บ้านที่เคยพักอาศัยช่วงเรียนอยู่ที่ซานฟรานซิสโกด้วย สำหรับพระเอกฉายาหล่อขั้นเทพซึ่งอยู่ระหว่างควงภรรยาสุดที่รักท่องเที่ยวชมความสวยของรัฐต่างๆอย่างมีความสุข พร้อมทั้งโพสต์ซีนน่ารักๆมาฝากแฟนๆ ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวอีกด้วยล่าสุดได้ออกมาโพสต์ภาพบ้านที่เคยอยู่อาศัย ด้วยแคปชั่นสุดคิดถึงช่วงเวลาในอดีตว่า“Finally I’m back in Boston since 2001”และ“ไหนๆวันนี้ไปเดินเที่ยว Haight Street แล้ว ก็ไม่พลาดขอเดินกลับมาดูบ้านที่ตัวเองเคยเช่าอาศัยอยู่ ตลอดตอนที่มาเรียนที่ ซานฟราน บ้านหลังที่เห็นในรูปนี่แหละครับ เลขที่ 2136 อยู่ช่วงตัดกับถนน Cole พอดีความทรงจำเก่าๆกลับมาเพียบ ทั้ง สุข ทุกข์ หวามอมขมกลืน ปะปนกันไปในความทรงจำ แต่มันก็เป็นนึงช่วงของชีวิต ที่หล่อหลอมให้เป็นผมในวันนี้”ด้านภรรยาสุดเซ็กซี่ก็ได้โพสต์ภาพคู่ พร้อมแคปชั่นอวยพรวันเกิดสามีสุดหล่อว่า“Happy Birthday @domepakornlam to my best friend my teacher my chef my sound engineer my producer my security guard my navigator my google my hubbies ... thank you for showing me the world สุขสันต์วันเกิดค่ะพี่โดมมมมมมม”