“ฝ้าย นิชานันท์” สวมบิกินีตัวจิ๋วโชว์หุ่นสุดแซ่บ ว่าที่แม่ลูกหนึ่ง

หลังจากนักแสดงสาวประกาศข่าวดีไปเมื่อกลางเดือนก.ค.ที่ผ่านมาว่าตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว หลังเข้าพิธีแต่งงานกับสามีนักธุรกิจนอกวงการ ด้วยการโพสต์ภาพอัลตร้าซาวด์ลูกคนแรกในท้องผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว พร้อมข้อความว่า "Happy 7th Anniversary to my Love! @wayoons …This year we got a precious present! Our baby is coming kaa!!"ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ภาพอัปเดตตั้งท้องระหว่างพักผ่อนเที่ยวทะเลสดชิล ด้วยซีนอวดหุ่นแซ่บๆ สวมชุดว่ายน้ำบิกินีตัวจิ๋วหลากหลายซีน ทั้งสวีตหวานกับสามี ทั้งโพสท่าโชว์สัดส่วนสวยสับของว่าที่คุณแม่ ซึ่งท้องโตมากขึ้นแล้ว ทำเอาเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการ แห่เข้ามากดไลก์ พร้อมชื่นชมความปังกันเพียบว่า แม่เซ็กซี่มาก, แม่สวย ,สวยมากค่ะคุณแม่ ฯลฯ