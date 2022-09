เปิดตัว”JULAJUCK”(จุลจักร) ศิลปินเบอร์แรก ค่าย JIGSAW Thailand จากเบื้องหลังสู่เบื้องหน้าเต็มตัว

ด้วยความเชื่อในพลังของดนตรี ความผูกพันกับเสียงดนตรีและการเต้นมาตั้งแต่เด็กได้สร้างผลงานมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แต่งเพลง , Art Director , Visualizer, ผู้กำกับ MV และผู้อยู่เบื้องหลังให้กับ หนึ่ง อภิวัฒน์ , GENA DESOUSA และยังเคยร่วมงานกับโปรดิวเซอร์แนวหน้าของประเทศไทย อย่าง Mick Petchpoom / ปุ้ย Bomb At Track และล่าสุดกับการเป็น Jigsawer ศิลปินเดี่ยวเบอร์แรกจากค่าย JIGSAW Thailand ที่พร้อมจะเล่าความคิดและตัวตนผ่านดนตรี 8 เพลง 8 Styles ซึ่ง เจเจ ทั้งเขียนและกำกับด้วยตัวเองอีกด้วยเปิดตัวด้วยเพลงแรก “OUT OF TOUCH” ที่อยากชวนทุกคนดำดิ่งไปกับห้วงอารมณ์ความสับสนจากความสัมพันธ์ที่ถูกจำกัดอยู่ในโลกเสมือน ความสัมพันธ์แบบห่างไกลกัน ด้วย Sound ดนตรีแบบ Experimental / Lo-fi / Electronic และได้ Mick Petchpoom ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินมากมาย อาทิ UTTA, I Hate Monday, และ Numcha มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยจุลจักร เผยว่า "ผมเป็นหนึ่งคนที่บางครั้งก็หลงทางและเจ็บปวด การได้สร้างผลงานเพื่อบอกเล่าเรื่องราวก็เป็นหนึ่งทางที่ช่วยให้ผมได้เจอว่าตัวผมคือใคร และหวังว่าผลงานของผมจะสามารถช่วยบอกความในใจที่อาจซ่อนอยู่ของใครหลายๆคน และช่วยเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้ มันไม่มีอะไรเจ๋งไปกว่าการได้สร้างงาน creative ดีๆ และเดินทางร่วมไปกับศิลปินทุกคนแล้วครับ”อยากชวนทุกคนมา “OUT OF TOUCH” กับความรู้สึก OUT OF TOUCH ร่วมกันในเพลงนี้ได้ที่ Youtube: Jigsaw ThailandOfiicial MVhttps://youtu.be/euiF0PwdSnMและติดตามความเคลื่อนไหวกับค่าย JIGSAW และ JULAJUCK ได้ที่ Facebook: Jigsaw Thailand และ Instagram: @jigsawthailand