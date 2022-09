"แจ็คสัน หวัง" จัดชุดใหญ่!!! ปล่อยMVเพลงใหม่ "Blue"พร้อมอัลบั้มเต็ม "MAGIC MAN" เผยตัวตนที่หลายคนไม่เคยรู้

แจ็คสัน กล่าวว่า “อัลบั้ม MAGIC MAN เป็นอัลบั้มที่พูดถึงคนที่ผ่านอะไรมามากมาย ทั้งจุดสูงสุดและจุดตกต่ำสุดในชีวิต ซึ่งทุกคนก็สามารถกลายเป็น MAGIC MAN ในแบบของตัวเองได้”

นักร้อง นักแสดง และโปรดิวเซอร์หนุ่มสุดฮอต ได้ฤกษ์ปล่อยอัลบั้มที่ 2 ที่มีชื่อว่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายนนี้ ภายใต้การดูแลของ TEAM WANG records/88rising Records/Warner Records/RYCE MUSIC GROUP อัลบั้มนี้มีทั้งหมด 10 เพลง และล่าสุด MV เพลง "Blue" ก็เพิ่งปล่อยออกมาสดๆร้อนๆในวันเดียวกัน สำหรับฟีดแบคของเพลง "Blow" และ "Cruel" ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ ได้รับการกล่าวถึงโดยนิตยสาร People ว่า “มีความดาร์คและสุขุมนุ่มลึก” ยิ่งนัก“MAGIC MAN” ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลงร็อกยุค 70 ที่พูดถึงการท่องไปในโลกของความรักที่โหดร้ายและการค้นพบตัวตนที่ทรงพลังและท้าทาย ถือเป็นการเปิดโลกใหม่ของ แจ็คสัน ทำให้เค้าได้แสดงอีกด้านที่แฟนๆไม่เคยเห็นในมุมที่เปราะบาง เต็มไปด้วยความลึกลับ เย้ายวนและสับสน ซึ่งโปรดิวซ์โดย Jackson Wang , Daryl K และ Henry Cheung นั่นเองอัลบั้มนี้ได้รับเสียงชื่นชมมากมายจาก UPROXX ว่า "ผลงานชิ้นนี้สามารถสัมผัสได้ถึงความดิบและตัวตนของแจ็คสันเป็นอย่างมาก" คุณสามารถอ่านบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับอัลบั้มนี้จากนิตยสาร People ได้ที่นี่ HERE,สำหรับมิวสิกวิดิโอสุดร้อนแรงอย่างเพลง “Cruel” มีคนเข้าชมไปแล้วกว่า 10 ล้านวิว แถมยังขึ้นอันดับ 1 ของ iTunes มิวสิกวิดิโอชาร์ตสหรัฐอเมริกาในวันแรกที่ปล่อย ในขณะที่เพลง “Blow” ก็แรงไม่แพ้กัน เพราะยอดวิวกำลังไต่ขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะ 30 ล้านวิวแล้ว กลายเป็นหนึ่งในวิดิโอที่ฮอตที่สุดของแจ็คสันตอนนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา แจ็คสัน ได้ไปร่วมรายการ The Kelly Clarkson Show, ทำให้เราได้เห็นถึงเสน่ห์ที่ยากจะปฏิเสธและแรงบันดาลใจของอัลบั้ม MAGIC MAN ในมุมอ่อนไหวของเค้าในการสัมภาษณ์ครั้งนั้นด้วย here.และในปีนี้อีกเช่นกัน แจ็คสัน ได้สร้างประวัติศาสตร์ที่เทศกาลดนตรีและศิลปะ Coachella Valley Music and Arts Festival ในฐานะศิลปินเดี่ยวชาวจีนคนแรกที่ได้แสดงบนเวทีหลักของ Coachella ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโชว์จาก 88rising’s ‘Head In The Clouds Forever’ โดย แจ็คสัน ยังเป็นศิลปินหลักในปีนี้ของเทศกาล 'Head In The Clouds' ครั้งที่ 88 ควบคู่ไปกับ NIKI, Rich Brian และอีกมากมาย ที่จัดขึ้นที่ Rose Bowl เมือง Pasadena แคลิฟอร์เนีย คุณสามารถรับชมการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นโชว์ได้ที่ VOGUE HERE.ในฐานะศิลปินระดับโลกและครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ เป้าหมายของแจ็คสัน คือ อยากเป็นศิลปินจีนที่แสดงบนเวทีดนตรีระดับสากล และทำให้คนทั่วโลกใด้รู้จักวัฒนธรรมจีนและอาเชียนมากขึ้น ซึ่งตอนนี้ แจ็คสัน มีผู้ติดตามในโลกโซเชียลมากกว่า 55 ล้านคนแล้วMAGIC MAN Track Listing1. Blow2. Cruel3. Champagne Cool4. Go Ghost5. Drive It Like You Stole It6. Come Alive7. Just Like Magic8. All The Way9. Dopamine10. Blue