2 ภาค 2 วัน มันสะเทือนยุทธภพ “ดาบมังกรหยก 1-2” สนุกการันตี ดูฟรี 15-16 ก.ย.นี้

ต้อนรับภาพยนตร์แดนมังกรฟอร์มยักษ์แห่งปี ดูฟรีกันทั้งครอบครัวกับโปรแกรม “พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์” (Premium Blockbuster) จากช่อง MONO29 เอาใจคอหนังจีนกำลังภายในสุดยิ่งใหญ่ พร้อมพาทุกคนไปท่องยุทธภพระดับตำนานที่มีฐานแฟนคลับทั่วโลก ในภาพยนตร์เรื่องเยี่ยม “ดาบมังกรหยก” (New Kung Fu Cult Master) จากบทประพันธ์นิยายก้องโลกของ กิมย้ง ที่ถูกนำถ่ายทอดสู่สายตาชาวไทยในเวอร์ชั่นปี 2022 อัดแน่นไปด้วยทีมงานนักแสดงแถวหน้าของเอเชีย อาทิ หลินฟง , ดอนนี่ เยน , กู่ เทียนเล่อ , ชิวอี้หนง , อวิ๋นเชียนเชียน , เหวินหย่งซาน และ สวีจิ่นเจียง พร้อมเสิร์ฟความสนุกแบบต่อเนื่อง 2 ภาค 2 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ 16 กันยายนี้ เวลา 18.00 น.วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน เวลา 18.00 น. พบกับ “ดาบมังกรหยก 1” (New Kung Fu Cult Master 1) บอกเล่าเรื่องราวของ เตียบ่อกี้ บุตรชายของ เตียชุ่ยซัว จอมยุทธ์แห่งบู๊ตึ๊งและ ฮึงซู่ซู่ ลูกสาวประมุขพรรคอินทรีฟ้า ถูกเลี้ยงดูและเติบโตบนเกาะน้ำแข็งอัคคี หลังเติบโตมาสูญเสียทั้งบิดาและมารดา 17 ปีต่อมา เตียบ่อกี้ ที่บัดนี้บรรลุเคล็ดวิชาเก้าเอี๊ยงได้เดินทางกลับตงง้วนเพื่อทวงหนี้แค้นให้บิดามารดา ท่ามกลางศึกแห่งการต่อสู้ในยุทธภพที่กำลังลุกเป็นไฟวันศุกร์ที่ 16 กันยายน เวลา 18.00 น. พบกับ “ดาบมังกรหยก 2” (New Kung Fu Cult Master 2) หลังจากพยายามอย่างหนักในการดับไฟแค้นในใจ เตียบ่อกี้ และพรรคเม้งก่า ต้องหาทางช่วยยอดฝีมือจากหกสำนักใหญ่ที่ถูกกักขังไว้บนเจดีย์วัดบ้วนอัน แต่ มิกจ้อ เจ้าสำนักง้อไบ๊ได้ตายลงในศึกครั้งนี้ โดยมีคำสั่งเสียให้ จิวจี้เยี้ยก รับตำแหน่งเจ้าสำนักง้อไบ๊ต่อ พร้อมกับบอกความลับของกระบี่อิงฟ้าดาบฆ่ามังกร และออกค้นหาความลับของสองยอดศาสตราที่เหล่าจอมยุทธ์ทั่วหล้าหมายครอบครองห้ามพลาดความมันอมตะสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ดูฟรีกันทั้งครอบครัวในโปรแกรม พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์ (Premium Blockbuster) รับชมแบบสด ๆ พร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 และ วันศุกร์ที่ 16 กันยายนนี้ เวลา 18.00 น. ทางช่อง MONO29 หรือแอพพลิเคชั่น MONO29 เท่านั้น