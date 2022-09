“เบญ-เรวิญานันท์” เคยป่วยหนัก “โรคแพนิค” ชวน “แมทธิว” ยิงธนูฝึกสมาธิให้นิ่ง!!!

เคยเป็นนางร้ายในจอมาก่อน จนฝีมือเข้าขั้นขึ้นแท่นเป็นนางเอก เบญ-เรวิญานันท์ ทาเกิด ล่าสุดพิธีกร แมทธิว ดีน แห่งรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” วันศุกร์นี้ (16 ก.ย.) ทางช่อง MONO29 ชวน สาวเบญ ที่สนใจการยิงธนู ไปสวมบทบาทเป็น แคทนิส เอเวอร์ดีน ตามฉบับภาพยนตร์เรื่องโปรด The Hunger Games ณ ตึกร้างย่านเมืองทองที่จัดโดยเพจ MeeWeekEnd ซึ่งเจ้าตัวเผยว่ารักในการเล่นกิจกรรมผจญภัย เพราะเคยรักษาโรคแพนิคให้หายขาด“เล่นละครมา 9 ปี ช่วงหลังไม่ว่าจะรับบทไหน คนดูส่วนใหญ่จะคุ้นเคยเราในภาพนางร้ายตลอดค่ะ พอก้าวขึ้นมาเป็นนางเอก มันก็เป็นบทบาทที่เราชอบเหมือนกัน แต่ถ้าถามว่าชอบอันไหนมากกว่า เบญขอตอบว่าชอบทุกบทบาทเลยค่ะ เพราะมีความรู้สึกว่าเมื่อเราเป็นนักแสดง ก็ต้องจริงจังตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อเล่นให้ได้ทุกบทเพื่อคนดู ไม่ได้ฟิกว่าตัวเองจะรับบทร้ายหรือดีอย่างเดียว อย่างบทร้ายเบญก็ไม่ได้เล่นดีมาตั้งแต่แรก แต่ว่าศึกษาพี่ ๆ นักแสดงรุ่นก่อน ไล่เปิดดูผลงานของพวกเขาว่าต้องร้ายแบบไหน ส่วนชีวิตจริงถามว่าเราร้ายไหม อันนี้ขอให้ผู้ชมพิจารณาเองดีกว่าค่ะ (หัวเราะ) ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่ๆ ในชีวิตเบญค่ะ แต่ละบทที่เคยเล่นไม่ซ้ำกันเลย เราเลยอยากเล่นละครเพื่อพัฒนาฝีมือไปเรื่อย ๆ ในอาชีพนักแสดง มันมีทั้งความเครียดความสนุก พี่แมทเชื่อมั้ยเมื่อก่อนเบญเป็น Panic Attack เครียดสะสม ตอนนั้นเป็นอยู่ 6 เดือน หมอบอกว่าเป็นผลจากการที่เราเครียดจากการทำงาน ในการซึมซับบทละครจนดึงตัวเองออกไม่ได้ สมัยนั้นแต่ละบทก็ต้อง ท้อง แท้ง ติดยา หนักๆ ทั้งนั้นค่ะ จนบางทีเราสลัดไม่ออก ทำให้เราติดมาเครียดกับชีวิตจริง ตอนนั้นหมอรักษาเราด้วยการกินยาจนดีขึ้น แล้วก็มาหายขาดด้วยการทำสิ่งที่รักคือการวาดรูป ได้พักผ่อนร่างกายจิตใจเต็ม ๆ อยู่ 3 เดือน จนตอนนี้ชีวิตดีขึ้น มีเวลาว่างจะเข้าวัด วาดรูปวิว ออกกำลังกาย หรือยิงธนูเป็นกิจกรรมที่ทำให้มีสมาธิดีขึ้นค่ะ”บทร้ายไม่ใช่ทุกคนจะเล่นได้ บทดีใช่ว่าใครจะเข้าถึงได้เช่นกัน ติดตามภารกิจซ้อมยิงธนู และเรื่องราวของนักแสดงสาว เบญ เรวิญานันท์ ได้ในรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายนนี้ เวลา 22.30 น. ทางช่อง MONO29