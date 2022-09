"แดน วรเวช" ถือฤกษ์ดีขอ "แพตตี้ อังศุมาลิน" แต่งงานแล้ว

หลังจากที่แฟนคลับตามลุ้นตามเชียร์อยู่นานสองนาน ล่าสุดนักร้องหนุ่ม "แดน วรเวช ดานุวงศ์" ก็ถือฤกษ์งามยามดีขอแฟนสาว "แพตตี้ อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา" แต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหนุ่ม "แดน วรเวช" ได้โพสต์ภาพคู่ "แพตตี้" พร้อมสวมแหวนนิ้วนางข้างซ้าย และแคปชั่นว่า "แค่ใจหนึ่งใจที่เรียกว่าเธอ ก็เพียงพอแล้วหัวใจ you’re my one my only my last." ขณะที่ฝ่ายหญิงก็ลงภาพเช่นกันพร้อมแคปชั่น "ถึงวันนี้แล้วหรอเนี่ย#แต่งค่ะ"งานนี้ทำเอาพี่น้องคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงกันเพียบ