โจ ภูมิพัฒน์-ครูรัก ศรัทธา พร้อมดันศิลปินน้องใหม่ ภายใต้บ้าน ME Music

ไปไล่ไทม์ไลน์กันจริงๆ จะเห็นชัดเลยว่า เพลงไทยทีป๊อป T-POP สร้างบอยแบนด์ Boy Band เกิร์ลกรุ๊ป Girl Group ให้ฮิตติดตลาดดังมานาน มาก่อนเกาหลีใต้ แต่ตอนนี้อย่างที่เห็นๆ กระแสเคป๊อป K-POP แรงไกลทะลุโลกไปนานแล้วยังไม่สิ้นหวัง ต้องผลักดันกันต่อไปยาวๆ กับการทีป็อป T-POP เพลงไทยๆ ให้รุ่งแรงในตลาดโลก และค่ายเพลงน้องใหญ่น่าจับตามากๆ มีมิวสิก Me Music ที่ล่าสุด (11 กันยายน 2565) ณ เซเวนตี้วัน สตูดิโอ Seventy 1Studio 36 ลาดพร้าว 71 ได้จัดออดิชั่นครั้งใหญ่ เพื่อค้นหานักร้องน้องใหม่ หวังเปรี้ยงในไทย และมีแผนเตรียมดันไกลระดับโลกต่อไปด้วยโจ ภูมิพัฒน์ นิรัตน์โชติมา ผู้บริหารค่ายเพลง มีมิวสิก ME Music และโปรดิวเซอร์ เปิดใจชัดๆ ดังนี้ โอกาสสุดพิเศษมาถึงแล้ว ค่ายเพลงเราเปิดโอกาสให้กับนักร้องที่อยากจะดัง อยากจะไล่ล่าฝัน เราเปิดกว้างจริงกับทุกแนวเพลงทั้ง ป็อป ร็อก ลูกทุ่ง หมอลำ ถ้าคุณเจ๋งจริง มีความสามารถที่ทำให้เราต้องร้องว้าว! เราพร้อมส่งเสริมสนับสนุน ดันเต็มที่ครับ”นอกจากนี้ ME Music มีมิวสิก ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ครูรัก ศรัทธา ศรัทธาทิพย์ ดารารุ่นใหญ่และครูสอนการแสดง ,อาจารย์จอร์น ขวัญชัย นักแต่งเพลงฮิตหลายร้อยล้านวิว, J JAZZSPER เจเจสเปอร์ นักร้องเพลงฮิต Dong และ โจ ภูมิพัฒน์ นิรัตน์โชติมา ผู้บริหารค่ายเพลงมีมิวสิก ME Music และโปรดิวเซอร์ดัง มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการออดิชั่น โดยมีน้องๆ ที่สนใจมาร่วมออดิชั่นกว่าร้อยชีวิต และยังมีโชว์เพลงจากศิลปินฝึกหัดบ้านมีมิวสิค Me Music น้องโจเซ่ เจริญรัตน์ พึ่งฉ่ำสิริ อีกด้วยต้องตามติดต่อทางโซเซียล ว่าใคร? จะเดินเข้าสู่เส้นทางศิลปินภายใต้บ้าน มีมิวสิค Me Music สามารถติดตามความเคลื่อนไหว้ได้ทั้งทางไลน์ Line เพจ Facebook ไอจี IG ติ๊กต๊อกTikTok กดด่วนที่ MeMusicOfficial