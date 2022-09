น่าจับตามอง พิม ลัทธ์กมล นักแสดงเด็ก CHANGE2561 โชว์สกิลการแสดงกับบทบาทพยาบาลคนสวย ใน CLUB FRIDAY THE SERIES 14 LOVE&BELIEF ตอน คนกินแฟน

นอกจากจะเป็นผู้ผลิตคอนเทนท์ที่น่าจับตามองตลอดเวลาแล้ว CHANGE2561 ก็ไม่เคยหยุดนิ่งในการปั้นกองทัพนักแสดงหน้าใหม่ทั้งชายและหญิงที่น่าจับตา ออกมาโชว์ฝีมือให้กับเสิร์ฟวงการบันเทิงและเพื่อแฟนละครได้เต็มอิ่มกับทุกผลงานคุณภาพ ซึ่งล่าสุดที่ถูกล็อคเป้าน่าจับตามองเอามากๆ นั่นคือ พิม ลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติ หลังจากได้เปิดตัวกับบทพยาบาลสาวสวยเพื่อนซี้และน้องสาวคนสนิทของทั้งพระนาง ไม้ วฤธ & บัว นลินทิพย์ ใน CLUB FRIDAY THE SERIES 14 LOVE&BELIEF ตอน คนกินแฟน ก็สามารถสร้างเสียงฮือฮาถึงความน่ารัก ออร่าจับ และสกิลการแสดงที่เป็นธรรมชาติของ พิม ที่เล่นได้ดีอย่างลงตัวแบบเต็มสิบไม่หักพิม ลัทธ์กมล ได้กล่าวว่า “ สำหรับ พิม แล้วครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีของ พิม มากๆเพราะเป็นการกลับมาร่วมกับ CHANGE2561 อีกครั้งในฐานะนักแสดงของ CHANGE2561 ค่ะ พิม ต้องขอบคุณ พี่ฉอด พี่เอส มากๆเลยค่ะ ที่ให้โอกาสกับ พิม ที่ได้มาอยู่ในบ้านที่อบอุ่นหลังนี้ และยังไว้ใจให้ พิม ได้กลับมาเล่น CLUB FRIDAY THE SERIES อีกครั้งหลังจาก เคยเล่นคลับฟรายเดย์ฯเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว เป็นงานเรื่องแรกในชีวิต พิม เลยค่ะ ตอนนั้นอายุประมาณ 17 ปี ซึ่งเราได้เล่นคลับฟรายเดย์ฯ ที่สร้างจากเรื่องจริงเรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่เราได้มาถ่ายทอด ซึ่งใน CLUB FRIDAY THE SERIES 14 LOVE&BELIEF ตอน คนกินแฟน พิม รับบทเป็นพยาบาลแผนกฉุกเฉินนะคะ เป็นเพื่อนของ พี่บัว แล้วก็เป็นญาติกับ พี่ไม้ ค่ะในเรื่องนี้เราก็จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระนางคือ เราก็จะเข้าไปเตือน พี่ไม้ ซึ่งเป็นญาติของเราเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาเป็นอะไรเพราะถาเขามายุ่งกับเพื่อนสนิทของเรา ต้องบอกเลยว่า พิม ทำการบ้านเยอะ เมื่อกันค่ะ เพราะว่าต้องมีซีนที่เราต้องเสียน้ำตา ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับ พิม เลยเพราะน้ำตาไม่ได้สั่งออกมาได้แต่พอเวลาที่เราอินกับตัวละครมีเวลาที่ให้เราทำสมาธิก็จะทำให้ง่ายขึ้น แล้ว พี่ ๆเขาก็ช่วยส่งอารมณ์ให้กับ พิม ด้วยค่ะ พิม ขอฝากเนื้อฝากตัวและฝากติดตาม CLUB FRIDAY THE SERIES 14 LOVE&BELIEF (ความรัก กับ ความเชื่อ) ตอน คนกินแฟน ทุกวันศุกร์ เวลา 21.15 น. ทางช่องวัน31 และ สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ รวมถึงข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/change2561