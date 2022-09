OnePlus ชวน “โอ๊ต-แบงค์” โชว์ทดสอบสมาร์ทโฟนเรือธง ความเร็ว แรง ในงาน “OnePlus 10T 5G Pop-up Event”

จัดงานให้ทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุด OnePlus 10T 5G ครั้งแรกของไทยกับการร่วมทดสอบความเร็ว แรง Evolve Beyond Speed ด้วยชิปเซ็ตทรงพลัง แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ พร้อมเทคโนโลยีชาร์จไว 150W ตอบสนองทุกความต้องการไปกับอินฟลูมากฝีมือและนักแสดงหนุ่มพร้อมกิจกรรมสนุกๆ ที่วันพลัสจัดเต็มมาให้ร่วมสนุกและรับฟรีของรางวัลมากมายตลอดทั้งวัน และพิเศษสุดสำหรับผู้ที่ซื้อเครื่อง OnePlus 10T 5G ในช่วงวันที่ 2-10 กันยายน 2565 รับ OnePlus Buds Pro หูฟัง ตัวท็อปมูลค่า 4,999 บาท จำนวนทั้งหมด 100 ท่าน ณ ลานทางเชื่อมบีทีเอส สยามสแควร์วันหลังจากที่วันพลัสได้จัดงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุด OnePlus 10T 5G วันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา ล่าสุดได้สร้างกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ณ ลานทางเชื่อมบีทีเอส สยามสแควร์วัน ให้แฟน ๆ ชาวไทยได้ลองสัมผัสสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดกันอย่างเต็มที่กับงาน OnePlus 10T 5G Pop-up Event ที่จะมาเปลี่ยนลานหน้าสยามสแควร์วันให้กลายเป็นสีแดง พร้อมกิจกรรมพิเศษเฉพาะในงานตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมไฮไลท์อย่าง การแข่งขันเกม PubG Mobile โชว์ศักยภาพร่วมกับศิลปินชื่อดังมาให้แฟนๆ ทุกคนได้ร่วมสนุก นำโดยอินฟลูมากฝีมือ โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน นักแสดงหนุ่ม แบงค์ ธิติ มหาโยธารักษ์ และเหล่านักพากย์มืออาชีพ พร้อมพิธีกรหลัก วี รวีโรจน์ เลิศพิภพเมธาโดยในการจัดงานครั้งนี้นำโดยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแบรนด์ วันพลัส ประเทศไทย, คุณสินสุพจน์ เจริญกุลธวัช ผู้ชำนาญการตลาดผลิตภัณฑ์ AIS และ คุณการัน อำบานี ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) โดยครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันเพื่อจัดกิจกรรม OnePlus 10T 5G Pop-up Event สร้างความสุขให้กับทุกคน และในอนาคตก็ยังคงมีการจับมือกันพัฒนาเพื่อมอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมและพิเศษยิ่งขึ้น มอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้าชาวไทยกันต่อไปอย่างแน่นอนนายพี พีรพล แซ่เหลี่ยว ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแบรนด์ วันพลัสประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และเป็นผู้นำด้านการชาร์จไวที่สุดแห่งสมาร์ทโฟนในปี 2565 วันพลัสเปิดขาย OnePlus 10T 5G ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีในช่วงพรีออเดอร์ ถูกใจทั้งสายเกม และผู้ใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพองค์รวม ด้วยชิปเซ็ตรุ่นล่าสุดและทรงพลังที่สุดอย่าง Snapdragon® 8+ Gen 1 จัดเต็มกับ RAM สูงสุด 16GB และเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วที่สุด 150W SUPERVOOC ให้ประสบการณ์การชาร์จที่รวดเร็วและปลอดภัย ด้วยสเปคเรือธงครบครัน ในราคาเริ่มต้นเพียง 24,990 บาท ตอบความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานทุกคน ด้วยแนวทางของเราที่ต้องการจะสร้างสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุด เพื่อแชร์ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ดีเยี่ยมให้กับทุก ๆ คนบนโลกใบนี้ เราจึงมีคำว่า Never Settle หรือการที่เราไม่ยอมที่จะหยุดอยู่กับที่ เพื่อพัฒนาและก้าวต่อไปอยู่เสมอ เช่นเดียวกับ โลโก้วันพลัส เลขหนึ่งคือตัวตนและการมีอยู่ของเรา เครื่องหมายบวกหมายถึงความปรารถนาที่จะก้าวไปเรื่อยๆ เมื่อนำมารวมกันแล้ว วันพลัสคือการย้ำเตือนตัวเองอยู่เสมอ ให้ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุด และส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนรอบข้างสำหรับทุกท่านที่สนใจ พบกับ OnePlus 10T 5G ได้ที่ช่องทางผู้ให้บริการเครือข่าย AIS รวมถึง AIS Online Store, OnePlus Official Store บน Shopee, OPPO Experience Store และ OnePlus Experience Zone ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรุ่น 8GB + 128GB สีดำ Moonstone Black วางจำหน่าย ราคา 24,990 บาท รุ่น 16GB + 256GB สีเขียว Jade Green วางจำหน่าย ราคา 27,990 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.oneplus.com/th/10t โปรโมชั่นเมื่อสั่งซื้อผ่านช่องทางผู้ให้บริการเครือข่าย AIS พร้อมแพ็คเกจรายเดือน Hot Deal 5G Max Speed Exclusive ในราคาเริ่มต้นเพียง 16,490 บาท เท่านั้น วันนี้ – 10 ตุลาคมนี้!AIS Online Store : https://m.ais.co.th/EKH89BZcy และสิทธิพิเศษเมื่อซื้อผ่าน OnePlus Official Store บน Shopee ใช้โค้ดช้อปปี้ ONEPLTETC รับ Coin Cashback คืนสูงสุด 1,000 Shopee coins ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565 และติดตามสมาร์ทโฟน OnePlus 10T 5G ราคาพิเศษ กับแคมเปญ OnePlus x Shopee Mid month Sale วันที่ 15 กันยายนนี้! Shopee : https://bit.ly/3Rs6ypr #OnePlus10T5G #EvolveBeyondSpeed #FlagshipKillerสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลของ OnePlus ประเทศไทยได้ที่ https://www.oneplus.com/th และ Facebook Fanpage: OnePlus Thailand >>> https://www.facebook.com/oneplusthailand/ Instagram: OnePlus Thailand >>> www.instagram.com/oneplus_thai/ หรือติดต่อสอบถาม OnePlus Call Center ได้ที่เบอร์ 02-793-3818