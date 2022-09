“จันจิ” โชว์แดนซ์ ในงาน “ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION” พร้อมระเบิดความสนุกกับศิลปินญี่ปุ่น BALLISTIK BOYZ และ PSYCHIC FEVER

ไอคอนสยาม ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย D Maniac Studio, Inner Studio, MEDMETIC by Meko, KPN Music Academy และ ICONACTIVE จัดงาน ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION กิจกรรมรวมพลคนรักการเต้นครั้งยิ่งใหญ่ เฟ้นหานักเต้น K- POP Cover Dance และ HIP HOP ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมรับชมการแสดงโชว์จากศิลปิน J-POP, K-POP, Hip Hop, IDOL รวมไปถึงการลีลาศและเต้นแอโรบิคอีกมากมายตั้งแต่วันนี้ – 14 กันยายน 2565 ณ ไอคอนสยามโดยพิธีเปิดงานจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2565 อย่างยิ่งใหญ่ ได้รับเกียรติจาก คุณทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย​ คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด พร้อมชมโชว์จากชมรมลีลาศ และ​ แอโรบิค แดนซ์ หลังจากนั้นต่อด้วยศิลปิน J-POP สุดฮอตจากประเทศญี่ปุ่น วง BALLISTIK BOYZ และ PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE ที่มาเต้นโชว์เรียกเสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนคลับจากนั้นต่อด้วยการแสดง K-POP จากวง Dice cover BTS แชมป์โลกงาน 2022 K-POP Cover Dance ระเบิดความมันอย่างต่อเนื่องไปกับการแสดงจาก D-Maniac Studio ทีมเต้นที่ได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย อาทิ Finalist World Hip Hop Dance Championship 2016 แชมป์งาน Singapore Arena Dance Competition 2019 สนุกสนานไปกับการแสดงจาก สมาคมเชียร์ Pom Pom Cheer เชียร์ลีดดิ้งทีมชาติไทย แชมป์โลก Junior Level 4 ปี 2019, 2021 และรองแแชมป์โลก Junior Level 5 ปี 2022 ต่อเนื่องไปกับการแสดง ฮิปฮอปคู่ ทีมชาติไทยแชมป์โลก Senior ปี 2022 ชมการแสดงชุดพิเศษจากนักแสดงสาวสายแดนซ์ จันจิ-จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย ปิดท้ายการแสดงชุด Finale All Dances อย่างยิ่งใหญ่และสวยงามสำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 กันยายน 2565 และ 17 กันยายน 2565 ไอคอนสยามได้เชิญนักเต้นจากเวทีระดับโลกเข้าร่วมงาน และโชว์มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินไอดอลทั้งวงเกิร์ลกรุ๊ป และบอยแบนด์มากมาย ตลอดจนการเต้นประเภทต่างๆ โดยมีนักเต้นมืออาชีพระดับแชมป์โลกและประเทศไทยมาโชว์สเต็ปแดนซ์ให้ได้ชื่นชมกันตลอด 8 วัน ดังนี้ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยามวันที่ 8-9 กันยายน ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับเหล่านักเต้นที่เข้าร่วมการแข่งขัน ICONSIAM Dancetopia Competition – K Pop Cover Dance รอบออดิชั่นวันที่ 10 กันยายน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปสนุกสนานไปกับความน่ารักสดใสจากไอดอลรุ่นใหม่ อาทิ AKIRA-KURØ, SiamDream, Sora Sora, ShiningStars, Euphonie และ J POP Manji, Hanako, Jo Star, YUMEMINORU, Arthur, Matsuri Plus+, Pink Champagne, Crewga, Kamizune, Rabu Rabu land, FMA, Odori, Mamemono, UR Mine, 2Whist, PYT48, Miracle A.N. St.Berryz นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมให้เหล่าโอตะคุได้เชกิกับน้องๆ ไอดอล หลังจากนั้นพบกับวง BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE และ PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE วง J POP สุดฮอตจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมกันนี้ ไอคอนสยามร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ สร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของวงการเต้นและมวยไทย ขอเชิญชวนเหล่านักเต้นทุกเพศทุกวัย ร่วมกิจกรรม Flash Mob Dance เพลง ‘Muay Thai All Around the World’ พร้อมศิลปิน 4MIX, โดม เพชรธำรงชัย และฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์ กันคำเวลา 16.30 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม soft power ของไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกวันที่ 11 กันยายน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เชียร์ผู้เข้ารอบสุดท้ายชิงชนะเลิศ K-POP Cover Dance Competition และพบกับ โชว์เปิดจาก ครูจูน ครูตูน และทีมเมาคลี The Inner Studio พร้อมโชว์จากวง Millenium Boy ทีมโคฟเวอร์แดนซ์ตัวแทนประเทศไทย ที่คว้าแชมป์โลกจากงาน 2013 K-POP Cover Dance ที่ประเทศเกาหลีวันที่ 12-13 กันยายน ในเวลา 15.00 น. และ 17.00 น. ขอเชิญร่วมชมความสามารถและออกเสต็ปการเต้นไปฮิปฮอปเยาวชนวง VforceD.crew และ การเต้นลีลาศจากนักเต้นมืออาชีพระดับแชมป์โลกและประเทศไทยวันที่ 14 กันยายน พบกับความน่ารักสดใสใจละลายกับโชว์ Dance สุดปังกับน้องๆนักเรียนจาก The Inner Studio พร้อมโชว์ปิดจากไอดอลน้องใหม่ Last Idol พี่พกพาความน่ารักสดใสพร้อมพบกับแฟนๆ สาวก J-Popวันที่ 17 กันยายน เวลา 10.00 น. ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ร่วมเชียร์และระเบิดความมันกับนักเต้นสายฮิปฮอป ที่จะมาประชันฝีเท้าในการประกวด Champ Rocks! Dance Competition ในการประกวด Hip Hop Contest รูปแบบทีมและ Dance Battleร่วมเชียร์ และชมการแสดงเต้นได้ฟรี ในงาน ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION ระหว่างวันที่ 8-14 กันยายน 2565 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M และวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 พร้อมช้อปปิ้งสินค้าสำหรับการออกกำลังกายจาก ICONACTIVE ณ รัษฎา ฮอล์ ชั้น 1 ไอคอนสยาม ติดตามรายละเอียด เงื่อนไขและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ICONSIAM หรือโทร.1338#ICONSIAM#ICONSIAMdancetopia