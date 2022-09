สุดฟิน!เต็มอิ่มครบทุกอารมณ์รสทางดนตรี กับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของ “ก้อง สหรัถ” ไทยประกันชีวิต presents KONG SAHARAT IN MY LIFE CONCERT

เรียกได้ว่าจบไปอย่างสมบูรณ์แบบครบทุกความประทับใจสำหรับคอนเสิร์ต ไทยประกันชีวิต presents KONG SAHARAT IN MY LIFE CONCERT (ไทยประกันชีวิต พรีเซนต์ ก้อง สหรัถ อิน มาย ไลฟ์ คอนเสิร์ต) สมกับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกตั้งแต่เข้าวงการมา 34 ปีในชีวิตของ “ก้อง สหรัถ สังคปรีชา” จัดโดย “GMM SHOW” ผู้จัดงานคอนเสิร์ตและเฟสติวัลที่ดีที่สุดของประเทศไทย โดยมีทีมครีเอทีฟ “Idea Fact (ไอเดียแฟค)” แบรนด์ผู้จัดคอนเสิร์ตและมิวสิคเฟสติวัลที่มีไอเดียสุดสร้างสรรค์ดูแล เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ณ IMPACT ARENA เมืองทองธานีสำหรับบรรยากาศหน้าคอนเสิร์ต ถึงในวันนั้นจะมีฝนตก แต่ก็ไม่ทำให้ความคึกคักจางหายไปไหน เพราะกวาดตามองไปรอบๆ พบว่าแฟนเพลงของ ก้อง สหรัถ มีตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่ ทุกวัยมารอชมคอนเสิร์ต ยิ่งหน้าบูธขายสินค้าที่ระลึกมีแฟนๆ มารอซื้อของกันอย่างคึกคัก สมกับเป็นศิลปินขวัญใจมหาชนตัวจริงในคอนเสิร์ตครั้งนี้กว่า 30 บทเพลงมาพร้อมกับลำดับการแสดงที่ถูกร้อยเรียงกันมาอย่างดี โดยมีทีมครีเอทีฟ “Idea Fact (ไอเดียแฟค)” ประเดิมเปิดซีนแรกด้วยชื่อ KONG SAHARAT ภาพVisualบนจอยักษ์บนเวที IMPACT ARENA พร้อมเรียกเสียงกรี๊ดแบบสุดเสียง เมื่อ ก้อง สหรัถ ปรากฏตัวบนเวทีมาพร้อมกับกีตาร์คู่ใจ ในเพลง เป็นอย่างงี้ตั้งแต่เกิดเลย , เกี่ยว , ทนทนเอาหน่อย พร้อมพูดต้อนรับแฟนเพลงทุกคนที่เข้ามาดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้แค่เปิดตัวมา 3 เพลงแรกก็ฟังฟิน ตามต่อด้วยเพลง โลกว่างเปล่า , ทำไมต้องเธอ , เหตุผล , เหมือนเคย สลับพูดคุยแซวแฟนๆ อยากร้องเพลงอะไรก็ได้ร้องเพราะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองจากนั้นเข้าสู่ช่วงอะคูสติกกับเพลงที่ ก้อง สหรัถ ชอบมากที่สุด ปล่อยไปตามลมเลย ต่อด้วย คึกคักบ่อยเลย , คิด(แต่ไม่)ถึง , เพราะอะไร ก่อนจะเร่งดนตรีขยับจังหวะให้แฟนๆ ได้โยกกันเบาๆไปทั้งฮอลล์ในเพลง สุดสุดไปเลย พร้อมโชว์ลีดกีตาร์อย่างเท่ในเพลง นิยาม…คำว่ารัก และขึ้นชื่อว่าเป็นสามีแห่งชาติ เป็นหนุ่มในอุดมคติของสาว ๆ ทั้งประเทศ อีกทั้งยังผ่านงานละครมา 49 เรื่อง ภาพยนต์อีก 8 เรื่อง ประกบกับนางเอกแถวหน้าของประเทศมาแล้วมากมาย คอนเสิร์ตในครั้งนี้ไม่พลาดชวนคู้จิ้นรุ่นใหญ่เคมีเข้ากัน เจนนิเฟอร์ คิ้ม ที่มาร่วมฟีทเจอริ่ง กันในเพลง A Tu Corazon สู่กลางใจเธอ แต่ที่ทำเอาสาวๆ ทั้งฮอลล์ตาลุกวาว เมื่อ ก้อง สหรัถ หอมแก้ม เจนนิเฟอร์ คิ้ม แบบเต็มๆ ก่อนส่งมอบเวทีให้ โชว์พลังเสียงแบบสะกดคนดูกับเพลง นะหน้าทอง ก่อนที่ ก้อง สหรัถ จะออกมาโชว์พลังทางดนตรีและแนะนำทีมนักดนตรีที่อยู่กันมาอย่างยาวนานจากนั้นดึงอารมณ์ให้แฟนๆลุกขึ้นมาเต้นกันทั้งฮอลล์ โดยจัดเต็มเมดเล่ย์เพลงฮิตแบบจุใจ หยุด , ฝากเลี้ยง , ลงเอย , ซมซาน , เพียงกระซิบ ,Too Much So much Very much กรี๊ดสนั่นฮอลล์อีกครั้งกับแขกรับเชิญพิเศษ นนท์ ธนนท์ กระโดดขึ้นมาร่วมแจมบนเวทีกับเพลง กระเป๋าแบนแฟนยิ้ม ก่อนจะปล่อยเวทีให้ นนท์ ธนนท์ ส่งเพลงฮิต โต๊ะริม เล่นเอาแฟนกรี๊ดถล่มทลาย จากนั้นถึงเวลาของลูกทีมและ ก้อง สหรัถ ได้ปล่อยของโชว์ความเป็นนักดนตรีตัวจริงในช่วง Classic Rock เริ่มที่ ไก่ อัญชุลีอร จัดหนักเสียงทรงพลังสุดโหดในเพลง เจ็บนี้จำจนตาย หนุ่มเสียงสุดเท่ ไนท์ วิทวัส ในเพลง Back in Black + Highway To Hell คู่ร็อกในตำนานกับพลังเสียงดาเมจแรง อย่าง คิง พิเชษฐ์ และ เหน่ง พิชัยยุทธ ในเพลง Highway Star (deep purple) โชว์ของแต่ละคนเด็ดสุดพลังจริงๆ ถือเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่สำคัญในคอนเสิร์ตที่ ก้อง สหรัถ ตั้งใจทำโดยเฉพาะความสนุกเดินทางมาได้เกือบถึงปลายทางพร้อมทยอยขนเพลงมากระแทกใจแฟนๆ ด้วยเพลง เติมใจให้กัน เพลงรักความหมายดีๆ สำหรับคนที่ต้องไกลจากคนรักแค่ได้ฟัง ก้อง สหรัถ ร้องขึ้นท่อนแรก ตอบใจตัวเองมานาน แอบรอคอยเธอก็รู้ ก็ทำเอาแฟนๆร้องกรี๊ดแทบสลบพร้อมเรียกเสียงปรบมือจากทุกคน ต่อด้วยเพลง เธอบอก…เธอหลอก ก่อนจะชวนทุกคนภายในคอนเสิร์ต ร่วมสร้างทะเลดาวระยิบระยับไปทั่วทั้งฮอลล์ กับเพลง รักเธอสุดหัวใจ ด้วยน้ำเสียงอันละมุนเจอเพลงนี้ใครที่มีความรัก พาแฟนมาดู นั่งกุมมือกันฟังยิ่งรักคนรักมากกว่าเดิม เกิดเป็นโมเม้นท์ที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ไปร่วมงานคอนเสิร์ตวันนั้นอย่างที่สุด และจะไม่ใช่คอนเสิร์ตใหญ่ตั้งแต่เข้าวงการมา 34 ปี ถ้าไม่มีเพลงนี้ ลึกสุดใจ เพลงที่ถือว่าเป็นตำนานไม่ว่าเวลาจะผ่านยุคสมัยจะเปลี่ยนแต่เพลงนี้ยังคงเป็นเพลงที่ครองใจแฟนเพลงได้เสมอ ที่เปิดด้วยเสียงกีตาร์โปร่งกังวาลไปทั่วฮอลล์สับคอร์ดกีตาร์ไปเรื่อยๆ โดยมีภาพแสงออโรร่าขึ้นกราฟิกบนจอยักษ์บนเวที เรียกว่าเสียงร้องดึงอารมณ์ระหว่างความเศร้า ความเหงา ความสุขและความอบอุ่น เรียกได้ว่ามาทุกอารมณ์เลยทีเดียว ก่อนเข้า VTR นักเดินทางปิดท้ายคอนเสิร์ต ไทยประกันชีวิต presents KONG SAHARAT IN MY LIFE CONCERT ด้วยเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ ที่ทาง “GMM SHOW” และ “Idea Fact (ไอเดียแฟค)” จัดให้แฟนๆ แบบเต็มๆ กับการกลับรวมตัวแบบครบเต็มวง Legend ของวงการเพลงไทย NUVO (จิรายุส วรรธนะสิน, สหรัถ สังคปรีชา, จอห์น รัตนเวโรจน์, ปีเตอร์-แอนโทนี่ แฮมมอนด์, สุรชัย สุนทรธาดากุล และ ชยุต บุรกรรมโกวิท) บนเวทีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ ก้อง สหรัถ เปิดตัวด้วย Lighting , Visual เรียบง่าย Black and white ทรงพลังและคลาสสิคแบบสุดๆ ระเบิดความมันส์บนเวทีกับเพลงฮิตที่ผ่านเวลามายาวไกลก็ยังติดหูติดใจคนหลายวัยที่ได้ร่วมร้องร่วมฟัง เริ่มด้วย ลืมไปไม่รักกัน , ไม่เป็นไรเลย , ร่าเริงเลย , ไร้กันมัก…บ่าม็อก (รักกันมั้ย…บอกมา) ,สัญชาตญาณบอก , ทนเลย เรียกว่าอัดแน่นเต็มอิ่มความสนุกสุดมันส์ในค่ำคืนนี้ เสียงตอบรับของผู้ชมแชร์จากแฮชแท็ก #ก้องสหรัถ #KongSaharat#คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของก้องสหรัถ#InMyLifeConcert#ไทยประกันชีวิต ออกมาในทางเดียว ฟิน เต็มอิ่ม มีความสุข ประทับใจ ได้ย้อนวันวาน และคำชื่นชอบอื่นๆอีกมากมาย เรียกรอยยิ้มของผู้ชมทั้งฮอลล์ ของ “ก้อง สหรัถ สังคปรีชา” กลายมาเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ปลดปล่อยความสนุกที่อัดอั้นมานานของผู้ชมได้อย่างสมการรอคอยจริงๆ และใครที่ชื่นชอบงานคอนเสิร์ต และเฟสติวัลดีๆ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/gmmshow