หลุดกรอบความธรรมดาไปกับการค้นหาศิลปินหน้าใหม่จากโครงการประกวดภาพวาดเชิงสร้างสรรค์ PIGMA I AM ORIGINAL ครั้งที่ 4

บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปากกา PIGMA MICRON ปากกาลายเส้นมาตรฐานอเมริกาที่ได้รับความไว้วางใจจากศิลปินและนักออกแบบมาอย่างยาวนาน จัดงานประกาศผลการประกวดภาพวาดเชิงสร้างสรรค์ที่ชนะเลิศในโครงการ “PIGMA I AM ORIGINAL ครั้งที่ 4” เฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่มากความฝีมือ ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้มีใจรักศิลปะทั่วประเทศภายใต้แนวคิด “Escape The Ordinary หลุดกรอบความธรรมดา” โดยภายในงานมีนิทรรศการโชว์ผลงานจากผู้เข้าประกวดทั่วประเทศที่ผ่านเข้ารอบกว่า 180 ผลงานให้เหล่าสายอาร์ตได้ยลโฉม นอกจากนี้ยังมีศิลปินชื่อดังมากความสามารถด้านต่างๆ อาทิ อัพ - ทรงศีล ทิวสมบุญ, Mamablues - ฟ้าวลัย ศิริสมพล, ผ้าป่าน - สิริมา ไชยปรีชาวิทย์ รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด พร้อมทัพศิลปินชื่อดังมาร่วมงานมากมาย อาทิ BINKO - ภาพฟ้า พุทธรักษา, Sahred Toy - อารักษ์ อ่อนวิลัย, PUCK - ไตรภัค สุภวัฒนา และกะปิ - ปิยนาฏ ต้นมาลี เป็นต้น ที่อาคาร Anchapanya Art & Co-living Space ถนนราชพฤกษ์ เมื่อวันก่อนอภิชา ปัญญาอาจอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “ในทุกปีที่จัดโครงการ PIGMA I AM ORIGINAL เราจะได้เห็นการเติบโตของเยาวชนในทุกๆครั้ง ความตั้งใจของโครงการนี้ไม่อยากให้หยุดอยู่แค่การประกวด เราไม่ได้ต้องการหาผู้ชนะ แต่ต้องการเปิดเวทีให้สร้างสรรค์ผลงาน สนับสนุนเยาวชนและบุคคลทั่วไปให้ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ อยากให้เวทีการประกวดนี้เป็นพื้นที่หรือคอมมูนิตี้ที่มีรุ่นพี่รุ่นน้อง ศิลปินและอาจารย์ได้มารวมตัวกัน มาแชร์เทคนิค ไอเดีย และประสบการณ์ให้กับผู้ที่ได้มาเข้าร่วม ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 แล้ว โครงการได้มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ มีการแบ่งสายการประกวดมากขึ้น ขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ทุกคนได้ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาผ่านภาพผลงานของตัวเองนี่คือความเป็นออริจินอลของแต่ละคน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโครงการหน้าต่อไปอีกเรื่อยๆ และฝากปากกาพิกม่าที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 42 ปี ถือเป็นความออริจินอลที่ผมนำมาเป็นคอนเซ็ปต์ของโครงการ อยากให้ปากกาพิกม่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของทุกคน”โครงการ PIGMA I AM ORIGINAL ครั้งที่ 4 การประกวดภาพวาดเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ปากกา ซากุระ พิกม่า ไมครอน (SAKURA PIGMA MICRON) ปากกาคุณภาพที่อยู่คู่กับผู้มีใจรักศิลปะมาอย่างยาวนานไม่เคยเปลี่ยนซึ่งถือเป็นความออริจินอลอันเป็นแรงบันดาลใจในการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เหล่านักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มีพื้นที่แสดงผลงานและความสามารถพร้อมกับความเป็นออริจินอลของตัวเองในแบบฉบับของศิลปินรุ่นใหม่ โดยจัดประเภทการประกวดแบ่งเป็นรางวัลใน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท Comics ภาพวาดการ์ตูนจากลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของตัวเอง , ประเภท Illustration ศิลปะการวาดภาพเหมือนที่ผสมผสานเทคนิคและสไตล์เฉพาะตัวลงไป และประเภท Creative Drawing ภาพวาดไอเดียบรรเจิดจากจินตนาการแบบไม่ซ้ำใคร โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า และระดับบุคคลทั่วไป อายุ 22 ปีขึ้นไป เพื่อเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่มากฝีมือ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 285,000 บาท โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทได้รับรางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 9 รางวัล และ Popular Vote รางวัลละ 15,000 จำนวน 3 รางวัล ซึ่งผลงานของผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับการจัดทำผลงานพิมพ์ลายลงบน SET PIGMA Collection พิเศษอีกด้วยณัฐนันท์ แสงอรุณ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานการประกวดประเภท Comics ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กล่าวว่า “โครงการ PIGMA I AM ORIGINAL ทำให้ได้โชว์ศักยภาพของตัวเอง นานๆทีจะได้มีโอกาสที่เวทีใหญ่ๆจะมีแสงส่องมาถึงเด็กๆอย่างพวกเรา พอได้มาร่วมโครงการนี้ทำให้ได้มิตรภาพ รู้จักเพื่อนๆที่ชอบอะไรแนวเดียวกัน และได้รับคำแนะนำดีๆจากกรรมการที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ดีเลยค่ะ รู้สึกดีใจมากๆที่มีโครงการนี้”พิริยา วรวิทย์ไพศาล ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานการประกวดประเภท Illustration ระดับมหาวิทยาลัย กล่าวว่า “สิ่งที่ประทับใจในโครงการนี้มากๆคือ เค้าบอกกับเราเสมอว่าให้เราเป็นตัวเอง โจทย์แต่ละปีจะแตกต่างกันออกไปค่ะ แต่สิ่งที่เน้นย้ำเลยคือเหมือนกับชื่อของงานคือ I AM ORIGINAL เราต้องเป็นตัวเราด้วยเป็นพื้นฐานเลย โครงการนี้ทำให้เราเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น เราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำจริงๆ ได้ลองสิ่งที่อยากทำแบบไม่มีกรอบ ครั้งนี้เราอยากลองวาดอะไรที่ดูได้ทุกมุมทุกด้าน อยากตัดกระดาษไปเลยให้มันไม่ใช้แค่กรอบสี่เหลี่ยมธรรมดา เราก็ทำได้ และเราก็ทำได้แล้วจริงๆ”ศวรรยา มหาวงค์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานการประกวดประเภท Creative Drawing ระดับบุคคลทั่วไป กล่าวว่า “การเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ได้คาดหวังเลยค่ะ อยากมาเจอเพื่อน เจอมิตรภาพใหม่ๆ และอยากเอางานศิลปะของตัวเองมาเผยแพร่ พอได้รับรางวัลดีใจมากๆค่ะ อยากให้น้องๆเด็กได้รุ่นใหม่ได้มีโอกาสเหมือนกัน อยากให้ทุกคนกล้าที่จะวาด กล้าที่จะสร้างสรรค์ผลงาน กล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆ เพราะมันคือการปลดปล่อยตัวเองค่ะ”หลุดกรอบความธรรมดาไปกับ PIGMA I AM ORIGINAL โครงการนี้ในระหว่างการเดินทางเฟ้นหาผู้ชนะเลิศ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆด้านศิลปะ และไอเดียเจ๋งๆมากมายไปกับ Workshop จากศิลปินมืออาชีพหลากหลายด้านที่มาแชร์ไอเดีย ความรู้และเทคนิคด้านต่างๆในการรังสรรค์ผลงานศิลปะ ถือเป็นโอกาสในการต่อยอดทางความรู้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นเป็นออริจินอลของปากกา SAKURA PIGMA MICRON ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทำให้ผู้หลงใหลในงานศิลป์รวมไปถึงผู้เข้าร่วมประกวดในโครงการนี้สามารถรังสรรค์ผลงานศิลปะจากลายเส้นและแสดงความเป็นออริจินอลของตัวเองผ่านปลายปากกาออกมาได้อย่างเป็นเอกลักษณ์ในแบบที่ไม่ซ้ำใคร