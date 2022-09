"อินเดียน่า โจนส์" รียูเนียนคู่หูจากหนังภาค 2 เจอกันอีกครั้งในรอบ 38 ปี

ในงาน D23 Expo ที่ Disney จัดขึ้นเพื่อแถลงข่าวเปิดตัวหนังใหม่ ๆมีโอกาสถ่ายภาพกับอดีตดาราเด็กที่รับบทเป็นคู่หูของเขาในหนังที่เข้าฉายเมื่อ 28 ปีก่อน ซึ่งในงานทั้งสองต่างมาโปรโมตผลงานของตัวเองโดยตัวของเป็นคนโพสต์ภาพนี้พร้อมเขียนข้อความว่าคี ฮุย ควน ซึ่งปัจจุบันอายุ 51 ปี เขาเคยมีผลงานการแสดงในหนังฟอร์มใหญ่อย่าง Indiana Jones and the Temple of Doom และแต่หายหน้าไปทำงานเบื้องหลังมานานหลายปี และตอนนี้กำลังมาดังจากหนังไซไฟจนล่าสุดจะได้ร่วมแสดงซีรีส์ซีรีส์ของส่วน แฮร์ริสัน ฟอร์ด วัย 80 ปี มาแถลงข่าวเปิดตัว Indiana Jones ภาค 5 ที่จะเข้าฉายในปีหน้า