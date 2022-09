มงกุฏเลือกเธอ!! "พิมจิรา เจริญลักษณ์" คว้า “มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023” "อิงฟ้า" หลั่งน้ำตาอำลาตำแหน่ง พร้อมส่งต่อภารกิจพิชิตฝัน

ถ้าไม่แกรนด์เราไม่ทำ ถ้าไม่ปังเราไม่มา คุณแอม สรญา ปราศจากศัตรู ผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวด มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2023 และ ผู้บริหาร บริษัท เดอะ แกรนด์ โรส จำกัด ย้ำคำนี้เสมอ! การันตีด้วยผลงานการจัดการประกวด มิสแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 2022 ที่สร้างปรากฏการณ์และมาตรฐานใหม่ให้แก่เวทีมิสแกรนด์ระดับจังหวัดได้สูงล้ำ เป็นผู้ทอดสะพานให้ อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 2022 สู่เวที มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 ผู้สร้างตำนานบทใหม่ อิงฟ้ามหานคร สู่ อิงฟ้ามหาชน ในวันนี้ PD กรุงเทพมหานคร ยืนยัน “ขอแตกต่างไม่ตามใคร” พิถีพิถันทุกขั้นตอน โชว์ต้องดี โปรดักชั่นต้องเริ้ด ปีนี้จึงทุ่มสุดตั้งแต่วันเปิดตัวจนถึงค่ำคืนรอบตัดสิน ณ TVT Green Park Studio ท่ามกลางแฟนคลับและทัพสื่อมวลชนหนาแน่นต่างลุ้นกันว่ามงกุฏจะเลือกนางงามหรือนางงามเลือกมงแล้วในที่สุด "มงกุฏ The Timeless Faith ศรัทธานิรันดร” ก็เลือกเธอ" BKK18 พิม พิมจิรา เจริญลักษณ์ คว้าตำแหน่ง มิสแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 2023 ไปครองได้สำเร็จ พลิกชีวิตจากนักแสดงในละคร สู่บทบาทนางงามในชีวิตจริง ด้วยคุณสมบัติ 3B Beauty Body Brain มีครบ คณะกรรมการและกองเชียร์เทคะแนนให้ท่วมท้น ควบตำแหน่ง Most Beautiful Skin และ Most Beautiful Smile ได้ครอบครอง มงกุฎเกียรติยศ The Timeless Faith ศรัทธานิรันดร มูลค่า 300,000 บาท สายสะพายประจำตำแหน่ง เงินสด 200,000 บาท และรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ โวลล์ ซิตี้ อีวี ฟอร์ทู มูลค่า 400,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนกรุงเทพฯ สู่การประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 กลางปีหน้าจากความปังในปีที่ผ่านมา ทำให้ปีนี้มีผู้ร่วมทัพมหานครมากมาย อาทิ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ชานมไข่มุก MABU BOBA อร่อยสนุกเต็มร้อยแบบ Healthy, Apex ศูนย์ความงามครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, eatsHUB แอพคนไทยเพื่อคนไทย ส่งอาหารถึงมือคุณแบบอิ่มเต็มคำได้ทุกวัน, มันนี่ เบตเตอร์ เวิลด์ โซลูชั่น ทางเลือกใหม่ของนักลงทุนฉบับ EA บอกเลยว่าเปย์หนักจริงสำหรับบรรยากาศการประกวด เปิดเวทีด้วย Openning Show ผสาน แสง สี เสียง กราฟฟิคเวอร์วังอลังการ ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนคลับที่ยกทัพกันมาทุกด้อม ป้ายไฟ ป้ายรูปมาแน่น อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 และ มาริม่า เกลี้ยงพร้อม รองอันดับ 4 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 ร่วมโชว์ ส่วนนางงามฟาดเสต็ปการเดิน การโพสต์ เรียกคะแนนในรอบชุดว่ายน้ำวัน-พีซ ดีไซน์วิ๊งๆวับๆ แบรนด์ AMMERRY SWIMWEAR (แอมเมอรี่ สวิมแวร์) ออกแบบโดย คุณแอม สรญา PDกรุงเทพฯ ตามด้วยชุดราตรียาว และเข้าสู่รอบการตอบคำถามและแสดงทัศนคติที่เป็นตัวของตัวเอง เพราะจุดยืนแม่ทัพมหานครคือต้องเป็นกระบอกเสียงและสามารถเปล่งเสียงเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสังคม เฉกเช่นเดียวกับ คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งองค์กร มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ และ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งใจและยึดมั่นมาตลอดพิธีกรประกาศผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย เริ่มจาก Fast Track “ขวัญใจกรุงเทพมหานคร” แพร - จุฑามณี พาราสิงห์ ตามมาด้วย BKK10 อีน - ปาณิศา สุทธิสว่าง : เขตพระนคร /BKK07 เบียร์ - นันท์มนัส ไกรหา : เขตสาทร / BKK18 พิม - พิมพ์จิรา เจริญลักษณ์ : เขตลาดพร้าว/ BKK06 ชยา - ชญานิศ ต.เจริญ : เขตราชเทวี และตำแหน่งเซอร์ไพรซ์ Boss Choice ได้แก่ BKK15 มุก - กานต์ฤทัย ทัศบุตร : เขตภาษีเจริญ ซึ่ง TOP 6 สาวงามตอบโจทย์ BEAUTY BODY และ BRAIN สามารถเลือกตอบคำถามแสนยากได้อย่างฉะฉานแต่ก่อนจะได้ทราบผลการตัดสิน โมเมนต์พิเศษที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงกับการอำลาตำแหน่ง มิสแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 2022 ของ อิงฟ้า วราหะ เล่นเอาซาบซึ้งน้ำตาท่วมฮอลล์ อิงฟ้า ยืนยันว่าจะคว้ามง มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 มาฝากคนไทยให้ได้ ถือเป็นความฝันขั้นสุดบนเวทีนางงามวินาทีประกาศผล มิสแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 2023 ตำแหน่ง รองอันดับ 5 ได้แก่ ชยา - ชญานิศ ต.เจริญ รองอันดับ 4 ได้แก่ เบียร์ - นันท์มนัส ไกรหา รองอันดับ 3 ได้แก่ มุก - กานต์ฤทัย ทัศบุตร รองอันดับ 2 ได้แก่ แพร - จุฑามณี พาราสิงห์ รองอันดับ 1 ได้แก่ อีน - ปาณิศา สุทธิสว่าง และตำแหน่ง มิสแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 2023 ได้แก่ พิม - พิมพ์จิรา เจริญลักษณ์ โดยรุ่นพี่ อิงฟ้า ให้เกียรติสวมมงพร้อมส่งต่อภารกิจพิชิตฝันขั้นต่อไป โดย พิม ร่วมปฏิบัติภารกิจต่างๆกับกองประกวด มิสแกรนด์ กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 1 ปี ซึ่ง คุณแอม สรญา ปราศจากศรัตรู PD คนเก่ง เชื่อมั่นว่า พิม จะสามารถเดินตามความฝันบนเวที มิสแกรนด์ กรุงเทพ ไทยแลนด์ 2023 กลางปีหน้าได้สำเร็จเฉกเช่นเดียวกับ อิงฟ้า วราหะสำหรับนางงามที่ได้รับรางวัลต่างๆมีดังนี้รางวัล Most Beautiful Skin By Awena Skin ได้แก่ BKK18 พิม - พิมพ์จิรา เจริญลักษณ์ : เขตลาดพร้าวรางวัล Most Beautiful Face By Jovina Cosmetic ได้แก่ BKK10 อีน - ปาณิศา สุทธิสว่าง : เขตพระนครรางวัล Most Beautiful Smile ได้แก่ BKK18 พิม - พิมพ์จิรา เจริญลักษณ์ : เขตลาดพร้าวรางวัล ไรซิ่ง สตาร์ ได้แก่ BKK11 แพร - จุฑามณี พาราสิงห์ : เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายรางวัล ชุดราตรียอดเยี่ยม BKK16 สุ - สุภาพร นาคสุวรรณ์ : เขตวังทองหลางรางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม ได้แก่ BKK01 แป้งหอม - วิกานดา โคตรคำ : เขตดอนเมืองรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ BKK06 ชยา - ชญานิศ ต.เจริญ : เขตราชเทวีติดตามข่าวกิจกรรมต่างๆ ของกองประกวดได้ที่ Facebook Page : มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร