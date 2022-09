“เจนี่” รักหวานสามีหอบดอกไม้พร้อมมอบจูบต่อหน้าเพื่อน

เป็นวันเกิดที่เรียบง่ายแต่แสนพิเศษทีเดียวสำหรับ “เจนี่ อัลภาชน์ณ ป้อมเพชร” โดยเมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 41 ปีของเจ้าตัว งานนี้คุณสามีอย่าง “มิคกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร” เลยขอโพสต์ภาพหวานตอนหอบดอกไม้พร้อมประทับจูบศรีภรรยา โดยเขียนแคปชันสุดหวานว่า“I could and would do this everyday just to see that smile on your face 9.11.22 Happy Birthday Wifey Love youuuuu @janienineeleven” ( ผมสามารถทำและจะทำแบบนี้ได้ทุกวันเพียงเพื่อได้เห็นรอยยิ้มแบบนั้นบนหน้าคุณ 9.11.22 สุขสันต์วันเกิดครับภรรยา ผมรักคุณ )งานนี้ยังมีโซ่ทองคล้องใจอย่าง “น้องโนล่า” มาร่วมแจกจุ๊บให้คุณแม่ด้วย เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์หวานๆ ที่ทั้งได้สนุกกับผองเพื่อนและคนที่รักในเวลาเดียวกัน