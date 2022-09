“ซี พฤกษ์” ฉลองวันเกิด 30 ปี ขนทุกความเซอร์ไพร์ส ขอเล่นใหญ่ผ่าน "Zee Me Show" แฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกในชีวิต

เป็นปีทองที่ฮอตทั้งในไทยและดังไกลถึงต่างประเทศ สำหรับ "ซี - พฤกษ์ พานิช" ที่ยึดพื้นที่ในใจเหล่า ZunShine (ซันไชน์ ซึ่งเป็นชื่อเรียกของแฟนคลับของหนุ่มซี) ได้อยู่หมัดและเป็นทีมซัพพอร์ตกันทุกครั้งที่หนุ่มซีออกงานจนชื่อติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตลอดเป็นการตอกย้ำความดังแบบสุดขีด พร้อมกับความปังที่เหินฟ้าไปสบตาแฟนคลับต่างประเทศทั้งเกาหลีและเวียดนามที่ทำเอาสนามบินแทบแตกมาแล้วเพื่อฉลองปีที่แสนพิเศษของหนุ่มซีไปพร้อมกับความเติบโตในวัย 30 ปี เจ้าตัวเลยทุ่มสุดตัวเพื่องาน 1st Fan Concert of ZEE PRUK “Zee Me Show” แฟนมีตติ้งคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรก ที่จัดขึ้นตรงกับวันเกิดของตัวเองในวันที่ 10 กันยายน ณ True Icon Hall ICONSIAM โดยบัตร Sold Out ภายใน 4 นาทีที่เปิดขาย ทำให้เหล่าซันไชน์ 3,000 คน ได้มาอยู่ในโมเมนต์ดีๆ ไปพร้อมกัน รวมถึงยังมี Live Streaming ให้ชมผ่านทางออนไลน์ที่ได้ใกล้ชิดเห็นหน้าหนุ่มซีกันแบบชัดๆ ซึ่งงานนี้บอกเลยว่าหนุ่มซีตั้งใจอย่างมากและมีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์โชว์เพื่อให้เหล่าแฟนคลับได้เห็นตัวตนในอีกมุมของหนุ่มซีโชว์ดีมีแต่ทีเด็ดที่คัดมาแล้วเพื่อสร้างความสนุก ครบทุกอารมณ์ให้แฟนๆ ได้เพลินไปด้วยกัน ตระการตาด้วยโปรดักชั่นอลังการจัดเต็ม ทำเอาแฟนคลับนั่งไม่ติดเก้าอี้ตั้งแต่เริ่มงาน จัดเน้นๆ กับเพลงจังหวะสุดมันส์ตอกย้ำความเจ๋งของซีในวัย 30 ปี ด้วยเพลง “30 ยังแจ๋ว” แถมโชว์สเต็ปสุดพริ้วกับเพลง “ไหงง่อง” ที่ได้เห็นอีกมุมสุดทะเล้นของหนุ่มซี นอกจากนี้ยังโชว์อินเนอร์ให้ได้เห็นเสน่ห์ในอีกมุมผ่านทั้งเพลงของคนมีความรักอย่าง “ไปน่ารักไกลๆ หน่อย และเพลงรักเพลงหนึ่ง” ในโหมดเศร้าก็ชวนให้ใจเหงา ใจบางไม่แพ้กัน อย่างเพลง “คนไกล” หน่วงใจให้สุดกับการต้องเก็บความรู้สึกส่วนลึกในใจจากเพลง “Always You (ไม่เคยไม่รัก)” ที่ซีได้ร้องประกอบซีรีส์เรื่อง “นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ Cutie Pie Series” ซึ่งผลิตโดยค่ายดูมันดิและมันดีเวิร์คที่ทำให้ชื่อของหนุ่มซีดังเปรี้ยง ฟังกันอีกครั้งพร้อมกับอินเนอร์จากใจของหนุ่มซี แน่นอนว่าแฟนมีตติ้งคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของตัวเองต้องพิเศษที่สุด โดยหนุ่มซีได้โชว์เพลง “คนหนึ่งคน” ซึ่งเป็นพรีซิงเกิ้ลแรกให้เหล่าซันไชน์ได้ฟังเป็นที่แรกก่อนใครและจะปล่อยออกมาให้ฟังในเร็วๆนี้ ฟินกับเพลงใหม่แล้วยังต้อง อึ้ง! และทึ่งไปอีกกับความสามารถของหนุ่มซีที่งัดสกิลการตีกลองและโชว์การเล่นกีตาร์ให้ยืนยันชัดๆ ว่าหนุ่มคนนี้มีศักยภาพครบทุกด้านสมกับชื่องาน Zee Me Show เพราะโชว์จากซียังมีอีกเพียบทั้งเพลงอินเตอร์ก็อินเนอร์เริ่ดไม่แพ้กัน โดยหนุ่มซีจัดเต็มให้ตาลุกวาวร้องว้าวไปกับเพลง “Solo” ของเจนนี่ แบล็คพิ้งค์ และเท่ห์กระชากใจใน “Cruel” ของแจ็คสัน หวัง พร้อมด้วยเพลง “Uptown Funk, There’s Nothing Holdin’ Me Back และ You are not alone” รวมถึงได้เห็นทักษะด้านภาษาจีนจากเพลง “What's wrong” ที่บอกเลยว่าหล่อ เก่ง ร้อง เต้น ได้ครบเครื่องสุดๆเสียงกรี๊ดสนั่นลั่นฮอลล์อีกครั้งเป็นวินาทีที่แขกรับเชิญคนพิเศษอย่าง “นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” ที่อยู่เคียงข้างกันและเป็นกำลังใจให้เฮียซีมาตลอด ปรากฎตัวในช่วงของเพลง “ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ” ที่เหมือนเพลงได้แทนใจบอกความรู้สึก พร้อมโมเมนต์ “ซี - นุนิว” ที่ดีต่อใจในการเอ็นเตอร์เทนทุกคนไปในเพลง “Senorita” ที่ได้เห็นความน่ารัก ปุ๊กปิ๊กของทั้งคู่พ่วงด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจกับโชว์คู่ในครั้งนี้ มาเซอร์ไพร์สเฮียซีทั้งที นุนิวเลยจัดให้อีก 1 เพลงความหมายดี “You are my everything” ในงานสำคัญของเฮียซีครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีแก๊งจากค่ายดูมันดิและมันดีเวิร์คอย่าง “มาร์ค สรณ์ธรรศ บัวงาม” ที่โชว์สเต็ปแดนซ์ในเพลง Mmmh ส่วน “แม้ก กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธุ์” สวมบทเป็นดีเจเปิดเพลง EDM สุดมันส์ ที่ทำให้งานในครั้งนี้เต็มอิ่มไปด้วยความสุขและมิตรภาพ แถมยังมีศิลปินคนดัง Patrickananda (แพทริคอนันดา) เจ้าของเพลงฮิตอย่าง “คนไกล” และ “Lavender (ลาเวนเดอร์)” มาเป็นแขกรับเชิญสร้างความสุขทำเอาแฟนๆร้องตาดังลั่นฮอลล์ส่งท้ายวันเกิดสุดพิเศษที่หนุ่มซีได้จัดงานแฟนมีตติ้งคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกไปด้วยเพลงจากหัวใจแทนคำขอบคุณถึงเหล่าซันไชน์ที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดอย่างเพลง “ฉันดีใจที่มีเธอ และ ขอบคุณที่รักกัน” ซึ่งหนุ่มซีถ่ายทอดออกมาอย่างอบอุ่น อิ่มใจตั้งแต่เริ่มจนจบงาน พร้อมได้เห็นศักยภาพและตัวตนที่น่าหลงใหลมากขึ้นกว่าเดิมจากการโชว์กว่า 3 ชั่วโมงของหนุ่มซี ต่อด้วยเพื่อนๆจากแก็งค์ดูมันดิ โดยนุนิวนำทีม เอารอเค้กออกมาเซอร์ไพร์สวันเกิดให้กับเฮีย พร้อมกับพูดถึงความในใจที่มีต่อหนุ่มซี รวมถึงครอบครัว “พานิช” ที่คุณแม่ได้ขึ้นมาพูดขอบคุณทุกคนที่ให้ความรัก และโอกาสต่างๆในการทำงาน ทำเอาหนุ่มซี ตื้นตัน ปลาบปลื้ม และได้ถ่ายรูปกับทุกคนในฮอลล์เพื่อเก็บเป็น Best Memory ที่ดีต่อใจซีและเหล่าซันไชน์ เรียกได้ว่าเป็นวันเกิดที่มีคนมาร่วมงานเยอะสุดๆ กว่า 3,000 คน พร้อมด้วยของขวัญและช่อเงินจำนวนมากมาย ที่นับคร่าวๆ กว่า 5 ล้านบาท ที่เหล่าแฟนคลับพร้อมใจเปย์ให้หนุ่มซี