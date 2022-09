เปิดโผรายชื่อผู้เข้าชิง “สุพรรณหงส์ครั้งที่ 30...30 ยังแจ๋ว” เพิ่มรางวัล “ภาพยนตร์ไทยยอดนิยม” ให้คนไทยมีส่วนร่วมวงการหนัง

นับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 31 อย่างสร้างสรรค์และมั่นคง สำหรับงานประกาศรางวัลทรงคุณค่าของวงการภาพยนตร์ไทย “สุพรรณหงส์ครั้งที่ 30” กำลังจะเริ่มต้นขึ้น โดยในปีนี้ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และ กรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าวออนไลน์ “งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 30...30 Young แจ๋ว” พร้อมประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลต่าง ๆ ทั้งหมด 16 สาขารางวัล จากภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในปี 2564 ทั้งหมด 17 เรื่อง ในปีนี้ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ได้มอบรางวัล สุพรรณหงส์เกียรติยศ (Lifetime Achievement Award) ให้กับ “หม่อมน้อย” หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล และยังมีรางวัลพิเศษ คือ รางวัล “Most Popular Thai Film” (ภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี 2564) อีกด้วย สำหรับงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์ครั้งที่ 30” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น 6 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถ่ายทอดผ่านช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี ช่อง 23 ตั้งแต่เวลา 22.45 น. เป็นต้นไปงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ครั้งที่ 30 จัดขึ้นเพื่อผลักดันให้คนเบื้องหน้าและเบื้องหลังรวมถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยทั้งระบบให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกแล้ว และในปีนี้เพื่อให้คนรุ่นใหม่รวมถึงบุคคลทั่วไปทั้งคนในและนอกวงการบันเทิงได้มีส่วนร่วมมากขึ้น ตามคอนเซ็ปต์ “30 Young แจ๋ว” จึงเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปในทุกสาขาอาชีพมีส่วนร่วมโหวตให้กับรางวัลพิเศษ “Most Popular Thai Film” (ภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี 2564) เพื่อเฟ้นหาว่าภาพยนตร์เรื่องไหนในปี 2564 จะครองใจประชาชนมากที่สุดสำหรับภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในปี 2564 มีจำนวน 17 เรื่อง ดังนี้1. “เรื่อง ผี เล่า” จาก บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด2. “ห้าวเป้งจ๋า อย่าแกงน้อง” จาก บริษัท มาเธอร์ ยู จำกัด3. “บอสฉัน ขยันเชือด” จาก บริษัท ไท เมเจอร์ จำกัด4. “เอหิปัสสิโก” จาก บริษัท อันเดอร์ด็อค ฟิล์ม จำกัด5. “คุณชายใหญ่” จาก บริษัท พระนครฟิลม์ จำกัด6. “โกงพลิกเกม” จาก บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด7. “ร่างทรง” จาก Showbox and Northern Cross Co., Ltd และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด8. “ส้มป่อย” จาก บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด9. “Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด” จาก บริษัท สแล็ป มอนสเตอร์ จำกัด10. “เพราะเราคู่กัน The Movie” จาก บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด11. “ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานจ้วด” จาก สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล , เวิร์คพอยท์ พิคเจอร์ส และ อีสานอินดี้12. “ไสหัวไป นายส่วนเกิน” จาก บริษัท เบนเล่ย์ ฟิล์ม จำกัด13. “อโยธยา มหาละลวย” จาก บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด14. “4 Kings” จาก บริษัท เนรมิตหนัง ฟิล์ม จำกัด15. “พลอย” จาก ประพัทธ์ จิวะรังสรรค์ และ ไกรวุฒิ จุลพงศธร16. “พญาโศกพิโยคค่ำ” จาก บริษัท 185 ฟิล์มส์ จำกัด17. “ส้ม ปลา น้อย” จาก บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัดรายชื่อภาพยนตร์และผู้เข้าชิงรางวัลในสาขาต่างๆ มีดังนี้1.เทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม• 4 Kings โดย บราเธอร์ พิคเจอร์• Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด โดย เซอร์เรียล สตูดิโอ• ร่างทรง โดย กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ• ไสหัวไป นายส่วนเกิน โดย ริฟ อนิเมชั่น สตูดิโอ• อโยธยา มหาละลวย โดย เซอร์เรียล สตูดิโอ2.เทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม• 4 Kings โดย ถัถลี จารุจุฑารัตน์• Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด โดย อมรศักดิ์ บุตรัตน์• คุณชายใหญ่ โดย ถัถลี จารุจุฑารัตน์,เมธาพันธ์ ปิติธันยพัฒน์• ร่างทรง โดย พิเชษฐ วงศ์จันทร์สม• ไสหัวไป นายส่วนเกิน โดย ศิริรัตน์ แจ่มฟ้า,เมธาพันธ์ ปิติธันยพัฒน์3.ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม• 4 Kings โดย ศิริวรรณ ก้านชูช่อ• Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด โดย ชาติชาย ไชยยนต์• พญาโศฏพิโยคค่ำ โดย รุจิรำไพ มงคล,ภีม อุมารี• ร่างทรง โดย ชญานุช เสวกวัฒนา• อโยธยา มหาละลวย โดย สุกัญญา มะเรืองประดิษฐ์4.กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม• 4 Kings โดย คชา เรืองทอง• Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด โดย กฤษดา นาเมือง,ศราวุธ แก้วน้ำเย็น• พญาโศกพิโยคค่ำ โดย ราสิเกติ์ สุขกาล• ร่างทรง โดย อรรคเดช แก้วโคตร• อโยธยา มหาละลวย โดย สุธรรม วิลาวัลย์เดช,มาโนช ทองสุก5.ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม• 4 Kings โดย เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน• พญาโศกพิโยคค่ำ โดย ยาซึฮิโร่ โมรินากะ• ร่างทรง โดย ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์• ส้มป่อย โดย รังสรรค์ ราศี-ดิบ• เอหิปัสสิโก โดย วรงค์ ราชปรีชา,ก่อเกียรติ ชาติประเสริฐ6.เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม• 4 Kings เพลง : มึงกับกู ร้องโดย อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี• โกงพลิกเกม เพลง : FLY 2 DA SKY ร้องโดย โต้ง ทูพี,ทอม อิศรา,คิวเท โอปป้า,ปอนด์ คุณพัฒน์• เพราะเราคู่กัน The Movie เพลง : Ten Years Laster ร้องโดย วิน-เมธวิน• ร่างทรง เพลง : ย่าบาหยัน ร้องโดย นันท์ มูลตรี• ไสหัวไป นายส่วนเกิน เพลง : เวลาสุดท้าย ร้องโดย ดา เอ็นโดฟิน7.บันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม• 4 Kings โดย สมัคร บัวประดิษฐ์ จาก กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ• โกงพลิกเกม โดย ห้องบันทึกเสียงรามอินทรา• บอสฉัน ขยันเชือด โดย กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ• พญาโศกพิโยคค่ำ โดย อัศริศเฉลิม กัลยาณมิตร,สราวุธ พันถา จาก กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ• ร่างทรง โดย นฤเบศ เปี่ยมใย จาก กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ8.ลำดับภาพยอดเยี่ยม• 4 Kings โดย ด็อก แบ็ค ดี• พญาโศกพิโยคค่ำ โดย หรินทร์ แพทรงไทย,ลี ชาตะเมธีกุล• พลอย โดย ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์• ร่างทรง โดย ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค• เอหิปัสสิโก โดย ณฐพล บุญประกอบ9.ถ่ายภาพยอดเยี่ยม• 4 Kings โดย พสิษฐ์ ตันเดชานุรัตน์• โกงพลิกเกม โดย ทิวา เมยไธสง• พญาโศกพิโยคค่ำ โดย ชนานันท์ โชติรุ่งโรจน์• ร่างทรง โดย นฤพล โชคคณาพิทักษ์• เอหิปัสสิโก โดย ณฐพล บุญประกอบ,ยศวัศ สิทธิวงค์,ภิไธย สมิตสุต10.บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม• 4 Kings โดย พุฒิพงษ์ นาคทอง• พญาโศกพิโยคค่ำ โดย ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์• ร่างทรง โดย บรรจง ปิสัญธนะกูล,ฉันทวิชช์ ธนะเสวี,ศิววุฒิ เสวตานนท์• เรื่อง ผี เล่า โดย ศุภกร เหรียญสุวรรณ• ส้มป่อย โดย อนวรรษ พรมแจ้11.ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม• สุกัญญา แคลเลย์ เขียนเอี่ยม จาก 4 Kings• แซมมี่ เคาวเวลล์ จาก Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด• สวนีย์ อุทุมมา จาก ร่างทรง• ฝน ธนสุนทร จาก ส้ม ปลา น้อย• ฐิตานันท์ เทศกาล จาก ส้มป่อย12.ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม• ณัฏฐ์ กิจจริต จาก 4 Kings• พงศกร จงวิลาส จาก บอสฉัน ขยันเชือด• บุญส่ง นาคภู่ จาก ร่างทรง• ยะสะกะ ไชยสร จาก ร่างทรง• กนกฉัตร มรรยาทอ่อน จาก ไสหัวไป นายส่วนเกิน13.ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม• มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล จาก พญาโศกพิโยคค่ำ• นริลญา กุลมงคลเพชร จาก ร่างทรง• อิษยา ฮอสุวรรณ จาก ส้ม ปลา น้อย• พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ จาก ส้มป่อย• พีชญา วัฒนามนตรี จาก ไสหัวไป นายส่วนเกิน14.ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม• อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี จาก 4 Kings• อารักษ์ อมรศุภศิริ จาก 4 Kings• เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา จาก คุณชายใหญ่• จิรายุ ตั้งศรีสุข จาก อโยธยา มหาละลวย• อนันดา เอเวอริงแฮม จาก ไสหัวไป นายส่วนเกิน15.ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม• พุฒิพงษ์ นาคทอง จาก 4 Kings• ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ จาก พญาโศกพิโยคค่ำ• บรรจง ปิสัญธนะกูล จาก ร่างทรง• อนวรรษ พรมแจ้,อรุณกร พิค จาก ส้มป่อย• ณฐพล บุญประกอบ จาก เอหิปัสสิโก16.ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม• 4 Kings โดย เนรมิตรหนัง ฟิล์ม• พญาโศกพิโยคค่ำ โดย 185 ฟิล์มส์• ร่างทรง โดย Showbox and Northern Cross และ จีดีเอช ห้าห้าเก้า• ส้มป่อย โดย เอ็ม พิคเจอร์ส• เอหิปัสสิโก โดย อันเดอร์ด็อค ฟิล์ม