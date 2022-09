มงลง “แพร จุฑามณี” ซิวตำแหน่งขวัญใจกรุงเทพมหานคร 2023 “PDแอม สรญา” เตรียมเซอร์ไพรซ์ใหญ่รอบตัดสิน

สวย หรู ดูแพงแรงไม่ตกจริงๆสำหรับ 18 สาวงามผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 2023 Organized by The GRAND Rose Co.,Ltd. เข้าสู่โค้งเกือบสุดท้ายแล้ว ซึ่งรอบ Preliminary หรือรอบลองไฟ ได้เห็นนางงามในทุกมุมมอง พร้อมเปิดให้แฟนคลับจากทุกด้อมร่วมเชียร์นางงามที่ชื่นชอบ ณ TVT GREEN PARK Studio งานนี้ คุณแอม สรญา ปราศจากศัตรู ผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวด มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2023 และ ผู้บริหาร บริษัท เดอะ แกรนด์ โรส จำกัด PD คนเก่ง พร้อมด้วยผู้สนับสนุนหลัก บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ชานมไข่มุก MABU BOBA อร่อยสนุกเต็มร้อยแบบ Healthy, Apex ศูนย์ความงามครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, eatsHUB แอพคนไทยเพื่อคนไทย ส่งอาหารถึงมือคุณแบบอิ่มเต็มคำได้ทุกวัน, มันนี่ เบตเตอร์ เวิลด์ โซลูชั่น ทางเลือกใหม่ของนักลงทุนฉบับ EA เตรียมจัดหนัก เปย์เต็มให้สมกับที่เป็น มิสแกรนด์จังหวัดเมืองหลวงของประเทศไทยเปิดเวทีด้วยรอบชุดราตรียาว ออร่าความสวยพุ่งแรง แฟนคลับเชียร์สนั่น ต่อด้วยการประกวดรอบชุดว่ายน้ำทูพีชแบรนด์ AMMERRY SWIMWEAR (แอมเมอรี่ สวิมแวร์) ออกแบบโดย คุณแอม สรญา PD คนเก่งนั่นเอง ผู้เข้าประกวดวาดลวดลายแบบสวยสับ เดินฉับๆตามแบบฉบับสาวมั่น 2023 ผสานโชว์สุดพิเศษจาก เพียว The Voice All Star สนุกสุดเหวี่ยง กรรมการเทคะแนนแทบไม่ทันหลังเสร็จสิ้นการประกวดรอบชุดว่ายน้ำ พิธีกร แชมป์ สกุล ลิมปภานนท์ ประกาศผล TOP 5 ที่ได้รับคะแนนโหวตชุดว่ายน้ำสูงสุด ได้แก่ BKK01 แป้งหอม - วิกานดา โคตรคำ : เขตดอนเมือง / BKK20 ปรางปรัง - รัตน์ระพี ธรรมใจกุล : เขตบางรัก / BKK06 ชยา - ชญานิศ ต.เจริญ : เขตราชเทวี / BKK13 ปั้นหยา - บราลี ร่วมรักษ์ : เขตพญาไท และ BKK07 เบียร์ - นันท์มนัส ไกรหา : เขตสาทร ประกาศผลรางวัล Best In Swimsuite ในรอบตัดสินความตื่นเต้นยังไม่จบเพียงเท่านั้น พิธีกรประกาศผู้เข้ารอบ TOP5 ขวัญใจกรุงเทพมหานคร2023 ได้แก่ BKK10 อีน - ปาณิศา สุทธิสว่าง : เขตพระนคร / BKK11 แพร - จุฑามณี พาราสิงห์ : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย /BKK07 เบียร์ - นันท์มนัส ไกรหา : เขตสาทร / BKK06 ชยา - ชญานิศ ต.เจริญ : เขตราชเทวี / BKK18 พิม - พิมพ์จิรา เจริญลักษณ์ : เขตลาดพร้าว ทั้ง 5 คนถือว่าเข้าใกล้มงมากที่สุดเพราะผู้ได้รับตำแหน่ง มิสแกรนด์ขวัญใจกรุงเทพมหานคร จะได้ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ ทว่ามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ได้ครองตำแหน่ง พิธีกรประกาศ ขวัญใจกรุงเทพมหานคร ได้แก่ BKK11 แพร - จุฑามณี พาราสิงห์ : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รับมงกุฎเกียรติยศ สายสะพาย เงินสด 100,000 บาท และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ซึ่ง แพร เปิดใจว่า “แพรดีใจมากค่ะ ถือเป็นรางวัลแรกบนเวทีมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2023 ขอบคุณคณะกรรมการ ขอบคุณพี่แอม สรญาที่เล็งเห็นศักยภาพในตัวแพร ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากนะคะที่ดูแลและให้กำลังใจมาตลอด รางวัลนี้เป็นของทุกคนค่ะ”สำหรับรางวัลอื่นๆมีดังต่อไปนี้Miss Photogenic ได้แก่ BKK07 เบียร์ - นันท์มนัส ไกรหา : เขตสาทรMiss Congeniality หรือนางงามมิตรภาพ ได้แก่ BKK16 สุ - สุภาพร นาคสุวรรณ์ : เขตวังทองหลางMiss Fighter ได้แก่ BKK02 อิงอิง - ณัฐพัชญ์ ชาติธีรรัตน์ : เขตปทุมวันขวัญใจผู้สนับสนุน ได้แก่ BKK11 แพร - จุฑามณี พาราสิงห์ : เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายMost Beautiful Hair BKK12 ดิสนีย์ - ดิสนีย์ กิตติโสภณพันธุ์ : เขตธนบุรีสำหรับการประกวดรอบ FINAL มีขึ้นในค่ำคืน วันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป ณ TVT GREEN PARK Studio ซอย เคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 ร่วมต้อนรับแม่ทัพแกรนด์กรุงเทพคนใหม่ พร้อมเก็บความประทับใจในวันอำลาตำแหน่ง มิสแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 2022 ของ อิงฟ้า วราหะ พลาดไม่ได้กับ 𝑺𝒖𝒓𝒑𝒓𝒊𝒔𝒆 สุดพิเศษ! มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโชว์แห่งประวัติศาสตร์ ที่ได้ยืนเคียงข้างเพื่อส่งกำลังใจให้ อิงฟ้า วราหะ ใครยังไม่มีบัตรเข้าชม รีบจองด่วน •บัตรราคา 2,299บาท และ 1,599บาท รับ Jigsaw Limited Edition 1 ชิ้น ซื้อบัตรได้ที่ Facebook Page :TheGRANDRose หรือ Inbox m.me/TheGrandRose รีบนะบัตรมีจำนวนจำกัด.ติดตามข่าวกิจกรรมต่างๆ ของกองประกวดได้ที่ Facebook Page : มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร