๙ เดือน ๙ SUPER BiG EVENT สุดปังวันแห่งแกรนด์ “ณวัฒน์” นำทีมเปิดตัวคอลลาเจนอิงฟ้า /เปิดกล้องซีรีส์ “แค่อยากบอกรัก” พร้อมเผยทีเด็ดชุดราตรี ชุดประจำชาติของ “มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022” สู่สายตาชาวโลก

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ถือฤกษ์งามยามดีวันที่ ๙ เดือน ๙ จัดSUPER BiG EVENT ยาวไปตั้งแต่เที่ยงวันยันเกือบเที่ยงคืน ณ Show DC Hall พระราม 9 บอกกล่าวเรื่องใหญ่ที่ทุกคนไม่ควรพลาด“เปิดธุรกิจ” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอลลาเจน อิงฟ้า มิสแกรนด์ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสำหรับคนรักสุขภาพ จากความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ โดย คุณวรานนท์ คงปฏิมากร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการกลุ่ม บริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) คุณ อรรฆรัตน์ นิติพน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินดีม กรุ๊ป จำกัด และ คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตั้งเป้าจัดจำหน่าย 1 ล้านกระปุก ซึ่งแน่นอนว่าไม่ไกลเกินเอื้อมด้วยพลังของตัวแทนจำหน่าย สินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึง CEO สาวสวยอย่าง อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 พร้อมลุยธุรกิจเต็มที่ ลงมือชง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอลลาเจน อิงฟ้า มิสแกรนด์ ซีนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมดื่มคอลลาเจนฉลองการผนึกกำลังก้าวสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ 3 บริษัทในครั้งนี้แค่เปิดตัววันแรกยอดจองและออเดอร์จากตัวแทนจำหน่ายและแฟนคลับถล่มทลายไปแล้ว ยังอัดฉีดด้วยทริป ท่องมัลดีฟส์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และถ้าหากยอดจำหน่ายครบ 2 แสนกระปุก จะมอบรถสปอร์ตสุดหรู Porsche รุ่น Caymanให้ อิงฟ้า แค่บอกว่าจะให้ Porsche รถพอร์ชก็ขับเข้ามาโดย คุณรวิภัทร ระวีเผ่าพงษ์ ผู้บริหาร บริษัท อินดีม กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย ชาลอต ออสติน โดย คุณรวิภัทร ยืนยันว่ายอด 2 แสนกระปุก อิงฟ้า รับรถพอร์ชไปทันทีโดยไม่มีข้อแม้ช่วงบ่าย “เปิดเรื่องจริงที่ไม่เป็นธรรม” โดย คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ,อิงฟ้า วราหะ และทนาย สาคร สิริชัย ได้ร่วมกันแถลงข่าวประเด็น “คู่กรณียื่นฟ้อง 1,200 ล้าน” พร้อมเปิดข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ขอสู้อย่างเต็มที่ และหนึ่งในข้อสัญญาว่าจ้างเป็นนักร้อง ไม่ได้ห้าม อิงฟ้า ประกวดนางงาม งานนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยแน่นอน นอกจากต่างคนต่างถอย หรือไปเจอกันที่ชั้นศาล ยืนยันปกป้อง อิงฟ้า อย่างเต็มที่ แฟนคลับสบายใจได้19.19 น. ได้ฤกษ์บวงสรวง “เปิดกล้องซีรีส์เรื่องแรกของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เรื่อง “แค่อยากบอกรัก “Show me love” นำแสดงโดย อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 , ชาล็อต ออสติน รองอันดับ 5 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 , หนูดี อรปรียา เนซ่า มามูดี้ รองอันดับ 3 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 และ ชมพู อทิตา พยัฆค์ รองอันดับ 5 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 ฝีมือการกำกับ ชีวิน ธนะมินทร์ วงษ์สกุลพัชร์ และ ตี๋ บัณฑิต สินธนภารดี แค่ได้ชมตัวอย่างทำเอาแฟนคลับในฮอลล์ฟินขั้นสุด ดูจบปุ๊บมี #มีนากับเฌอรีน ออกมาทันที หลังจากนี้ก็ลุยถ่ายทำกันอย่างเต็มที่ ซีรีส์มีความยาว 10 ตอน ตอนละ 1 ชั่วโมง คุณณวัฒน์ ประกาศขอเสิร์ฟความฟิน ความสุข ในช่องทางใหม่ โดยจะเนรมิตโรงภาพยนตร์จำลองมาไว้ในโชว์ดีซีฮอลล์ ฉายรอบละ 2 ตอน เปิดให้จองลิขสิทธิ์นำไปฉายในจังหวัดต่างๆ เพื่อสร้างธุรกิจและต่อยอดรายได้ “แค่อยากบอกรัก “Show me love” เริ่มตอนแรกวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไปปิดท้ายด้วย “เปิดทีเด็ดนางงาม” แถลงข่าวความพร้อมทีม มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 สู่การประกวดเวทีระดับนานาชาติ เผยโฉมชุดราตรี และ ชุดประจำชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทั้ง 4 สาวงาม นำเสนอเอกลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวโลก โดย-มารีม่า สุภัทรา เกลี้ยงพร้อม รองอันดับ 4 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 ไปประกวด Miss Tourism International 2022 ที่เมืองกูจิง รัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 11-25 พฤศจิกายน 2565-ทีน่า ธนาวรรณ วิกก์ รองอันดับ 2 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 เดินทางไปประกวด The Miss Globe 2022 เมืองติรานา ประเทศแอลเบเนีย ระหว่างวันที่ 30 กันยายน-15 ตุลาคม 2565-ไฮดี้ อมันดา อแมนด้า เจนเซ่น รองอันดับ 1 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 เดินทางไปประกวด Miss Intercontinental 2022 ที่เมือง Sharm El-Sheikh ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2565-อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 เตรียมเดินทางไปประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 ที่ กรุงจากาต้าร์ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 3-26 ตุลาคม 2565สำหรับทีเด็ดของ 4 สาวในวันนี้อยู่ที่การเผยโฉมชุดราตรี โดยดีไซน์เนอร์มือทองมาร่วมรังสรรค์ความสวย-คุณธิติ ชนะชัย จากแบรนด์ Thee-Si Couture ผู้ออกแบบชุดราตรีให้กับ มารีม่า-คุณ วีระพงษ์ คงทอง แบรนด์ ศิวาลัย ระโหฐาน ลาดพร้าว 105 และ คุณนายกานต์ กาฬภักดี จากแบรนด์ โอ๊ต กูตูร์ ผู้ออกแบบชุดราตรีให้กับ ไฮดี้-คุณพชร แก้วกระจ่าง และ คุณ อธิกุล ธีระวงศ์สุวรรณ แบรนด์ GL garlate Design ออกแบบชุดราตรีให้กับ ทีน่า-คุณธิติ ชนะชัย จากแบรนด์ Thee-Si Couture และคุณ ตฤณธนันพัชร์ จันทเจริญพล (เอ็คค์) จากแบรนด์ เมอเรียด แกรนด์ มอนด์ ผู้สร้างสรรค์ชุดราตรีให้กับ อิงฟ้าปิดท้ายด้วยโชว์ชุดประจำชาติที่สวยงาม ประณีต บ่งบอกเอกลักษณ์ได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งชุดที่นำมาสวมใส่ในวันนี้เป็นชุดประจำจังหวัดยอดเยี่ยม ปี 2022 โดย มารีม่า สวมชุด แมงยุ้มวะ ออกแบบโดย : สุทธิศร อินสม ตัดเย็บโดย : ร้าน ห้องทำชุด By FRONG ทีน่า มากับชุด คนเลี้ยงช้าง ออกแบบตัดเย็บโดย คน สร้าง ศิลป์ by อนุชา แพงมา ห้องเสื้อบ้านทรายทอง by พงศกร สถิตยารักษ์ ไฮดี้ สวยทรงพลังมาในชุด ศรัทธาสมุทร ออกแบบโดย คุณ ทิวากร แก้ววงษา ตัดเย็บโดย TOUCHJAI (ทัชใจ) และปิดท้ายด้วยชุด HANUMAN THAI BOXING (หนุมาน ไทยบ็อกซิ่ง) ออกแบบและตัดเย็บโดย อาร์ทอัครัช เนรมิตศิลป์ เวอร์วัง อลังการ เชื่อมั่นว่าชุดประจำชาติไทยจะต้องติดตาตรึงใจชาวโลกอย่างแน่นอนร่วมเชียร์และติดตามกิจกรรมต่างๆของ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ได้จากทุกช่องทางYouTube Chanel : Grand TV,Facebook : Miss Grand Thailand ,Instagram : missgrandthailand และ TikTok#นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์ #เวทีอันดับ1ของประเทศไทย #WeAreGRANDthe1andOnly