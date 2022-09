“โซนี่ มิวสิค ไทยแลนด์” เดบิวต์โชว์ “TOFFE” ศิลปินเบอร์แรก พร้อมยกพล เพื่อนศิลปิน สาดความมันส์สนั่น สยามสแควร์

ค่ายเพลง “โซนี่ มิวสิค ไทยแลนด์” จัดเต็มความสนุกกลางสยามสแควร์ในงาน “Sony Music Thailand X Siam Walking Street Performance” เปิดตัวเดบิวต์ศิลปินสองสาววง “TOFEE” (ท็อฟฟี่) ดูโออัลเทอร์เนทีฟ ป๊อบสาวเบอร์แรกของค่าย พร้อมด้วยเซอร์ไพร์สยกพลเพื่อนศิลปินอาทิหนุ่ม T!NE (ไทน์)และ CD GUNTEE (ซีดี กันธี) มาร่วมกันมอบความสุขสาดความมันส์สนั่นสยามสแควร์เมื่อค่ำวันก่อนหลังจากหนึ่งในสามค่ายเพลงอินเตอร์ของโลกอย่าง “โซนี่ มิวสิค ไทยแลนด์” ประกาศเปิดตัวศิลปินแรกวง “TOFFE” (ท็อฟฟี่) ที่ประกอบด้วย “ฟรองซ์” วรรณชยาณี สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา และ “แตงโม” อารดา วิชชาผลิผล ออกมาในดนตรีสไตล์อัลเทอร์เนทีฟป๊อบส่งผลให้ซิงเกิ้ลแรก “เธอคนไหน” (U-WHO) เข้าไปเป็นเพลงแทนใจหลายๆคนในการใช้ส่งให้คนที่ตัวเองแอบชอบจนครองใจแฟนไปเรียบร้อยแล้วโดยบรรยากาศในเย็นวันนั้นประเดิมด้วยหนุ่ม “T!NE” ที่เอาเพลง Everyday, ช่วงแรก, 18, Best one ,เรือ และ รู้สึกดี ออมาให้แฟนได้มันส์ไปกับสไตล์เพลง Emo Rap อันเป็นเอกลักษณ์ ก่อนถึงคิวสองสาว ท็อฟฟี่ มาจัดเต็มความสนุกต่อด้วย Shout out to my ex , Pride heart,Good 4 u , โอนะ , ฉลามชอบงับคุณ และ เธอคนไหน(U-WHO) ให้แฟนคลับร้องตามอย่างสนุกสนาน ก่อนจะปิดท้ายด้วยหนุ่ม CD GUNTEE ที่ขนเพื่อนศิลปินอาทิ Timethai, dawut, sripoppa , k3nnyb มาร่วมแจมด้วย ไมโครโฟน (Hook) , อะไรครับเนี้ย , พระเอกลิเก , เมื่อไหร่ , ไม่เป็นไร , แค่อยากฟัง , ขอให้รวย , Gocrazy และ ไมโครโฟน จนเหงื่อชุ่มกันไปทั้งคนร้องคนฟังกันเลยทีเดียว เสร็จงานสองสาว “ท็อฟฟี่” เผยความรู้สึกว่า“อยากบอกว่าตื่นเต้นมากค่ะวันนี้ พวกเรารู้สึกว่าเป็นการโชว์ที่เอ็นจอยและสนุกมากๆ เพราะเราไม่เคยได้เจอคนที่ฟังเพลงเรามาก่อนเลย เป็นครั้งแรกที่ได้ยินคนมาฟังเราร้องเพลงของเราเอง ระหว่างโชว์ก็รู้สึกว่าบางคนร้องได้ด้วยอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่มาดูเรา และวันนี้เรายังมีพี่น้องศิลปินในค่ายมาร่วมโชว์กับพวกเราด้วย ทุกคนสุดยอดมาก ทุกคนสนุกมากๆเอ็นจอยมาก ทำให้เวลามันผ่านไปเร็วมากด้วย ฝากถึงแฟนๆ ครั้งหน้าหวังว่าพวกเราจะได้เจอกับทุกคนในโชว์ต่อๆไปนะคะ แล้วไปเจอกันนะคะ ทุกคนสามารถติดตามผลงานของพวกเราได้ทาง Instagram Facebook TikTok แล้วก็ Twitter ชื่อว่า toffe_band ฝากเพลงล่าสุดของพวกเราด้วยนะคะ เพลง เธอคนไหน (U-WHO) ขอบคุณค่ะ”ติดตามซิงเกิ้ลแรก “เธอคนไหน” (U-WHO) ของดูโออัลเทอร์เนทีฟ ป๊อบ “TOFFE” (ท็อฟฟี่) ได้แล้ววันนี้ทั้งทางสถานีวิทยุและทุกแพลทฟอร์มมิวสิคสตรีมมิ่ง JOOX / Apple Music / Spotify พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของท็อฟฟี่ได้ที่ FB : https://www.facebook.com/toffeband/ ,IG :https://www.instagram.com/toffe_band/ , Tiktok : https://www.tiktok.com/@toffe_band , YouTube : https://www.youtube.com/c/TOFFE-TOFFEเว็บไซต์ www.sonymusic.co.th และติดตามชมมิวสิกวีดีโอเพลงนี้ได้ที่ https://youtu.be/IozGMSlqsQs#TOFFE #toffe_band #ท็อฟฟี่ #เธอคนไหน #uwhohttps://www.instagram.com/reel/CiIHZqtjK--/?igshid=ODBkMDk1MTU=https://www.instagram.com/reel/CiKpkFOjzsS/?igshid=ODBkMDk1MTU=