ทีเส็บ จัดเต็ม หลักสูตรการจัดการสถานที่ Venue Management Course (VMC) Ep.3 ภายใต้แนวคิด “The Truth of Future Events” อีเวนต์แห่งอนาคต

กลับมาอีกครั้งกับ โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสถานที่ Venue Management Course (VMC) โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) ปีนี้มาภายใต้แนวคิด The Truth Future Events กับ VMC EP.3 Digital Marketing & Sales การอบรมรูปแบบใหม่สไตล์ไฮบริด และการทำ Workshop สองวันเต็ม พร้อมรับคำแนะนำจาก Mentors ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากอุตสาหกรรมไมซ์ และวงการดิจิตอลกว่า 10 ท่านคุณอรชร ว่องพรรณงาม (CED, CEM, CIS, DES, EMD, SEP) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า“เราได้ยินคำว่า Digital disruption กันมาหลายปีแล้ว โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ Digital disruption เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปองค์กร ที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้ เพื่อให้ธุรกิจยังอยู่รอดต่อไปได้ ก่อนที่จะถูกธุรกิจดิจิทัลใหม่ ๆ มาแทนที่ และแน่นอนว่า อุตสาหกรรมไมซ์ไม่มีข้อยกเว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 ที่ดำเนินต่อเนื่องยาวนานมากว่า 2 ปี ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้เกิดการปรับตัวอย่างรวดเร็วทันทีของผู้ประกอบการ เนื่องจากข้อจำกัดการดำเนินกิจกรรมไมซ์ จึงต้องปรับตัวเพื่อเดินหน้าต่อ โดยใช้เทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการให้อุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนรูปแบบ และดำเนินการต่อไปได้ เพื่อให้ทันโลก ทันยุคสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างโดนใจและทันใจในช่วงระยะเวลาที่อุตสาหกรรมโรงแรมและสถานที่จัดงานได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของธุรกิจไมซ์และท่องเที่ยว ส่งผลกระทบเกิดการ disruption ในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การบริหารจัดการด้านสุขอนามัย การปรับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าที่มุ่งเน้นตลาดในประเทศ การบริหารจัดการซึ่งต้องบริหารความเสี่ยง และคำนึงถึงการจัดการความยั่งยืน แรงงานที่ขาดแคลน และข้อตระหนักที่ต้องนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจให้มากขึ้น และต้องให้เข้าใจว่า เทคโนโลยีจะเป็นตัวช่วยเสริมด้านธุรกิจ มิใช่ส่วนที่จะมาทดแทนแรงงาน เพราะคนคือศูนย์กลางที่ปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีและเป็นส่วนสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอาจกล่าวได้ว่า ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรก การจะพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ ต้องเข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้งาน ตลอดจนต้องมีการศึกษา Internet of Behaviors การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า รวมถึงการรวบรวมประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งจากลูกค้า (Customer Experience) พนักงาน (Employee Experience) และผู้ใช้ (User Experience) เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคล ไปประมวลผลได้อย่างปลอดภัย เพื่อการนำเทคโนโลยีมาใช้งานในการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงาน ตอบโจทย์บูรณาการในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง”โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสถานที่ Venue Management Course (VMC) ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกว่า 6 ปีแล้ว และถือเป็นปีที่ 3 ในรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยในปีนี้ สสปน. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนในการพัฒนาและยกระดับบุคลากรสถานที่จัดงานให้มีองค์ความรู้ในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อช่วยเอื้อประโยชน์ด้านการตลาดและการขาย ในหลักสูตร Digital Sales & Marketing ภายใต้แนวคิด “The Truth of Future Events” ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่ง Chapter ที่จะเอื้อประโยชน์อย่างมากสำหรับการทำการตลาดของสถานที่จัดงานไมซ์ในการเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกได้อย่างไร้ขีดจำกัด และเพิ่มคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจ และเสริมให้ประเทศไทยเป็น Destination ที่แข่งขันได้และอยู่ในความสนใจของนักเดินทางไมซ์ ในการเลือกจุดหมายปลายทางการจัดงาน ต่อยอดสู่โลกอนาคตไมซ์ไทยที่จะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งโดยภายในงานมีการบรรยายหัวข้อพิเศษต่างๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายวงการทั้งแวดวงไมซ์และการตลาดดิจิทัล รวมถึงการทำ Workshop พร้อมรับคำแนะนำจาก Mentors คาดว่าการฝึกอบรมครั้งนี้จะส่งผลประโยชน์ในการพัฒนาบุคคลากรที่เป็นกำลังสำคัญต่อการนำพาสถานที่จัดงานประเทศไทย ไปสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาคดังที่เราเป็นมาตลอดและได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดงานสถานที่จัดงานแก่บุคคลากรในองค์กรหรืออุตสาหกรรม Venue ต่อไปสามารถรับชมบันทึกการอบรมย้อนหลังได้ที่ แฟนเพจ MICE Capabilities หรือ คลิกhttps://www.facebook.com/micecapabilities/videos/2531117053694576https://www.facebook.com/micecapabilities/videos/5527877620603664