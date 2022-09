“WOODZ” จัดเต็ม! เพอฟอร์แมนซ์สด โชว์เสน่ห์หลากสีสัน มัดใจมู้ดจึไทย ใน WOODZ LIVE “COLORFUL TRAUMA” in BANGKOK

เต็มอิ่มไปด้วยความสุขตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม กับสีสันและความหลากหลายทางดนตรี ที่(วู้ดจึ หรือ โชซึงยอน) เตรียมมามอบให้กับชาวไทย (มู๊ดจึ : ชื่อแฟนคลับของวู้ดดึอย่างเป็นทางการ) ในคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของเขาในประเทศไทยที่จัดขึ้น ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี วันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมาWOODZ เปิดตัวด้วยความมันส์เต็มรูปแบบ มาพร้อมกับ LIVE BAND ที่ทำให้ทั้งฮอลล์กระหึ่มไปด้วยพลังแห่งเสียงเพลงและดนตรีที่หนักแน่น โชว์แรกมาพร้อมด้วยสีน้ำเงิน จากอัลบั้ม COLORFUL TRAUMA กับเพลง Dirt on my Leather และ HIJACK ก่อนที่เขาจะส่งเสียงทักทายชาว MOODZ ที่ส่งเสียงเชียร์ร้อนแรงตั้งแต่ออกสตาร์ทจากนั้น WOODZ พาชาว MOODZ ทะยานสู่ความสนุกไปกับเขาใน WOODZ Festival ที่เต็มไปด้วยการแสดงที่มีสีสันหลากหลาย ตามชื่อคอนเสิร์ต COLORFUL TRAUMA ที่มีทั้งเพลง ร็อค บัลลาด แดนซ์ และฮิปฮอป ในสไตล์ของ WOODZ กับพาเหรดเพลงฮิต ไม่ว่าจะเป็น Waikiki, POOL ที่ฟังไปก็อยากจะจิบโมฮิโตตามเขาไปด้วย และเพลง FEEL LIKE, WAITING ที่ถูกปรับจากเพลงแดนซ์มาอยู่ในเวอร์ชั่น LIVE BAND เพราะอยากให้ MOODZ ชาวไทย ได้ฟังดนตรีกันสดๆ พร้อมขนทีมนักดนตรีมาจากประเทศเกาหลีเพื่อมู้ดจึไทยโดยเฉพาะ ก่อนที่เขาจะแนะนำนักดนตรีบุคคลสุดเท่และคูล ทั้งเบส, กลอง, คีย์บอร์ด และ กีตาร์ ซึ่งแต่ละคนก็ได้โชว์ท่อนโซโล่เล็กๆ มาทักทายชาวมู้ดจึไทยอีกด้วยหลังจากอินโทรมาด้วยสีสันทั้ง น้ำเงิน เหลือง เขียว แดงมาแล้ว ก็มาถึงช่วงเวลาจมดิ่งไปกับสีเทาและดำในเพลง Touche และ DIFFERENT หลังจากนั้น WOODZ ก็ปล่อยให้ชาว MOODZ ปรับอารมณ์ด้วย VCR ที่โชว์เสน่ห์ความชิค ความคิ้วท์ ในหลายรูปแบบของ WOODZ ก่อนที่เขาจะปรากฏตัวขึ้นมาบนเวทีอีกครั้ง กับคอนเซ็ปต์ COLORFUL MAN ในเพลงสนุกเบาๆ ที่มีทั้งรสเปรี้ยว รสหวานอย่าง Sour candy, Multiply และเพลง Thanks to เวอร์ชั่นที่หวานและซึ้งมากที่สุดเวทีต่อมาที่ WOODZ เสกพื้นที่แห่งนี้ให้ร้อนแรงขึ้นราวกับสีแดงเพลิง กับเพลง Kiss of fire และ Chaser พร้อมอัพเลเวลความสนุกขึ้นมาอีกขั้นไปกับคอมโบเพลงในช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตครั้งนี้ BUCK, Love Me Harder ,Trigger และปิดท้ายด้วยเพลง Hope to be like youคอนเสิร์ตจบ แต่ความสนุกยังไม่จบ ได้มาเจอกับ MOODZ ไทยแบบเต็มๆ ครั้งแรกทั้งที และยังได้เจอกับแพสชั่นที่ล้นเหลือของแฟนๆ ที่เปล่งประกายออกมาเป็นสีแดงชวนให้จดจำไปนานแสนนานแล้ว WOODZ ก็ขอเสิร์ฟความสนุกในชาวมู้ดจึไทย ด้วย ENCORE ตามเสียงเรียกร้องชื่อ โชซึงยอน! อันดังกระหึ่ม WOODZ ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งจากกล้อง LIVE CAM ส่งตรงจากหลังเวที ที่เขาค่อยๆ เดินออกมาหาแฟนๆ อีกครั้ง พร้อมกับเพลง On my own, BUMPBUMP และ I hate you ที่แฟนๆ ขอให้อังกอร์นานถึง 3 รอบ ก่อนจะปิดท้ายช่วงเวลาความสุขแสนพิเศษระหว่าง WOODZ และ MOODZ ชาวไทยไปด้วยเพลง Better and better พร้อมคำสัญญาว่าจะกลับมาหาแฟนๆ ชาวไทยอีกครั้งอย่างแน่นนอนสำหรับ WOODZ LIVE "COLORFUL TRAUMA" in BANGKOK ถือเป็นบทพิสูจน์ถึงความเป็นศิลปินที่เต็มไปด้วยความสามารถ ศักยภาพ อันหลากหลายของ WOODZ ตลอดการแสดง 2 ชั่วโมงเต็ม เขาได้โชว์เสน่ห์และเสียงร้องในหลากหลายด้านของออกมา สะกดใจผู้ชมทั้งฮอลล์คอนเสิร์ตให้ตกอยู่ในโมเม้นต์มหัศจรรย์จากเสียงเพลงของเขา ที่แต่ละเพลงเขาได้คัดเลือกมาด้วยใจที่พิถีพิถัน แม้กระทั่งรูปแบบเวที รูปแบบการแสดง ของขวัญที่เขาเลือกมามอบให้แฟนๆ ระหว่างการแสดง ก็เป็นสิ่งที่เกิดจากไอเดียของเขา ที่อยากจะมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้แฟนๆ ที่มอบความสุขให้กับเขาเสมอมาซึ่งก่อนจะโบกมือลาชาวมู้ดจึ WOODZ ได้เผยความรู้สึกขอบคุณของเขาในคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่า“ตอนนี้ผมมีความสุขมากๆ จนไม่อยากให้คอนเสิร์ตจบเลย เมื่อวานตอนที่มาถึงประเทศไทยผมได้รับการต้อนรับอย่างดี ผมเลยรู้สึกดีมากๆ เมื่อก่อนเวลาที่ผมมาแสดงแฟนๆ ก็มาต้อนรับอย่างดีเหมือนกัน คอยเป็นกำลังใจ คอยเชียร์ และมอบความรักให้ผม ทำให้ผมมีความทรงจำที่ดีเสมอเลยครับ ขอบคุณทุกๆ คนมากๆ ที่มาวันนี้ ขอบคุณที่สร้างความทรงจำดีๆ ที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยครับ วันนี้มีหลายๆ ท่านที่ตั้งใจทำงานเพื่อคอนเสิร์ตในครั้งนี้ อันดับแรกต้องขอบคุณทีมงานไทยทุกคนที่ทำให้การแสดงผ่านไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ขอบคุณทีมคอนเสิร์ตที่ทำให้ผมมาสนุกไปกับมู้ดจึ ขอบคุณทีมนักดนตรีของเราด้วยครับ ขอบคุณทีมสตาร์ฟ แฮร์เมกอัพ สไตล์ลิส ขอบคุณพี่เมเนเจอร์ของผม ขอบคุณสตาร์ฟของบริษัทผมด้วยครับ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของผมด้วยครับ และสุดท้ายขอบคุณมู้ดจึที่ค้นพบผมท่ามกลางนักร้องที่มากมายบนโลกใบนี้ ขอบคุณมากๆ และรักมากๆ นะครับ”เรียกได้ว่าทั้งสนุก มันส์ และซาบซึ้ง ประทับใจสมการรอคอยของ MOODZ ไทย งานนี้ต้องยกเครดิตให้กับ Be Hear Now Kpop ผู้จัดไฟแรง ที่เนรมิตงานคอนเสิร์ตสุดอลังการ ที่จัดเต็มทั้งแสง สี เสียง ให้ WOODZ ได้โชว์เพอฟอร์แมนซ์อย่างเต็มรูปแบบ ที่จะกลายเป็นความทรงจำแสนพิเศษของทุกๆ คนตลอดไป