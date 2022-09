“มาย ภาคภูมิ” จาก KinnPorsche The Series แจ้งติดเชื้อโควิด รักษาระบบ Home Isolation

คนในแวดวงบันเทิงยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนักแสดงหนุ่มผู้รับบทเป็นพระเอกลุคมาเฟีย “คินน์” จากซีรีส์ดัง KinnPorsche The Series รักโคตรร้าย สุดท้ายโคตรรัก ก็ไม่รอดจากการติดเชื้อดังกล่าวโดยทางต้นสังกัด Be On Clould ได้ทำหนังสือแจ้งข่าวว่า“มาย ภาคภูมิ ร่มไทรทอง”ศิลปินในสังกัด Be On Clould ได้ตรวจพบเชื้อโควิด COVID-19 และแพทย์ผู้รักษาได้ประเมินอาการเป็นผู้ป่วยสีเขียว จึงได้ทำการแยกกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation เพิ่มติดตามอาการและรักษา ปฏิบัติตามมาตราการที่ถูกต้องต่อไป Be On Clould ขอขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคน และขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง