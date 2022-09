เรียกว่าเป็นอีกปีที่คนดัง คนบันเทิงมีข่าวดี หลังถูกขอแต่งงาน แถมยังพร้อมใจกัน I Said Yes เนื่องจากความรักสุกงอม เช่นเดียวกับ "นิโคลีน พิชาภา ลิมศนุกาญจน์" รองอันดับ 1 "มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022" ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานแล้วโดย "นิโคลีน" ได้โพสต์ภาพสุดโรแมนติกพร้อมข้อความว่า "08.09.2022 a million times yes I love you and will forever be yours @guntapon.m Special Thanks" งานนี้ก็มีเพื่อนๆ รวมถึงแฟนคลับเข้ามาแสดงความกันคับคั่ง