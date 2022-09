มาดามฟิน ฉลองครบรอบ 8 ปี จัดใหญ่คว้า “อั้ม พัชราภา” นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ พร้อมเปิดตัวน้ำหอมรุ่นใหม่ “GLAM Collection”

บริษัท มาดามฟิน จำกัด นำโดยคุณซีอีโอ แบรนด์น้ำหอมดังจัดงานฉลองครบรอบ 8 ปี คว้าตัวซุปตาร์ตัวแม่นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด เป็นตัวแทนสาวทรงเสน่ห์ดุจนางพญา พร้อมเปิดตัวน้ำหอมรุ่นใหม่3 กลิ่น 3 สไตล์ อย่าง BELOVED, FERVENT และ MUSE ที่รังสรรค์ขึ้นด้วย Perfumer จากฝรั่งเศส ณ โซน A ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล ลาดพร้าวทราย นรี ชีวสุทธิศิลป์ ซีอีโอ บริษัท มาดามฟิน จำกัด กล่าวว่า สำหรับการฉลองครบ 8 ปี Madame Fin เราได้ซุปตาร์คนดังอย่าง “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” มาเป็นพรีเซนเตอร์ เพื่อถ่ายทอดน้ำหอมมาดามฟิน รุ่นใหม่ “GLAM Collection” ที่รังสรรค์ขึ้นด้วย Perfumer จากฝรั่งเศส โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก 3 คาแรกเตอร์ของหญิงสาว สู่น้ำหอม 3 กลิ่น ได้แก่ BELOVED กลิ่นหอมนางพญา ให้ความรู้สึกดึงดูด พร้อมความหรูหรา และแสดงออกถึงความมั่นใจโดยถูกถ่ายทอดผ่านกลิ่นหอมฟลอรัลที่ประกอบด้วยท็อปโน้ตจากดอกกุหลาบบัลแกเรีย ผสมผสานความสดชื่นของส้มยูซุ และเบสโน้ตที่มีส่วนผสมของดอกลิลลี่ ออฟ เดอะ วัลเลย์ (Lily of the Valley) และ Tuberose (ซ่อนกลิ่น) ที่ช่วยเพิ่มความเย้ายวนให้กับน้ำหอม และมอบความลึกลับน่าค้นหาพร้อมความมั่นใจ, FERVENT กลิ่นหอมสดชื่น ลึกลับ แฝงไปด้วยความร้อนแรง กับกลิ่นหอมแนวฟรอรัลฟรุตตี้ เปิดสัมผัสแรกด้วยท็อปโน้ตสุดตราตรึงจาก Freesia และ Lilac ที่ผสมผสานเข้ากับกลิ่นซิตรัสจากเลมอนช่วยขับเน้นกลิ่นของดอกไซคลาเมน (Cyclamen) และดอกวิสทีเรีย (Wisteria) ให้หอมเปล่งประกาย และ MUSE กลิ่นหอมหวานน่ารัก สดใส เฟรนด์ลี่ ช่างพูดช่างเจรจา แนวกลิ่นฟลอรัลที่เฟรชสดชื่น ปลุกความสดใสมีชีวิตชีวาด้วยกลิ่นหอมของแพร์ ส้ม แบล็คเคอเร้นท์ และเลมอน หอมละมุนด้วยกลิ่นหอมของแอมเบอร์ และมัสในเบสโน๊ตสำหรับภายในงาน เริ่มต้นด้วยกิจกรรมและการส่งเสริมการขายสุดพิเศษที่ทาง Madame Fin เตรียมไว้ให้ทุกท่านอย่างประทับใจ ก่อนที่จะส่งต่อให้กับสองพิธีกรคนดัง อย่าง มดดำ- คชาภา ตันเจริญ และ ธัญญาเรศ เองตระกูล เริ่มกิจกรรมบนเวที กับการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด “อั้ม พัชราภา” ที่มาในลุคสุดหรูดุจนางพญา พร้อมร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองต่อด้วยการเปิดตัวน้ำหอมรุ่นใหม่ “GLAM Collection” ทั้ง 3 กลิ่น ได้แก่ BELOVED, FERVENT และ MUSE พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากเหล่าดาราและบรรดาเซเลบริตี้ อาทิฯลฯ มาร่วมเดินเฉิดฉายบน Golden Carpet อย่างคับคั่งร่วมสัมผัสเสน่ห์ความหอมแบบมีระดับ กับ Madame Fin “GLAM Collection” ทั้ง 3 กลิ่นใหม่ BELOVED, FERVENT และ MUSE ราคาปกติขวดละ 999 บาท พิเศษซื้อ 3 ขวดราคา 2,490 บาท ได้แล้ววันนี้ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Line official : @fin8