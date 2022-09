“Never Say” เพลงประกอบซีรีส์ “บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์” จากน้ำเสียงของ 2 หนุ่ม “ฟอร์ด - พีท”

มีมาให้ฟินกันแบบไม่พักกับซีรีส์วายฟอร์มใหญ่ของ Me Mind Y เรื่อง “บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์” (Love in The Air) เมื่อสัปดาห์ที่แล้วปล่อยเพลงประกอบซีรีส์แรกให้ได้ฟังกันไปแล้ว คราวนี้ถึงเวลาปล่อยเพลงประกอบซีรีส์เพลงที่ 2 ให้แฟน ๆ ได้ฟังกันบ้าง เพลงนี้ร้องโดยคู่จิ้น “ฟอร์ด - พีท” ใช้ชื่อเพลงว่า “Never Say” เพลงแนว Pop เนื้อหาหยอดแซวหวาน ๆ แบบอยากพิสูจน์ความจริงใจ อยากทำให้ใครคนหนึ่งเชื่อในความมั่นคงของหัวใจที่มีให้ โดยทั้ง 2 คนเล่าถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้ให้ฟังว่าฟอร์ด - พีท กล่าวว่า “ตอนรู้ว่าจะได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยตัวเอง พวกผมตกใจนะครับ ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้ดีไหม เพราะร้องเพลงไม่ได้เก่งเท่า บอส กับ โนอึล เลย แต่ก็ตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่เรา 2 คนจะสามารถทำได้ครับ เพลงนี้ทางพี่เมย์ ผู้จัด และทีม มี มายด์ วาย แต่งขึ้นมาจากเนื้อหาในพาร์ทของเรา 2 คนครับ จากนิยายเรื่อง "พระพายหมายฟ้า" บอกถึงความพยายามของคน ๆ หนึ่ง ในเรื่องก็คือ “พระพาย” ที่ออกแนวขี้ตื้อ อยากให้คนที่เขาชอบคือ "สกาย" ใจอ่อนยอมรับรักสักที แต่ด้วยความที่ “สกาย” อาจเคยผ่านประสบการณ์ความรักที่ไม่ค่อยดีมา ก็เลยระแวงนิดหน่อยกว่าจะยอมเชื่อใจ “พระพาย” ครับ เพลงนี้เนื้อหาและดนตรีน่ารักมาก ๆ ร้องเองยังชอบเลยครับ ยังไงเรา 2 คนก็ขอฝากเพลง “Never Say” ของพวกเราไว้ด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมดูซีรีส์ของพวกเรา โดยสามารถดู “บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ Love in The Air” สด ๆ พร้อมกันทางช่อง GMM25 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 23:00 น. และ รับชมย้อนหลัง บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บ iQ.com ทุกคืนวันพฤหัสบดี เวลา 24:00 น. ครับ”สามารถติดตามชมมิวสิกวีดีโอ และฟังเพลง “Never Say” ของ 2 หนุ่ม "ฟอร์ด - พีท" ได้แล้ววันนี้ทาง Youtube : Me Mind Y MUSIC https://youtu.be/4nVVpjJ9nYI และดาวน์โหลดได้ทาง LoveinTheAir.lnk.to/Never