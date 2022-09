กร้าวใจไม่ไหว!!! “ข้าวตัง” สลัดหนุ่มมาดใส ปรับลุคสุดแสบ แอบสืบคดีลับ ในซีรีส์ “คาธ The Eclipse”

เรียกว่าคุ้นเคยกันดีกับลุคน่ารักสดใสที่ได้เข้าไปยึดหัวใจแฟนๆ ทั่วบ้านทั่วเมืองมาแล้ว สำหรับนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอต “ข้าวตัง-ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล” ที่ล่าสุดสลัดลุคใหม่มาขโมยหัวใจแฟนๆ อีกครั้ง ในซีรีส์แนว Mystery Romance เรื่อง “คาธ The Eclipse” จาก “GMMTV” ซึ่งบอกเลยว่ากร้าวใจสุดๆ เพราะเจ้าตัวได้ปรับลุคเป็น “อายัน” เด็กหนุ่มที่พยายามจะท้าทายกฎของโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา โดยคาแรกเตอร์นี้เจ้าตัวต้องทำการบ้านอย่างหนัก เพื่อสวมวิญญาณเป็นหนุ่มหัวดื้อที่มีความลึกลับน่าค้นหา แฝงมาด้วยภารกิจสืบหาความจริง งานนี้ทำเอาเจ้าตัวกดดันไม่น้อย แต่ก็สู้ไม่หวั่นพร้อมกลั่นกรองทุกมิติและอารมณ์ของตัวแสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งสุดๆ เลยทีเดียว“ข้าวตัง” เผยว่า “ผมรับบท ‘อายัน’ ก็จะเป็นคนที่ลึกลับ มีเป้าหมายชัดเจน ตรงไปตรงมา เขาต้องการที่จะเข้ามาโรงเรียนศุภพโล เพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับการตายของน้าชายของเขา และเป็นคนที่ค่อนข้างหัวดื้อ ซึ่งแตกต่างจากบทบาทที่ผมเคยเล่นมา เพราะก่อนหน้านี้จะเล่นเป็นแนวสดใส ร่าเริง แต่บทของ ‘อายัน’ ก็เป็นบทที่เล่นแล้วสนุกและท้าทายฝีมือด้านการแสดงมากๆ เพราะต้องเล่นแสดงอารมณ์หลายมิติ ทำให้ผมต้องทำการบ้านเยอะ มีเวิร์คช็อป แล้วก็ได้ไปอ่านนิยายด้วย เพื่อเราจะได้จินตนาการภาพออกว่าจะเล่นเป็นประมาณไหน แล้วพอวันที่เข้าซีนแสดงจริงๆ ผมก็มีคุยกับ ‘พี่กอล์ฟ ผู้กำกับฯ’ (ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์) ร่วมดีไซน์การแสดงในเรื่องของการวางมาดยังไง ให้ดูเป็นเด็กดื้อ อย่างการสะพายกระเป๋า หรือล้วงกระเป๋ากางเกง แล้วก็กิริยาท่าทางต่างๆ เช่นเวลาหันไปคุยกับคนนั้น คนนี้ เราจะต้องแอคติ้งประมาณไหนยังไง ให้มีความกวนๆ รวมถึงการปรับลุคภายนอกด้วย ทั้งใส่ต่างหู และเปลี่ยนทรงผมครับ ก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆ เขาเป็นตัวแสดงที่ลึกลับซับซ้อน บวกกับแบคกราวน์ ความรู้สึกต่างๆ ของเขา ทำให้ผมดึงอารมณ์ความเป็นตัวแสดง ‘อายัน’ ออกมาค่อนข้างยาก และต้องใช้พลังเยอะ ทำให้การแสดงช่วงแรกมีความยากนิดนึง แต่พอเราได้ค่อยๆ ทำความเข้าใจตัว ‘อายัน’ มากขึ้นเรื่อยๆ ทุกอย่างก็ดีขึ้น เราเริ่มอินและเข้าใจตัว ‘อายัน’ ได้ไม่ยากครับ และยังมี ‘เฟิร์ส’ (คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล) มาเล่นคู่กันเป็นครั้งแรกอีกด้วย ซึ่งในเรื่องรับบท ‘อักก์’ ก็จะเป็นคู่ปรับกันตลอด แต่ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้ว ทำให้การทำงานร่วมกันลื่นไหลมากๆ ครับ สำหรับบท ‘อายัน’ ก็ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ผมตั้งใจแสดงมากๆ อยากให้แฟนๆ ทุกคนได้ติดตามซีรีส์เรื่อง ‘คาธ The Eclipse’ และลุ้นเอาใจช่วย ‘อายัน’ ด้วยนะครับ”ติดตามชมซีรีส์ “คาธ The Eclipse” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังได้ที่ Viu เวลา 22.30 น.และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & Twitter : GMMTV