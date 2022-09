“ข้าวตัง” ส่งความรู้สึกถึงคนกลัวความรัก!!! ในเพลง “คลาด” (OVER THE MOON) ประกอบซีรีส์ “คาธ The Eclipse”

เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆ ไปแบบสุดๆ สำหรับนักแสดงวัยรุ่นดาวรุ่งมากฝีมือ “ข้าวตัง ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล” ที่ล่าสุดปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ “คลาด” (OVER THE MOON) ที่เจ้าตัวทั้งเล่นซีรีส์และจับไมค์ร้องเพลงส่งความรู้สึกถึงคนกลัวความรัก ให้มีพลังความกล้าที่จะพูดความรู้สึกของตัวเองออกไป ประกอบซีรีส์มาแรง “คาธ The Eclipse” จาก “GMMTV” ในสไตล์แนวเพลง Electronic Pop ซึ่งได้นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์คุณภาพ “โต-เลอทัศน์ เกตุสุข” (TITO Mirrr) มาสร้างสรรค์ผลงานเพลงนี้ให้ได้อย่างโดนใจสุดๆ รวมทั้งยังได้นักแสดงวัยรุ่นสุดฮอต “เฟิร์ส คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล” มาร่วมเล่นมิวสิกวีดิโอคู่กัน ก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากแฟนๆ ในโลกโซเชียลอีกด้วย“ข้าวตัง” เผยว่า “สำหรับเพลง ‘คลาด’ เป็นเพลงที่ผมตั้งใจทุ่มเทมากๆ และได้มีการพูดคุยกับ ‘พี่โต’ (TITO Mirrr) ก่อนที่จะเริ่มทำเพลงนี้ด้วยครับ ก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับมุมมองของตัวแสดง ‘อายัน’ บทบาทที่ผมได้รับเล่นในซีรีส์ ‘คาธ The Eclipse’ และความเป็นตัวเรา แล้วถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ความรู้สึกออกมาเป็นตัวเราที่สุด โดยเนื้อหาของเพลงจะสื่อถึงความกลัวที่เราเคยกลัวความรัก ความผิดหวัง หรือความเหงา แต่เมื่อได้มาเจอคนคนนึงที่เรารู้สึกว่า เค้าเป็นคนที่ใช่ แล้วเข้ามาเติมเต็มทำให้ความกลัวเหล่านั้นที่เราเคยกลัวหายไป กลับกลายมาเป็นความกลัวแค่อย่างเดียวคือ กลัวที่จะเสียเค้าไป และส่งพลังให้เรากล้าที่พูดความรู้สึกของเราออกไป เพราะเค้าคือแสงสว่างในชีวิตที่เป็นคนดึงเราขึ้นมาจากความกลัวนั้นครับ ซึ่งดนตรีในเพลงนี้ก็จะใส่แนวดนตรีที่ผมชอบในสไตล์ Electronic Pop แล้วผมได้ดีไซน์การร้องของตัวเองลงไปในเพลงด้วย ส่วนวันถ่ายเอ็มวี ก็ได้ ‘เฟิร์ส’ (คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล) ที่รับบทเป็น ‘อักก์’ ไปร่วมถ่ายด้วย และยังได้ ‘พี่ออฟ’ (นพณัช ชัยวิมล) มาทำเอ็มวีให้ด้วยครับ ซึ่งแฟนๆ จะได้เห็นภาพสวยๆ และความรู้สึกแปลกใหม่ เพราะตัวเอ็มวีจะถูกถ่ายทอดแยกออกมาจากตัวซีรีส์ ด้วยพล็อตเรื่องที่เล่าผ่านเอ็มวีจะมีความเซอร์เรียลมากกว่า เป็นเหมือนโลกคู่ขนานที่คนสองคนพยายามหากัน แม้ว่าจะคลาดกันไปหลายรอบแต่ก็ยังรู้สึกได้ว่ามีเค้าอยู่ใกล้ๆ สุดท้ายแล้วก็หากันจนเจอได้ นอกจากนี้คอสตูม เมคอัพ ก็มีความเซอร์เรียลเช่นกัน เหมือนอยู่ในโลกของความฝันที่เหนือความจริง หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับ ยังไงก็ขอฝากเพลง ‘คลาด’ (OVER THE MOON) และฝากติดตามชมซีรีส์ ‘คาธ The Eclipse’ ด้วยครับ”ติดตามชมมิวสิกวิดีโอ “คลาด” (OVER THE MOON) จากเสียงร้องของ “ข้าวตัง” ได้แล้ววันนี้ ทาง YouTube : GMMTV RECORDS ดาวน์โหลดได้ทาง *1232323 และ Spotify / iTunes / JOOX Music และติดตามชมซีรีส์ “คาธ The Eclipse” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังได้ที่ Viu เวลา 22.30 น.และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & Twitter : GMMTV