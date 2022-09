สุดยิ่งใหญ่! “วุ้นเส้น”นำทีมซุปตาร์ฉลองครบ 5 ปีเซวา จับมือ “หนิง–ปณิตา”นั่งแท่นซีอีโอเสริมทัพความปัง!

กรี๊ดห้างแตกกันไปแล้ว สำหรับปรากฏการณ์อีเวนท์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี “SEWA 5thANNIVERSARY & NEW PRODUCT LAUNCHING” เมื่อสองซีอีโอสาวคนเก่ง วุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์ และ คุณปุ๊ก-เบญจกิติ เมฆแสน ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “เซวา ไทยแลนด์” (Sewa Thailand) จัดงานฉลองครบรอบ 5 ปี แบรนด์ “เซวา” สกินแคร์บำรุงผิวสัญชาติไทย นำเข้าจากจากเกาหลี ต้นตำรับน้ำตบโสมเกาหลีที่ครองใจสาวไทยและทั่วโลก ซึ่งครึ่งปีแรก ปี 2565 นี้ สามารถทำยอดขายรวมเติบโตได้เกือบ 130 ล้านบาท พร้อมได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่โปรเจ็กต์ “Sewa x Panita” ที่ดึงนักแสดงสาวตัวแม่ หนิง – ปณิตา ธรรมวัฒนะ มาเสริมทัพความปัง กับผลิตภัณฑ์ “SEWA DARK SPOT SOLUTION BLACK GINSENG AMPOULE (เซวา ดาร์ก สปอต โซลูชั่น แบล็ค จินเส็ง แอมพลู)” ตัวแม่โสมดำ ทุบฝ้า ซึ่งมีเหล่าคนดังแถวหน้าของวงการมาร่วมแสดงความยินดีกันคับคั่ง ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน เมื่อวันก่อนบรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยไฮไลท์พิเศษมากมาย เริ่มจากกองทัพพรีเซนเตอร์ครอบครัว “เซวา” นำทีมโดย คิมเบอร์ลี แอน โวลเทมัส , มิว – นิษฐา จิรยั่งยืน, มดดำ – คชาภา ตันเจริญ, ตู่ – ปิยวดี มาลีนนท์ และ เจษ – เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ ที่มาร่วมแชร์ไลฟ์สไตล์และมุมมองการดูแลตัวเองแบบไม่มีกั๊ก ฉลองการก้าวสู่ปีที่ 6 อย่างแข็งแกร่ง เท่านั้นยังไม่พอ สุดฟินกับโชว์สุดพิเศษจากศิลปินหนุ่มสุดฮอต มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ ที่เตรียมมาเซอร์ไพรส์แฟน ๆ แบบจัดหนัก จัดเต็ม โดยมี สองดีเจขี้เล่น อารมณ์ดี อ๋อง-เขมรัชต์ สุนทรนนท์ และ ดาด้า-วรินดา ดำรงผล รับหน้าที่พิธีกรสร้างสีสัน และยังอิ่มบุญกันถ้วนหน้า กับการติดแฮชแท็ก #Sewa5thAnniversary #Sewathailand ในงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุน 10 บาท ต่อโพสต์ เพื่อมอบให้ยัง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี และ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล อีกด้วยวุ้นเส้น-วิริฒิพา ซีอีโอแห่งเซวา ไทยแลนด์ กล่าวว่า “ขอบคุณสำหรับเสียงตอบรับที่มีมายาวนาน วันนี้เป็นอีกหนึ่งการเดินทางของเซวา ที่อยู่กับพวกเรามา 5 ปีแล้ว และได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสกินแคร์แบรนด์ไทยโดดเด่นไม่แพ้สกินแคร์แบรนด์ไหนในโลก เพราะฉะนั้นเราพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ลงลึกทุกรายละเอียด ตั้งแต่การคัดเลือกแล็บอันดับหนึ่งของโลก ในการพัฒนาสูตรที่มีการจดลิขสิทธิ์เฉพาะ มั่นใจในมาตรฐานการผลิตที่ใช้โรงงานระดับโลกที่เกาหลี ที่การันตีด้วยการตอบรับอย่างดีจากสาวไทยทั่วประเทศ และช่องทางจัดจำหน่ายไปทั่วประเทศ ช่องทางออนไลน์ออนไลน์ และ ร้านตัวแทนจำหน่ายตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ รวมถึงร้าน EVE AND BOY และ Watson ช่วงปลายปี 64 เราได้นำโพรดักส์เข้าวางจำหน่ายที่ 7-11 และกระจายวางจำหน่ายช่องทางโมเดิร์นเทรดชั้นนำทั่วประเทศในปีนี้ อาทิ Tesco Lotus, Boots, Tsuruha และ Beautrium วันนี้เรายังได้เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เซวา แอมพูลโสมดำ เซรั่มเข้มข้น ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเซวา อยากให้ทุกคนมั่นใจ เพราะว่าเราได้ดึง พี่หนิง-ปณิตา มาเป็นซีอีโอร่วมด้วย ซึ่งพี่หนิงเป็นคนละเอียดมากทุกขั้นตอน พวกเราอยู่วงการมาถึง 20 ปี ถ้าของไม่ดี ไม่มีคุณภาพ ก็ไม่กล้าการันตรีแน่นอน”ด้าน หนิง – ปณิตา กล่าวเสริมว่า “ตั้งแต่ที่วุ้นเส้นทำแบรนด์เซวา ก็ได้พูดคุยและปรึกษากันมาตลอด จนกระทั่งมีการคิดค้นโปรดักซ์ เซวา แอมพูลโสมดำ ซึ่งใช้เวลานานกว่า 2 ปี ซึ่งช่วยดูแลผิวหน้า ลดฝ้า กระ จุดด่างดำ รอยจากสิวอักเสบ และยังเน้นเรื่องการบำรุงและความชุ่มชื้น ซึ่งโสมดำตัวนี้จะไปจะช่วยดึงคอลลาเจนใต้ผิวออกมาทำงานได้ดี ทำให้การสร้างเม็ดสีเมลานินช้าลง เพราะผิวของคนไทยเจอแดด เจอมลภาวะ และฝุ่นเยอะมาก การที่หนิงมาร่วมงานกับเซวาครั้งนี้ ในบทบาทใหม่ โดยผลิตภัณฑ์นี้เร้าเริ่มทำการตลาดรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เซวาเปิดรับตัวแทนพาร์ทเนอร์มาร่วมกันเป็นเจ้าของเซวา และช่วยกันขายได้ ส้รางอาชีพ สร้างรายได้ โดยไม่ต้องสต๊อกสินค้า และยังมีโค้ทช่วยสอนงาน นอกจากนี้ยังร่วมลุ้นรางวัลอีก และ สิทธิพิเศษอีกมากมายด้วยค่ะ”ติดตามภาพความประทับใจ สามารถคลิกเข้าไปร่วมชมบรรยากาศงาน “SEWA 5thANNIVERSARY & NEW PRODUCT LAUNCHING” โปรโมชั่นดี ๆ และร่วมเป็นครอบครัวเซวา ได้ที่เพจ Facebook: SewaThailand