“Smallroom” ปลื้ม “Punch Kicks Concert” ผลตอบรับดีเกินคาด ทำ 6 ศิลปินน้องใหม่ งานเข้ารัว ๆ

จบลงไปแล้วสำหรับคอนเสิร์ตสุดมันส์ จากค่าย Smallroom “Punch Kicks Concert” ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ Moonstar Studio 1งานนี้ขนทัพด้วยศิลปินเลือดใหม่อย่าง Daniel Ryn, Death Of Heather, Dept, Image Suthita, Television off และ Wadfah ที่มาพร้อมการงัดเอาหมัดฮุค เตะ ต่อย สร้างความสนุกไปถึง 6 ชั่วโมง ทำเอาแฟนเพลงและผู้ชมต่างพูดถึงและชื่นชม จนบางวงมีการติดต่อซื้อโชว์กันเข้ามาทันทีหลังจบงานไม่ถึง 24 ชม.สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้แต่ละวงได้แจกความสดใหม่และโชว์สุดพิเศษที่คิดขึ้นมาเองทุกกระบวนการเริ่มจัดหนักจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงกันด้วยหนุ่มลูกครึ่งอเมริกัน ที่นำเอาเพลงเพราะสุดหวานอย่าง ‘All Your Time’ และ ‘Making Moves’ มาร้องให้แฟนเพลงได้เคลิ้มตามต่อด้วยพี่ใหญ่ของงานที่มาพร้อมกับพลังเสียงทรงพลังและโชว์สุดเซอร์ไพรส์ด้วยการเปลี่ยนลุคเป็นเจ้าหญิงสุดคิ้วท์ cover เพลง ‘Cinderella’ ของ TATTOO COLOUR ทำเอาแฟนคลับส่งเสียงกรี๊ดกันทั้งสตูดิโอจากนั้นตามด้วยน้องเล็กสุดอย่างที่หลายคนต่างรอคอยและจับตาดูโชว์ของสาวน้อยมากความสามารถคนนี้ ซึ่งเธอก็ไม่ทำให้หลายคนผิดหวัง มาพร้อมซิงเกิลใหม่ ‘she's in a cage’ และซิงเกิลเปิดตัว ‘i hate this city’ ด้วยความเป็นธรรมชาติและสดใสของ Wadfah ทำเอาหลายคนโดนตกกันไปเต็ม ๆ จนต้องตามไปฟังเพลงของเธอต่อช่วงท้ายของคอนเสิร์ตวงดนตรีสุดเท่ “Television off” ได้นำเอาเพลงเศร้าเรียกน้ำตาอย่าง ‘ฝันที่ไม่ปลอดภัย’ และเพลงใหม่ล่าสุด ‘แค่ปล่อยให้เป็นแบบนี้’ รวมถึงเพลงฮิตล้านวิว ‘ให้เธอหายไป’ ชวนแฟน ๆ ให้ร้องไปพร้อมกันถัดมาเป็นคิวของ “” ที่สร้างบรรยากาศอันแสนจะดุเดือดและกระโดดไปกับความมันส์ของวง shoegaze วงนี้ จนหลายคนต่างตะโกนว่า ‘อยากให้มาไทย’ปิดท้ายกันด้วยวงดนตรีวัยรุ่นไฟแรงที่มีแฟนคลับตามมาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม สำหรับ “Dept” พร้อมโชว์เพลงใหม่ที่ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อน และโชว์สุดพิเศษในเพลง ‘Gossip’ ที่ชวนชาว Punch Kicks ไม่ว่าจะเป็นศิลปินทุกวงในงานรวมไปถึงแฟนเพลงให้กระโดดและโยกตามไปกันพวกเขาจนสร้างความประทับใจและเรียกรอยยิ้มจากแฟน ๆ ภายในงานได้เป็นอย่างมากนับว่าเป็น 6 ชั่วโมงที่เต็มอิ่มและอัดแน่นไปด้วยความมันส์และความอลังการของแสง สี เสียง รวมไปถึงซาวด์ดนตรีแน่น ๆ จนถือเป็นอีกความทรงจำที่ดีในอีกหนึ่งคอนเสิร์ตของแฟนเพลงค่าย Smallroom อย่างแน่นอน