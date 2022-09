“ลิซ่า” แรงระดับโลก T-POP จะสู้ๆ K-POP ได้มั้ย? ค่าย ME Muic พร้อมดัน!!

ไปไล่ๆ ไทม์ไลน์กันจริงๆ จะเห็นชัดเลยว่า เพลงไทยทีป๊อป T-POP สร้างบอยแบนด์ Boy Band เกิร์ลกรุ๊ป Girl Group ให้ฮิตติดตลาดดังมานาน มาก่อนเกาหลีใต้ แต่ตอนนี้อย่างที่เห็นๆ กระแสเคป๊อป K-POP แรงไกลทะลุโลกไปนานแล้วยังไม่สิ้นหวัง ต้องผลักดันกันต่อไปยาวๆ กับการทีป็อป T-POP เพลงไทยๆ ให้รุ่งแรงในตลาดโลก ล่าสุดค่ายเพลงน้องใหญ่น่าจับตามากๆ มีมิวสิก Me Music กำลังจะเปิดออดิชั่น Audition แคสติ้ง Casting ครั้งใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายนนี้ เพื่อค้นหานักร้องใหม่ หวังเปรี้ยงในไทย และมีแผนเตรียมดันไกลระดับโลกต่อไปด้วยโจ ภูมิพัฒน์ นิรัตน์โชติมา ผู้บริหารค่ายเพลง มีมิวสิก ME Music และโปรดิวเซอร์ เปิดใจชัดๆ ดังนี้ โอกาสสุดพิเศษมาถึงแล้ว ค่ายเพลงเราเปิดโอกาสให้กับนักร้องที่อยากจะดัง อยากจะไล่ล่าฝัน เราเปิดกว้างจริงกับทุกแนวเพลงทั้ง ป็อป ร็อก ลูกทุ่ง หมอลำ ถ้าคุณเจ๋งจริง มีความสามารถที่ทำให้เราต้องร้องว้าว! เราพร้อมส่งเสริมสนับสนุน ดันเต็มที่ให้อยู่แล้ว อาทิตย์ที่ 11 กันยานี้แล้ว มาเจอกันนะครับ”คุณนุ้ย สุวิมล ธนินกุลนาถ ผู้บริหารของค่ายเพลงมีมิวสิก ME Music และยังเป็นผู้บริหารของ มาร์เชลล่า marcella และเครื่องดื่ม มี ME (เอนเนจี้ดริงก์ Energy Drink) รีบบอกเลยว่า เราเห็นความสำเร็จมหาศาลของลิซ่า แบล็กพิงก์ BlackPink และนักร้องไทยอีกหลายคนที่ดังไกลระดับโลกมาแล้ว ทำให้เศรษฐกิจเพลงหมุนเวียนสะพัดมากกว่าหมื่นล้าน เราเลยอยากจะเปิดโอกาสให้เด็กไทย นักร้องไทย ได้มีโอกาสดีๆ แบบนั้นด้วย เราเชื่อมั่นว่าเพลงไทยๆ นักร้องไทยๆ ทีมทำงานคนไทย ก็ทำให้เด่นดังระดับโลกได้ ค่ายมีมิวสิก ME Music พร้อมแล้วที่จะผลักดันอย่างเต็มรูปแบบ ให้แจ้งเกิดทั้งที่ไทยและต่างประเทศไปด้วย”ย้ำๆ กันอีกครั้ง มาออดิชั่นเจอกันเต็มๆ หาโอกาสให้ตัวเอง ตั้งแต่อายุ 13-35 ปี จะร้องสไตล์ไหนได้หมดทั้ง ป็อป ร็อก ลูกทุ่ง หมอลำ อาทิตย์ 11 กันยายนนี้แล้ว ตั้งแต่ 13.00-20.00 ที่เซเวนตี้วัน สตูดิโอ Seventy 1Studio 36 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส เขตลาดพร้าว กรุงเทพ หรือติดต่อ 095 196 3953ME Music มีมิวสิก ได้รับเกียรติอย่างสูงจากทีมคณะกรรมการดังนี้ ครูรัก ศรัทธา ศรัทธาทิพย์ ดารารุ่นใหญ่และครูสอนการแสดง ,อาจารย์จอร์น ขวัญชัย นักแต่งเพลงฮิตหลายร้อยล้านวิว ,เจนจ๋า จันทรลักษณ์ บูรณถาวรสม หรือที่เรารู้จักกันในนาม เจนจ๋า The Rapper เดอะแร็ปเปอร์ และ J JAZZSPER เจเจสเปอร์ นักร้องเพลงฮิต Dongและ โจ ภูมิพัฒน์ นิรัตน์โชติมา ผู้บริหารค่ายเพลงมีมิวสิก ME Music และโปรดิวเซอร์ดังต้องตามติดต่อทางโซเซียล ทั้งทางไลน์ Line เพจ Facebook ไอจี IG ติ๊กต๊อกTikTok กดด่วนที่ MeMusicOfficial