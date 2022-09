“North” เชิญเหล่าเซเล็บและกูรูอาหารชื่อดังถ่ายสัมผัสประสบการณ์แบบ Fine dinning สไตล์ล้านนาแห่งแรก ณ บ้านโบราณ 100 ปีใจกลางกรุง การันตีคุณภาพและความอร่อยโดยเชฟระดับมิชลิน เชฟชุมพล แจ้งไพร

จากวันวาน…จากเรือนไม้โบราณอายุ 100 กว่าปี ณ จ.ลำปาง อันเป็นจุดเริ่มต้นของความรักความผูกพันของครอบครัวเจ้าของร้านที่มีต่ออาหารเหนือและวัฒนธรรมของล้านนา มาถึงวันนี้ได้ถูกถ่ายทอดผ่านบ้านเลขที่ 8 บ้านโบราณอายุเกือบ 100 ปี ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางกรุงเทพ ถูกปรับโฉมให้กลายเป็นร้านอาหารสไตล์โมเดิร์นล้านนาโดยบริษัทบางกอกเดย์ กรุ๊ป ตัวเรือนใช้สีเขียวมะกอกที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยศิลปะที่สะท้อนถึงเรื่องราวของเรือนไม้สักโบราณของ “ครอบครัวพานิชพัฒน์” ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำปางและเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนา โดยทาง คุณปิยพัทธ์อรรถวิภัชน์ ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงและลูกหลานของครอบครัว กล่าวว่า “ทั้งหมดนี้เป็นที่มาของคอนเซ็ปท์ Gastronomy of Lanna ของร้าน North ซึ่งนับเป็นการยกระดับอาหารเหนือในรูปแบบ Fine Dining ที่มีความร่วมสมัยผ่านการปรุงแต่งอย่างพิถีพิถันด้วยการผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมกับเทคนิคการทำอาหารจากตะวันตกโดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพจากท้องถิ่น โดยยังคงรักษารสชาติพร้อมเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารล้านนา”ไว้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งนี้ เชฟชุมพล แจ้งไพร ซึ่งเป็นหุ้นส่วน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราเน้นถึงการสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษแบบ Gastronomy of Lannaโดยแต่ละเมนูได้ถูกรังสรรค์จากวัตถุดิบชั้นเลิศที่มาจากภาคเหนือตอนบนทั้ง 8 จังหวัดโดยเจ้าของร้านซึ่งเป็นลูกหลานชาวลำปาง โดยมีทีมงานเชฟรุ่นใหม่และเชฟชาวเหนือภายใต้การดูแลและชี้แนะของเชฟชุมพล ทั้งนี้เมนูสุดพิเศษได้ถูกรังสรรค์ขึ้นในแต่ละฤดูกาลผ่านศิลปะชั้นสูงในการปรุงแต่งอาหารเพื่อแขกคนพิเศษ ณ บ้านไม้โบราณแห่งนี้สำหรับมื้อเที่ยง เมนูแนะนำ คือ “ข้าวซอย” ซึ่งเป็นอาหารไทยที่เพิ่งจะได้รับรางวัลซุปที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ทั้งนี้ข้าวซอยของที่ร้านเป็นสูตรโบราณดั้งเดิม ข้าวซอยของเราจะใส่เครื่องเทศที่ชื่อว่า ชะโกหรือกระวานดำ (Black Cardamom) ชาวจีนยูนนานเรียก เฉ่าโกว มาทำเครื่องแกง ซึ่งชะโกเป็นเครื่องเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจีนยูนนานและยังมีการใส่ขิงและลูกผักชี จึงว่าถือเป็นเครื่องแกงแบบดั้งเดิมของข้าวซอยยูนนานมีรสชาติที่เข้มข้นและกลิ่นที่หอมกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน ทั้งนี้เมนูข้าวซอยร้าน North มีให้เลือกหลากหลายทั้งข้าวซอยแห้งกุ้งแม่น้ำ ข้าวซอยเนื้อน่องลายวากิวเอ 5 ข้าวซอยหมูชาชูคุโรบุตะ ข้าวซอยน่องไก่บ้านสามสายพันธุ์ เสิร์ฟเป็น set รับประทานได้ง่ายในมื้อกลางวันในมื้อเย็นทางเรามี Full Course Dinner ซึ่งปกติทางร้านเสิร์ฟเป็นเมนู 8 คอร์ส เมนูที่แนะนำ Starter เมนูหนุนนำลาบลอย โดยมีมูสทาร์ตแกงขนุนและลาบปลาที่มีรสชาติแบบดั้งเดิม เป็นอาหารที่ชาวเหนือมักจะนำมาเสริฟในโอกาสพิเศษ ภายใต้รูปการนำเสนอในรูปแบบ Innovativeในกล่องสวยงามซึ่งมีข้าวคั่วบดละเอียดที่มีลักษณะดั่งเม็ดทรายที่ใช้ในการทำบุญ ขนทรายเข้าวัดและก่อเจดีย์* เป็ดอบรมควันด้วยชาเบลนด์พิเศษของทางร้าน Fleur du Nord ที่สัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมอบอวลและเนื้อที่นุ่มละมุนลิ้นของเนื้ออกเป็ดฝรั่งเศส เสิร์ฟคู่กับซอสน้ำพริกข่ากับเจลลี่มะเกี๋ยงที่มีรสอมเปรี้ยวให้ความสดชื่น* ข้าวซอยแห้งกุ้งแม่น้ำที่เสิร์ฟกับ Angel Hair พร้อมกับซอสข้าวซอย และซอสที่ผสมผสานกันมาถึง 3 ชนิดด้วยกันเพื่อให้ได้รับกลิ่นสัมผัสที่มีอยู่ในเครื่องเทศชนิดต่างๆ* Sorbet สัปปะรดภูแล มาในรูปแบบที่สวยงาม เวลาทานรู้สึกเหมือนนั่งทานอยู่บนดอยทางภาคเหนือ มีรสชาติสัปปะรดภูแลที่หอมฉ่ำข้างใต้จะมีข้าวแต๋นและงาขี้ม่อน topping ด้วยคาเวียร์นำ้ผึ้งเกสรดอกลำไย ทานแล้วให้ความรู้สึกถึงความสดชื่น หอมละมุน* ขันโตก ซึ่งเป็นขันโตกพิเศษเฉพาะบุคคล highlight คือแกงฮังเลเนื้อหมูคูโรบูตะหรือเนื้อวากิวที่เคี่ยวกับเครื่องเทศนานาชนิดจนหอมนุ่ม เสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวที่ทางร้านผสมผสานมาจากข้าวเหนียวหลากสายพันธุ์ ไส้อั่วหมูคุโรบุตะที่มาพร้อมกับน้ำพริกหนุ่ม, ผักเชียงดาผัดไข่ ซึ่งเป็นผักทางเหนือที่หาทานได้ยาก มีเฉพาะฤดูกาล และน้ำพริกอ่องไก่บ้านรสกลมกล่อมทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของ tasting เมนูที่แนะนำ อยากเชิญทุกท่านมาร่วมลิ้มรสและสัมผัสถึงเสน่ห์และภูมิปัญญาของล้านนาผ่านอาหารและศิลปะความสวยงามภายใต้บรรยากาศอันสวยงามของร้าน North ซอยสุขุมวิท 33”