20 ปี "Infernal Affairs" ฮีโร่ยุคหนังฮ่องกงตกต่ำ ด้วยแรงบันดาลใจจาก Face off

คือผลงานแห่งยุคสมัยที่เข้าฉายเมื่อ 20 ปีก่อน และยังคงถูกพูดถึงจนปัจจุบันInfernal Affairs หรือ สองคน สองคม เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมหาศาลในฮ่องกง ทุกประเทศที่เข้าฉาย รวมทั้งประเทศไทย และสหรัฐอเมริกาด้วย หนังได้รับยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์มาเฟียฮ่องกงที่ดีที่สุด มีชั้นเชิงที่สุดในรอบเกือบ 20 ปี นับจาก A Better Tomorrow หรือ โหด เลว ดีหนังว่าด้วยเรื่องราวของสองตัวละคร หนึ่งคือลูกน้องแก๊งมาเฟียที่ได้แฝงตัวเข้าไปอยู่ในกรมตำรวจฮ่องกง และอีกหนึ่งสายสืบของตำรวจที่ได้เข้าไปอยู่ในวงการอาชญากรรม โดยมีหลายฉากที่เข้าขั้นคลาสสิก เช่น หักมุมฉากจบของเรื่อง อาเหยินถูกยิงตาย หรือ ฉากที่อาเหยินเอาปืนจ่อหัว หลิว เต๋อหัว บนดาดฟ้า ฯ ก่อนจะกวาดรางวัลตุ๊กตาทอง ฮ่องกง ฟิล์ม อวอร์ด ถึง 7 รางวัลโดยเวอร์ชันต้นฉบับเข้าฉายเมื่อปี 2002 พร้อมกับปลุกกระแสหนังฮ่องกงที่เริ่มจะตกต่ำในช่วงนั้นให้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง และถึงตอนนี้หนังก็มีอายุครบ 20 ปีไปเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตาม การเข้าฉายในบ้านเราเองดูเหมือนหนังเรื่องนี้จะไม่ได้รับการเหลียงแลเท่าที่ที่ควร ขนาดที่ว่าผู้จัดจำหน่ายหนังจีนเจ้าใหญ่อย่าง สหมงคลฟิล์ม ก็ยังไม่ได้เป็นคนนำหนังมาฉายด้วยซ้ำไป แต่เป็นบริษัทที่ชื่อว่า ออลล์ อินสไปร์ พิคเจอร์ส ที่เป็นคนเอาเข้ามานอกจากนี้หนังก็ยังไม่ได้ใช้ทีมพากย์อันดับหนึ่งแห่งยุคอย่าง "พันธมิตร" เป็นผู้ลงเสียงไทยด้วยซ้ำ แต่เป็นผลงานการพากย์ของ "ทีมอินทรีย์" แทน จนมาถึงภาคสองเมื่อหนังกลายเป็นงานฟอร์มใหญ่ที่ใครๆ อยากดู Infernal Affairs จึงถูกบริษัทใหญ่แย่งซื้อมาฉายและเปลี่ยนทีมพากย์ไปด้วยแม้ตัวหนัง Infernal Affairs ที่เล่าเรื่องตำรวจปลอมตัวเป็นโจร โจรปลอมตัวเป็นตำรวจ จะเป็นงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังฮ่องกงเก่าๆ หลายเรื่อง โดยเฉพาะ ทะลักจุดแตก ที่มี เหลียงเฉาเหว่ย แสดงเป็นตำรวจที่แฝงตัวอยู่ในแก๊งค้าอาวุธ รวมถึงหนังตำรวจรุ่นเก่าเก็บที่ชื่อว่า Man on The Brink...แต่หนังที่เป็นแรงบันดาลใจจริงๆ ให้ผู้เขียนบทเขียน Infernal Affairs ขึ้นมาก็คือหนังฝรั่งที่ได้ผู้กำกับจีนอย่าง "จอห์น วู" ไปกำกับอย่าง Face off นั่นเองว่ากันว่า "อลัน มัก" คนเขียนบท Infernal Affairs ดู Face off ด้วยความหงุดหงิดสุดๆ ที่ตำรวจกับโจรเรื่องนี้ไม่ได้แค่สลับบทบาทกันแต่ยังถึงขั้นสลับหน้าตาโดยใช้เทคโนโลยีสุดไฮเทคที่แทบจะเป็นจริงไม่ได้(ในสมัยนั้น) เพราะรู้สึกว่าหนังไม่เห็นต้องเขียนบทออกมาให้ตัวละครผ่าตัดหน้าสลับกันเลย จนเป็นแรงบันดาลใจในการเขียน Infernal Affairs ออกมาให้การสลับบทบาทของตำรวจ และผู้ร้าย ดูน่าเชื่อถือและน่าเป็นไปได้มากกว่าInfernal Affairs ประสบความสำเร็จแบบสุดๆ ถึงขั้นถูก "แบรด พิตต์" ซื้อไปรีเมกใหม่ ตอนนั้นเป็นข่าวดังมาก และยิ่งดังขึ้นไปอีก เพราะแม้ The Departed เรื่องนี้ แบรด พิตต์ จะไม่ได้แสดงนำเอง แต่ก็ยังได้ทั้ง ลีโอนาโด ดิคาปริโอ กับ แม็ต เดมอน มาแสดงนำ แถมมี มาร์ติน สกอร์เซซี กำกับอีกหนังทำออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์และมีความเป็นตัวของตัวเองมาก แต่ที่ไม่มีใครคาดก็คือหนังเรื่องนี้ถึงขั้นส่งให้ มาร์ติน สกอร์เซซี คว้าออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้เป็นครั้งแรกอีกต่างหากThe Departed ได้รับความนิยมถึงขนาดมีการวางแผนสร้างภาคต่อออกมาเหมือนกัน โดย มาร์ค วอลเบิร์ก เป็นคนเล่าเรื่องนี้เองว่าทีมสร้าง The Departed เคยคิดที่จะสร้างภาคต่อของหนังอาจจะให้ตัวละครของเขารับบทนำขึ้นมาหรืออาจจะมีการดึงเอา แบรด พิตต์มาร่วมด้วยทว่าสุดท้ายเพราะเข้าห้องประชุมไปโดยไม่มีเนื้อเรื่องอะไรชัดเจนอยู่ในหัว แถมผู้กำกับ มาร์ติน สกอร์เซซี เล่นฆ่าตัวละครหลักในหนังภาคแรกไปเกือบหมด The Departed ภาคต่อก็เลยอยู่แต่ในห้องประชุม และไม่เคยใกล้เคียงกับความเป็นจริงเลยแม้แต่น้อยInfernal Affairs ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังหลายเรื่อง จนเกิดเป็นการรีเมกแบบไม่เป็นทางการขึ้นมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ Double Face ที่เล่าเรื่องตำรวจปลอมตัวเป็นยากูซ่าและยากูซ่าปลอมตัวเป็นตำรวจ โดยหนังเลือกที่จะเล่าเรื่องเป็นสองภาคและได้รับความนิยมพอสมควรส่วนเกาหลีก็ต้องรีเมกออกมาเป็นแนวมาเฟียตลกตามสไตล์ แต่ก็เป็นยุคท้ายๆ ของกระแสหนังแก๊งสเตอร์ตลกของเกาหลีในยุคนั้นแล้ว หนังที่ใช้ชื่อว่า City of Damnation ก็เลยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักส่วนที่ถือว่าเป็นภาคต่อจริงๆ ของ Infernal Affairs จริงๆ ก็คงจะเป็นภาคซีรีส์ของ ATV ที่ใช้ชื่อเดียวกับหนัง และยังมีตัวละครเดิมบางตัว ส่วนเนื้อหาเป็นการเล่าเรื่องเหตุการณ์ใหม่และมีเรื่องราวขยายไปถึงทั้งมาเฟียมาเก๊า และเหตุการณ์ในเมืองไทยด้วย แต่อาจจะเพราะซีรีส์ไม่ได้มีดาราที่ดังเท่ากับหนังก็เลยไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงมากนักสำหรับในวาระ 20 ปี ก็ต้องมีการรีมาสเตอร์หนังต้นฉบับออกมาตามระเบียบ ด้วยภาพคมกริบเสียงกระหึ่มแบบที่แฟนๆ น่าจะไม่เคยได้สัมผัสกันมาก่อน และหลายๆ คนก็คงรอคอยกันอยู่ เพราะถึงจะถูกสร้างใหม่ถูกรีเมกใหม่กี่รอบ ก็คงไม่มีเวอร์ชันไหนที่จะคลาสสิกเท่ากับต้นฉบับอีกแล้วนอกจากนั้นหนังยังถูกผลิตออกมาในรูปแบบ Blu-Ray และ Blu-Ray 4K ในหลายๆ ประเทศ รวมถึงบริษัทใหญ่อย่าง Criterion ก็ยังกำลังแผ่น Infernal Affairs เวอร์ชั่นรีมาสเตอร์ด้วยแฟนๆ หนังชุดนี้ก็รอเก็บสะสมกันได้