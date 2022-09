“YUNGBLUD” ศิลปินป็อปพังก์แห่งยุคส่งอัลบั้ม SELF-TITLED พร้อม MV ใหม่น่าฟัง “Tissues”

รายชื่อเพลงในอัลบั้ม SELF-TITLED

1. The Funeral

2. Tissues

3. Memories ft. Willow

4. Cruel Kids

5. Mad

6. I Cry 2

7. Sweet Heroine

8. Sex Not Violence

9. Don’t Go

10. Don’t Feel Like Feeling Sad Today

11. Die For A Night

12. The Boy In The Black Dress

“YUNGBLUD” ศิลปินป็อปพังก์ชื่อดังจากเกาะอังกฤษปล่อยอัลบั้ม SELF-TITLED ชุดที่ 3 มาพร้อม MV เพลงใหม่อย่าง “Tissues” ที่แซมเพิล บีทสุด Iconic อย่าง Close To Me ของวงร็อกระดับตำนานอย่าง “The Cure”สำหรับอัลบั้มชุดนี้ มีทั้งหมด 12 เพลง โดยรวมเพลงที่แฟน ๆ ชื่นชอบที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้อย่าง The Funeral, ‘Don’t Feel Like Feeling Sad Today และ Memories ที่ได้ Willow มาร่วมแจม ซึ่งมียอดสตรีมรวมมากกว่า 1 ล้านสตรีมภายในสัปดาห์แรกที่ปล่อยออกมา พร้อมคำยกย่องจากนักวิจารณ์ดนตรีทั่วทุกมุมโลกในส่วนของมิวสิควิดีโอเพลง “Tissues” ถ่ายทำขึ้นที่ London กำกับโดย Charlie Sarsfield ซึ่ง “YUNGBLUD” ได้กล่าวว่า“นี่คือ YUNGBLUD ยุคใหม่, ผมอยากจะเต้น ผมอยากจะขยับ ผมอยากถ่ายทอดความเป็นตัวเองลงในมิวสิควิดีโอเพื่อให้คนเข้าใจความหมายของเพลง มันคือความสุข และมันคือการปล่อยวาง”เพลง “Tissues” ได้แซมเพิล บีทสุด Iconic อย่าง “Close To Me” ของวงร็อกระดับตำนานอย่าง “The Cure” ซึ่ง “YUNGBLUD” ได้เขียนอีเมลส่งไปขออนุญาตใช้เพลงด้วยตัวเอง และเขาก็ได้รับการอนุญาตจากตำนานร็อกไอคอนอย่าง Robert Smith นั่นทำให้เขาแฮปปี้มาก ๆสำหรับ YUNGBLUD หรือ AKA Dominic Harrison เกิดที่ Yorkshire ประเทศอังกฤษ เริ่มเล่นกีตาร์ครั้งแรกตั้งแต่อายุ 2 ขวบ และเริ่มเขียนเพลงตั้งแต่อายุเพียง 10 ขวบ ศิลปินวัย 24 เป็นที่รู้จักจากการที่เขามักพูดความในใจและปัญหาที่คนรุ่นใหม่กำลังเผชิญ ผ่านเสียงดนตรีที่เป็นการปลุกความสามัคคีและมอบพลังให้แก่คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันหลังจากปล่อย EP ในชื่อ YUNGBLUD และเดบิวต์อัลบั้มอย่าง “21st Century Liability” เมื่อ ปี 2018 YUNGBLUD ก็ได้ปล่อยอีกหนึ่ง EP ออกมาในปี 2019 ที่เปิดตัวใน 10 อันดับแรกของ UK อัลบั้มชาร์ต YUNGBLUD ได้รับรางวัล Ones to Watch ในต้นปี 2020 จาก MTV Push , ได้รับการเสนอชื่อใน Poll BBC Sound , คว้ารางวัล 'Best Music Video' จากงาน NME Awards ในปีเดียวกัน และในปี 2021 เขาก็สามารถคว้ารางวัล Best Alternative artist มาครอง จากเวที MTV EMAsหลายปีที่ผ่านมา โชว์คอนเสิร์ตของ YUNGBLUD ขายหมดเกลี้ยงมากกว่า 20 ประเทศ เขาได้ร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่าง Austin City Limits, Life Is Beautiful, Lollapalooza, Reading และ Leeds Festivals และ Vans Warped Tourนอกจากนี้ YUNGBLUD ได้ปล่อยอัลบั้มเต็มอย่าง 'weird!' ออกมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมในปี 2020 และเปิดตัวอันดับ 1 บน UK Official Album ชาร์ต ทำยอดขายได้สูงถึง 39,000 ในสัปดาห์แรก ตอนนี้ YUNGBLUD มีผู้ฟังมากกว่า 8 ล้านคนต่อเดือนบน Spotify และกว่า 3 พันล้านสตรีมทั่วโลกปัจจุบัน “YUNGBLUD” ถูกขนานนามว่าเป็น “Gen-Z’s rock n’ roll poster child” ศิลปินผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่สไตล์การแต่งตัวไปจนถึงแนวเพลงเขาคือตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ ทำให้เขามีฐานแฟนทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงเท่านี้บัตรคอนเสิร์ตของเขาถูกขายหมดเกลี้ยงในหลาย ๆ ประเทศนอกจากนี้เขายังได้รับการยอมรับจากศิลปินรุ่นพี่แห่งวงการเพลงร็อกอย่าง Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Steve Jones และ Dave Grohl ทำให้ “YUNGBLUD” เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีอนาคตอันสดใสในวงการ และเขาจะเป็น Rock n’Roll รุ่นใหม่ ที่น่าจับตามองอีกวงหนึ่ง###################################