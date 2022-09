ฟินจิกเบาะ ! กับ เลิฟซีนครั้งแรกในชีวิตการแสดง ของ “กิต Three Man Down” และ “มีน-สุดารัตน์” ใน “The Up Rank อาชญาเกม”

ในภาพยนตร์นั้น นอกจากเป็นเรื่องราวสุดเข้มข้นของแก๊งรับจ้างปั๊มแรงค์แล้ว ยังเล่าถึงชีวิตวัยรุ่นยุคปัจจุบันในหลากหลายแง่มุม ทั้งความฝัน ครอบครัว การดิ้นรนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า…หรือแม้แต่เรื่อง “ความรัก”(คำเตือน : เนื้อหาส่วนนี้มีการสปอยล์บางส่วนของภาพยนตร์) โดยเฉพาะตัวละคร “ยู” ซึ่งรับโดย กิต-กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์ หรือ กิต Three Man Down ที่ต้องรับบทหนักทั้งดราม่า-แอ็คชั่น รวมถึงความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมทีม The Up Rank อย่าง “ทอย” ที่รับบทโดย มีน-สุดารัตน์ ผุงศิริ จนนำไปสู่ฉากเลิฟซีนสุดโรแมนติก ที่สำหรับทั้งคู่ถือเป็นฉากเลิฟซีนในชีวิตการแสดงครั้งแรกอีกด้วยโดยฉากนี้กิตและมีนมีการซักซ้อมกันก่อนถึงการออกท่าทางที่ถูกต้องตามมุมกล้อง เมื่อบวกกับความเกร็งและตื่นเต้น ทำให้ฉากนี้ทั้งกิตและมีน ต้องใช้สมาธิอย่างมากในการแสดง งานนี้ทำเอา 2 ผู้กำกับ เต็นท์-กัลป์ กัลย์จาฤก และโอ๊ต-วทัญญู อิงควิวัฒน์ ถึงกับชื่นชมทั้งสองที่แสดงสปิริตขอแสดงเองแบบเต็มที่ห้ามพลาด ‘The Up Rank อาชญาเกม’ ภาพยนตร์คุณภาพสุดเข้มข้นแห่งปี โดยผู้สร้าง "เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล" ร่วมกับ "กันตนา กรุ๊ป" พร้อมให้คุณได้พิสูจน์แล้ว วันนี้ ในโรงภาพยนตร์ !เทรลเลอร์ The Up Rank อาชญาเกม : https://youtu.be/AotVbAsOzGo #TheUpRank #อาชญาเกม #ผิดกฎเกมไม่ผิดกฎหมาย #ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดกฎเกม