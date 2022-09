เดอะ วิสด้า พาร์ค คอมมูนิตี้มอลล์ ร่วมกับ วิหารอริยะเจ้ากวนอู เตรียมจัดงานเทศกาลกินเจมหากุศล ใรวันที่ 24 ก.ย.- 2 ต.ค.นี้

“เดอะ วิสด้า พาร์ค (The Visda Park) คอมมูนิตี้มอลล์” ภายใต้การบริหารงานโดย นายบุญชัย เจียรไพศาลเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บ้านวิดาภา พลาซ่า กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ “วิหารอริยะเจ้ากวนอู” โดย ริว จิตสัมผัส โดย ได้รับความร่วมมือจาก “เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง”, “วีฟู้ดมาร์เก็ต”, “Big Camera”, “แอมเวลล์พลัส” ชวนสืบสานเทศกาลกินเจสร้างกุศลครั้งใหญ่ ในการจัดงาน “เทศกาลกินเจมหากุศล” ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 ให้ทุกคนได้อิ่มบุญ อิ่มใจ ล่าสุดมีการเตรียมความพร้อมทุกส่วนงาน และได้จัดพิธีคัดเลือกองค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นครั้งแรกสำหรับ “เทศกาลกินเจมหากุศล” ครั้งนี้ คณะผู้จัดงานฯ ได้จัดให้มีปรัมพิธีไหว้พระขอพร เสริมบุญวาสนา และยังได้เลือกสรรอาหารเจหลากสไตล์ที่มีรสชาติอร่อยและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพของวัตถุดิบ กับหลากหลายเมนู จากร้านอาหารเจหลากสไตล์ทั้งในศูนย์การค้าและภายในงานรวมกว่า 50 ร้านค้า อาทิ อาหารเจสไตล์ชาววัง by ม.ล.ข่ายทอง ทองแถม, อาหารเจไทย-จีน by เชฟซายน์ สริลญาริษา, ร้านพุงพุ้ยรสเด็ด, ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ, ก๋วยจั๊บญวนเจ รวมทั้งร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งมาอยู่ในงานอีกมากมาย ทั้งนี้ได้มีการควบคุมคุณภาพของอาหาร ความสะอาด และความปลอดภัย มาให้ตลอดการจัดงานนายบุญชัย เจียรไพศาลเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บ้านวิดาภา พลาซ่า กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “งานนี้จัดขึ้นโดย เดอะ วิสด้า พาร์ค (The Visda Park) คอมมูนิตี้มอลล์ และ วิหารอริยะเจ้ากวนอู โดย ริว จิตสัมผัส ประธานวิหารฯ ซึ่งได้ริเริ่มโครงการจัดงาน เทศกาลกินเจมหากุศล ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 เพื่อให้ทุกท่านได้อิ่มบุญ อิ่มใจกันถ้วนหน้าตลอดทั้ง 9 วันสำหรับการกินเจของทุกปีเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นการจัดเทศกาลกินเจครั้งแรกในตำบลบางบัวทอง ทางคณะผู้จัดงานฯ มีความตั้งใจว่าจะจัดให้เป็นงานประจำปีของท้องถิ่น ณ ตำบลบางบัวทอง เน้นความสำคัญถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ ถือศีล กินเจ เป็นกุศล ได้ทำบุญร่วมกัน ลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อสุขภาพที่ดีและมีจิตใจที่บริสุทธิ์ภายในงานนอกจากอาหารเจหลากหลายร้านค้าแล้ว ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น พิธีเปิดงานที่จะได้ชมกับขบวนแห่องค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิม, การเชิดสิงโต มังกร, การไหว้พระ เสริมบุญวาสนา, การตรวจดวงชะตา โดยทีมพยากรณ์ อ.ไกรศร คนพลิกดวง, ชมหนังกลางแปลงในสวน, ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และ Goods Truck เป็นต้นโดยการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนให้ทุกคนได้มีทั้งสุขภาพที่ดีได้อิ่มใจไปพร้อมกัน ทั้งยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ตำบลบางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ให้ได้เช็คอิน เพื่อเป็นที่รู้จักของสาธุชนสายบุญจากทุกสารทิศและประชาชนทั่วไปของประเทศไทยอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น”ริว จิตสัมผัส ประธานวิหารอริยะเจ้ากวนอู กล่าวว่า “การกินเจเป็นวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน ในปีนี้จัดขึ้นท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและโรคระบาดโควิด-19 จึงริเริ่มจัดงานเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้คนที่กำลังทุกข์อยู่ เพราะคนจีนเชื่อว่าการถือศีล กินเจ นั้นเป็นกุศลทำให้คนนั้นมีความคิดและใช้ชีวิตอย่างมีสติที่ดีขึ้น จากการได้ไหว้พระได้สวดมนต์ ด้วยแนวคิดที่ว่านี้ จึงได้เกิดโครงการเทศกาลกินเจมหากุศลขึ้น โดยได้รับความร่วมมือ จาก เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ที่ได้เอื้อเฟื้ออำนวยความสะดวกการจัดงานในครั้งนี้สำหรับความพิเศษเพื่อทุกคนมาที่เที่ยวงานจะได้รับนั่นก็คือ ในวันพิธีเปิดงานจะได้ร่วมพิธีสวดมนต์ นำสวดโดย คณะสงฆ์จีน วัดเล่งเน่ยยี่ 2 ได้ชมขบวนแห่องค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิมอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 24 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ซึ่งทางวิหารอริยะเจ้ากวนอูได้ทำพิธีเสี่ยงทายคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย ผู้ที่ได้รับเลือกมาทำหน้าที่สำคัญ โปรยน้ำมนต์ มอบเหรียญมงคล ให้กับผู้ที่มาชมตลอดเส้นทาง ได้แก่ ด.ญ.เบญญาภา ไอยรารัตน์ อายุ 14 ปี จาก โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง สังกัดเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ซึ่งขบวนแห่ในครั้งนี้ยังได้อัญเชิญรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม เทพเจ้ากวนอู ร่วมขบวนแห่เพื่อความเป็นสิริมงคล อำนวยอวยพร ให้ผู้ที่มาชมโชคดี ภาษาจีนเรียกว่า เผ่งอัง พร้อมชมขบวนแห่ สิงโต มังกร สวยงามอลังการ และในช่วงค่ำจะได้ชมการแสดง แสง สี สิงโต มังกร เล่นพลุ เล่นไฟอีกด้วยไฮไลท์สำคัญอีกหนึ่งคือ ในวันพิธีปิดงาน 2 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00 น.จะมีพิธีเดินสะพานสะเดาะเคราะห์ เพื่อเป็นการตัดเคราะห์ตัดโศก ตามความเชื่อว่าหลังออกเจครบแล้ว เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ เฮง เฮง ให้โชคดี นอกเหนือจากพิธีกรรมแล้ว ปรัมพิธีก็ไม่แพ้ที่ไหน ทางวิหารอริยะเจ้ากวนอูยังได้อัญเชิญองค์พระพุทธรูปที่งดงามมาก มีความสูง 1.80 เมตร ให้มากราบสักการะบูชา ไม่ว่าจะเป็น รูปปั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3 พระองค์ รูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม รูปปั้นเทพเจ้ากวนอู ในบรรยากาศจำลองวิหารจีน พร้อมร่วมพิธีสวดมนต์อุทิศส่วนบุญกุศล ให้กับบรรพบุรุษและเจ้ากรรมนายเวร ในเวลาเย็นของทุกวัน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ ลานพิธี นำสวดมนต์ โดย คณะสงฆ์จีน วัดเล่งเน่ยยี่ 2 ในโอกาสนี้ริวขออนุโมทนาสำหรับผู้ถือศีลกินเจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนภาคไหนก็ตาม และขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ ชิมอาหารเจหลากสไตล์ ช้อปปิ้งถนนคนเดินในสวนสวย ที่ เดอะ วิสด้า พาร์ค บางบัวทองแห่งนี้”ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง Facebook : The Visda Park, Facebook : V Food Market, Facebook : ริว จิตสัมผัส, Facebook : วิหารอริยะเจ้ากวนอู”