"ปอ อรรณพ" โชว์ซิกแพคแน่นถึงกรุงโซล ด้านอดีตคู่จิ้น "แพท ณปภา" รีบโผล่คอมเมนต์

เป็นนักร้องสายเอนเตอร์เทนที่เต้นได้อย่างบดขยี้และใช้เอวได้อย่างสุดยอดอีกคน สำหรับหนุ่ม "ปอ อรรณพ ทองบริสุทธิ์" ที่ล่าสุดเจ้าตัวทำเอาสาวๆ น้ำลายไหลและกรี๊ดกร๊าดกันสนั่นอินสตาแกรม เมื่อหนุ่ม "ปอ" ถอดเสื้อโชว์ซิกแพคเน้นๆ ยืนโพสท่าถ่ายรูปบนเตียงนอนหลายช็อต ขณะไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้ พร้อมแคปชั่นถาม "What should we do on a rainy day in Seoul?"งานนี้หลังจากที่หนุ่ม "ปอ อรรณพ" เผยภาพชวนเซ็กซี่ออกไป ก็มีสาวๆ แห่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ ขนาดอดีตคู่จิ้นอย่างสาว "แพท ณปภา ตันตระกูล" ยังอดใจไม่ไหวเข้ามาแสดงความเห็นเช่นกันว่า "ไม่ชวน" ซึ่งหนุ่ม "ปอ" ก็ตอบกลับทันที "ว่างบ้างมั้ยเราอ่ะ"