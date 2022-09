“เจมส์” ธีรดนย์ ปลื้ม ขึ้นแท่น Friend of Hublot ของประเทศไทย

สุดในทุกด้านต้องยกให้ “เจมส์” ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ (Jamyjamess) ศิลปินและนักแสดงมากความสามารถผู้ประสบความสำเร็จบนเส้นทางบันเทิง และด้วยความสามารถรอบด้านทั้ง การแสดง ร้อง เต้น ศิลปะ แฟชั่น ไปเข้าตา HUBLOT (อูโบลท์) แบรนด์นาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์ที่โดดเด่นด้วยศิลปะแห่งการผสมผสาน และความมุ่งมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ คว้าตัวหนุ่ม เจมส์-ธีรดนย์ เป็น Friend of Hublot ของประเทศไทยซึ่งทางแบรนด์ได้ร่วมมือกับศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ Takashi Murakami ศิลปินป๊อปอาร์ตชาวญี่ปุ่นกับผลงานดอกมุรากามิอันเลื่องชื่อ Samuel Ross ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด Sang Bleu หรือ Maxime Plescia-Büchi ศิลปินผู้สร้างสรรค์ลายสักอันทรงพลัง DJ Snake โปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงระดับโลก และ Lay Zhang (เลย์ Exo) ศิลปินและนักแสดงหนุ่มผู้มีความสามารถรอบด้าน เป็นต้น โดยจัดงานเปิดตัวพร้อมเผยโฉมแคมเปญนาฬิกา “Big Bang Integrated” เพื่อตอกย้ำเอกลักษณ์ของแบรนด์ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Art of Fusion กับความคิดสร้างสรรค์และความกล้าที่จะแตกต่าง รวมถึงตัวตนที่ชัดเจน ทั้งหมดนี้หลอมรวมกันเป็นดีเอ็นเอที่ตรงกันของแบรนด์และเจมมี่เจมส์ สะท้อนผ่าน Big Bang Integrated นาฬิกาไอคอนิกรุ่นใหม่ล่าสุดกับคอนเซปต์ที่เสมือนพาคุณสู่การเดินทางรอบโลกอันเต็มไปด้วยสีสัน ดีไซน์ลักชัวรีสปอร์ตในแบบ Monoblock, Monomaterial และ Monochrome 4 สี ได้แก่ Blue Indigo, Sky Blue, Sand Beige และ Jungle Green ซึ่งแต่ละรุ่นผลิตขึ้นในจำนวนจำกัดเพียง 250 เรือนเท่านั้น ณ Siwilai City Club ชั้น 5 ศูนย์การค้า Central Embassy เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565“เจมส์” ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ Friend of HUBLOT ของประเทศไทย เผยว่า ด้วยคาแรกเตอร์ของแบรนด์ที่เท่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และ Friend of HUBLOT ทุกคนก็มีคาแรกเตอร์ที่ชัดเจนมากๆ การได้รับโอกาสนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทางแบรนด์เห็นสิ่งนี้ในตัวเจมส์ การได้ร่วมทำงานในแคมเปญนาฬิกา “Big Bang Integrated” ล่าสุด เพื่อสื่อสารความเป็น The Art of Fusion ของแบรนด์ ผมมีความรู้สึกยินดีและตื่นเต้นเป็นอย่างมากครับพบกับ HUBLOT Big Bang Integrated คอลเลกชัน ได้ที่ HUBLOT BOUTIQUE ชั้น M สยามพารากอน โทร. 02-129-4747, HUBLOT BOUTIQUE ชั้น G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี โทร. 02-160-5733, PMT The Hour Glass ชั้น G เกษร วิลเลจ โทร. 02-656-1212, PMT The Hour Glass ชั้น G เอ็มควอเทียร์ โทร. 02-003-6022, PMT The Hour Glass ชั้น G เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า โทร. 076-633-888