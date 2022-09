ครั้งแรกของ ‘แต้ว’ บินลัดฟ้าร่วมงานแบรนด์ MCM ที่เกาหลีใต้

งานนี้แต้วปรากฏตัวในลุคสบายๆ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ในชุดผ้าเดนิมและหมวกทรง Bucket ลวดลายคิวบิก โมโนแกรมจากคอลเลกชั่นที่ผลิตจากผ้าเดนิมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เข้ากับกระเป๋าคู่ใจรุ่นและกระเป๋าเดินทางก่อนจะเข้าร่วมไพรเวทอีเว้นท์อันยิ่งใหญ่ ที่ MCM HAUS พร้อมด้วยเซเลบริตี้เกาหลีคับคั่ง อาทิอดีตสมาชิกจากวง GFriend,นักแสดงนำจากเรื่อง Forecast love and Weather และศิลปิน Hip-hop Reddy และ Sean ตามคำเชิญของคุณคิมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก PP Glam ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย MCM ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดย สาวแต้ว มาในโททัลลุคจาก MCM A/W 22 เพิ่มความเท่ด้วยกระเป๋า MCM รุ่น Mode Travia Crossbody w/ Pouch in Italian Canvas แมทช์เข้ากับรองเท้าหนัง ยิ่งช่วยให้ลุคนี้ของสาวแต้วดูคูลมากขึ้นวันถัดมายังเก็บโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ได้พบและพูดคุยกับ Dirk Schönberger, Global Creative Officer ของแบรนด์ ระหว่างเข้าเยี่ยมชม MCM Haus ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ย่านกังนัม มาฝากแฟนๆ โดยปรากฏตัวในโททัลลุคสุดยูนีค 3 ลุค 3 สไตล์ พร้อมเลือกคอมพลีทลุคด้วยบรรดาไอเท็มกระเป๋ารุ่นสุดฮิต ทั้ง AREN CRESCENT HOBO ที่มีให้เลือก 2 สี Blossom Pink และ Misty Gray รวมไปถึงกระเป๋าทรงโท้ท MÜNCHEN TOTE IN ITALIAN CANVAS และ KLASSIK TOTE ไซส์ X-Mini ไม่ว่าลุคไหน ก็โดดเด่น เอาอยู่ทุกลุคจากนั้น สาวแต้ว ได้ไปเช็คอินตระเวนรอบกรุงโซล สวมใส่ชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี แมทซ์เข้ากับกระเป๋า ใบโปรด AREN SHOULDER BAG IN BLOSSOM PINK VISETOS สีชมพู จาก MCM พร้อมเดินตระเวนท่ามกลางบรรยากาศของหมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันบกที่ยังคงความดั้งเดิมตามขนบทำเนียมของเกาหลีใต้ และยังได้ไปร่วมงาน Frieze SEOUL 2022 ที่เป็นงานจัดแสดงศิลปะชื่อดังระดับโลกที่ครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ COEX Hall ใจกลางกรุงโซล โดยครั้งนี้แต้วมาร่วมงานในลุคคูลๆ สวมเสื้อ M Pup Sweater in Wool พิมพ์ลายเฟรนช์บลูด็อกสีดำ แมทช์กับกระเป๋าหนังสีดำ รุ่น Travia Shoulder Bag in Cloud Quilted Leather เข้ากันและนอกจากนี้ สาวแต้ว ยังได้แวะไปสถานที่สุดฮิตในกรุงโซล ที่ขึ้นชื่อว่าไม่ไปถ่ายรูปไม่ได้! ไม่ว่าจะเป็น Cafe Seoulism หรือ Ewha Womans University โดยทั้งสองลุคนี้สาวแต้วคอมพลีทลุคด้วยกระเป๋า Mini Dessau Drawstring in White Visetos และ Mode Travia Chain Wallet in Spanish Leather ตามลำดับ ก่อนจะปิดท้ายทริปเกาหลีของแต้วด้วยโมเมนต์สุดประทับใจ และนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ในงาน Cocktail Party ที่ MCM Haus โดยได้ถ่ายรูปร่วมกันกับคุณคิม ซอง จู และคุณ Dirk Schönberger ในบรรยากาศแสนอบอุ่น ที่สาวแต้วมาในลุคสูทและกระโปรงเข้าชุดสีชมพูสดใส และกระเป๋า AREN SHOULDER BAG IN VALENTINE’S DAY VISETOS เป็นอันจบทริปได้อย่างสวยงาม งานนี้แฟนๆ เลยได้เต็มอิ่มกับความสวย สดใส และเสน่ห์อันล้นเหลือของ แต้ว แถมยังได้รับชมโมเมนต์สุดเอ็กคูลซีฟที่หาไม่ได้ง่ายๆ กันตลอดทั้งทริป