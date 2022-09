มิสแกรนด์ขอนแก่น เวทีอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงแหนือ เปิดตัว 17 สาวงาม ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่น

สุดปัง !!! มิสแกรนด์ขอนแก่นกับการเข้าสู่ปีที่ 11 Miss Grand Thailand เปิดตัวการแสดง 4 หัวเมืองที่เคยได้รับรางวัล Best Director Award ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมามิสแกรนด์ขอนแก่น 2023 Presented by Aura Rich จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ขอนแก่นปี 2023 ที่ผ่านการคัดเลือก 17 คนสุดท้าย โดยในปีนี้จัดการประกวดในคอนเซป“Letyourshineaurabecomethenewqueen” ให้พลังแห่งความงามสรรสร้างคุณให้กลายเป็นราชินีคนใหม่สุดปังจนต้องร้องว้าว ปีนี้ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่นประกาศชัดเจนจัดเต็ม ใส่ใจทุกรายละเอียด หวังคว้ารางวัลผู้อานวยการกองประกวดยอดเยี่ยม Best Director Award 2 ปี ซ้อน ซึ่งตัดสินจาก​ProvincialDirectorหรือ(PD) ทั้ง77จังหวัด หลังจากที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเมื่อปี 2022 และจากผลงาน การประกวดในปีที่ผ่านมาบิวตี้ วรัญชนา ระดมเล็ก ตัวแทนจังหวัดขอนแก่นได้เปิดประตูให้มิสแกรนด์ขอนแก่น เป็นครั้งแรก โดยได้ตำแหน่งรองอันดับ 5 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ในปีนี้ขอนแก่นหวังถึงมงใหญ่ และต้องดีกว่าเดิมแน่นอนสำหรับมงกุฎมิสแกรนด์ขอนแก่นในปีนี้เป็รการนำเอาอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดขอนแก่นที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ มารังสรรค์เพื่อให้เกิดงานที่สื่อถึงจังหวัดขอนแก่นมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพระธาตุขามแก่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง ดอกคูณเสียงแคน มาออกแบบให้ทันสมัยและทรงคุณค่ามงจะลงใคร ร่วมเชียร์ให้กาลังใจ ชมการถ่ายทอดสดรอบ Preliminary ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 และรอบ Final ในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ถ่ายทอดสดที่เพจ Miss Grand Thailand