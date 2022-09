มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2023 ผุดกิจกรรม RUNNING IN THE RAIN 18 สาวงาม สวย สตรอง ชวนแฟนวิ่งกลางสายฝน

นางงามยุคใหม่ สวย มีสมอง อย่างเดียวไม่พอนะ ต้องแข็งแรงและสุขภาพดีด้วย เหตุนี้ คุณแอม สรญา ปราศจากศัตรู ผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวด มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2023 และ ผู้บริหาร บริษัท เดอะ แกรนด์ โรส จำกัด ร่วมกับผู้สนับสนุนหลักการประกวด มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2023 บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ชานมไข่มุก MABU BOBA อร่อยสนุกเต็มร้อยแบบ Healthy, Apex ศูนย์ความงามครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, eatsHUB แอพคนไทยเพื่อคนไทย ส่งอาหารถึงมือคุณแบบอิ่มเต็มคำได้ทุกวัน, มันนี่ เบตเตอร์ เวิลด์ โซลูชั่น ทางเลือกใหม่ของนักลงทุนฉบับ EA จัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2023 : RUNNING IN THE RAIN โดยกองประกวด มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2023 เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ แฟนนางงาม สมัครเข้าแข่งขันวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร ร่วมกับผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2023 และมิสแกรนด์รุ่นพี่อย่าง ชมพู อทิตา พยัคฆ์ , บิวตี้ วรัญชนา ระดมเล็ก และ มาลี ทิพยาภรณ์ พรมราช รองอันดับ 5 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022สวนหลวง ร.9 วันนี้คึกคักไปด้วยนักวิ่งมืออาชีพและมือสมัครเล่น แฟนคลับจากทุกด้อมของเหล่านางงาม วันนี้ผู้เข้าประกวดทั้ง 18 คน สวยสดใสในชุดออกกำลังกายแบรนด์ Planky Girl รองเท้าพร้อม ร่มพร้อมนะ เพราะชื่องานบอกอยู่แล้วว่า RUNNING IN THE RAIN ทว่าสายฝนไม่อาจทำลายความสวยและมุ่งมั่นของผู้เข้าประกวดได้คุณสรญา ปราศจากศัตรู ประธานกล่าวเปิดงาน พิธีกรแนะนำผู้เข้าประกวดที่มาพร้อมโชว์สุดพิเศษปลุกความคึกคักในตัวนักวิ่ง หลังให้สัญญาณปล่อยตัว ณ จุดสตาร์ท ประตู 4 เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดและมิสแกรนด์รุ่นพี่ใครมีแรงเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้ง ท่ามกลางบรรยากาศเย็นฉ่ำ สดชื่น แป๊บเดียวครบ 5 กิโลเมตร ทุกคนวิ่งเข้าเส้นชัยมาแบบชิลชิล ปิดท้ายด้วยโชว์สุดพิเศษจากผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2023 ร้อง เต้น เล่นเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอย่างสนุกสนานสำหรับกิจกรรมการประกวด มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2023 รอบต่างๆมีดังนี้4 กันยายน 2565 BANGKOK CREATIVE COSTUME CONTEST เวลา 17.00 น.6 กันยายน 2565 กราบสักการะพระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร7 กันยายน 2565 การประกวดรอบชุดว่ายน้ำ SWIMSUIT COMPETITION10 กันยายน 2565 การประกวดรอบ PRELIMINARY COMPETITION เวลา 14.00 น. ที่ Show DC Hall11 กันยายน 2565 การประกวดรอบ FINAL COMPETITION เวลา 19.00 น. ที่ Show DC Hallติดตามข่าวกิจกรรมต่างๆ ของกองประกวดได้ที่ Facebook Page : มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร