เริ่มแล้ว! งานมหกรรมญี่ปุ่นสุดยิ่งใหญ่ เพื่อคนรักญี่ปุ่นตัวจริง! กับงาน NIPPON HAKU BANGKOK 2022 ครั้งที่ 8 ณ สยามพารากอน

เจเอ็ดดูเคชั่น สถาบันสอนภาษาและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เปิดงานมหกรรมเพื่อคนรักญี่ปุ่นครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกครั้ง กับงาน “NIPPON HAKU BANGKOK 2022” (นิปปอนฮาคุ แบงคอก 2022) รวบรวมทุกเรื่องของความเป็นญี่ปุ่นมาไว้ในงานเดียว พร้อมให้คนรักญี่ปุ่นได้สัมผัสกับความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริง โดยในปีนี้กลับมาภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE POWER OF FRIENDSHIP” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองมิตรภาพอันยาวนาน ในโอกาสครบรอบ 135 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2565 ณ ชั้น 5 สยามพารากอนมร.ทากุโอะ ฮาเซกาวะ (Mr.Takuo Hasegawa) ประธานจัดงาน “NIPPON HAKU BANGKOK 2022” (นิปปอนฮาคุ แบงคอก 2022) เปิดเผยว่า “การจัดงาน NIPPON HAKU BANGKOK 2022” ในปีนี้ เรียกได้ว่าพิเศษกว่าทุกๆปี เพราะเป็นปีที่เฉลิมฉลองมิตรภาพอันยาวนาน ครบรอบ 135 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น จึงเป็นที่มาของคอนเซปต์งาน “THE POWER OF FRIENDSHIP” โดยเรายังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆและหลากหลาย ให้กับคนไทยที่ชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่น ได้รู้จักความเป็นญี่ปุ่นอย่างถ่องแท้ในทุกมิติ ได้มารู้จักคัลเลอร์ญี่ปุ่นในมุมต่างๆ มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม ให้งานนี้เป็นสะพานเชื่อมต่อประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ผ่านกิจกรรมต่างๆภายในงาน ที่ถูกออกแบบ และคัดสรรมาอย่างดีด้วยความตั้งใจของทีมผู้จัด ซึ่งรับรองว่าทุกท่านที่ได้มาร่วมงานจะต้องประทับใจ และหลงสเน่ห์ความเป็นญี่ปุ่นอย่างแน่นอน”โดยพิธีเปิดงานมหกรรม “NIPPON HAKU BANGKOK 2022” (นิปปอนฮาคุ แบงคอก 2022) นั้นถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ในฐานะเจ้าบ้าน เพื่อต้อนรับตัวแทนการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น สถาบันการศึกษา และองค์กรรัฐและเอกชน ที่เดินทางมาร่วมจัดงานในโอกาสครบรอบ 135 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น พร้อมด้วย คุณอาจารี ศรีรัตนบัลล์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ คุณคะสุยะ นะชิดะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายญี่ปุ่น พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ EXILE HIRO ผู้บริหารค่ายเพลง LDH JAPAN และผู้ก่อตั้งวง EXILE ตำนานแห่งวงดนตรีจากประเทศญี่ปุ่น และคุณกอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ จาก High Cloud Entertainment ร่วมเป็นตัวแทนตอกย้ำความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในวงการศิลปะการดนตรีพร้อมไฮไลท์การแสดงสุดอลังการ กับทัพศิลปินญี่ปุ่นที่ยกขบวนมาโชว์ฉลองพิธีเปิดงาน ไม่ว่าจะเป็น การแสดงสุดพิเศษจากศิลปินญี่ปุ่นชื่อดังระดับโลก อย่างวง BALLISTIK BOYZ จาก EXILE TRIBE และวง PSYCHIC FEVER จาก EXILE TRIBE ศิลปิน จาก Project Collab ระหว่าง High Cloud Entertainment และ LDH JAPAN ที่มาทำการแสดงครั้งแรกในเมืองไทยที่งานนี้! รวมถึงศิลปินญี่ปุ่นอีกมากมาย อาทิ CANDYS, Sacred Fleramo, IROHA SAKURA, MASKED REDER REVICE, BeryBery YOMA Entertainment, Miya, Rili, LipSing, SHUN with Seishungakuen และ Yuru พร้อมพบกับอีกหนึ่งการแสดงสุดพิเศษ การร้องเพลงร่วมกันระหว่างศิลปินชาวไทยหัวใจญี่ปุ่นอย่าง สแตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข และศิลปินญี่ปุ่นชื่อดัง มิโอริ โอคุโบะ สมาชิกวง BNK48ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น สำหรับงาน NIPPON HAKU BANGKOK 2022 ครั้งนี้ ยังได้ขนทัพความสนุก ความสุขส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นมาให้ทุกคนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น•โซนความบันเทิง เตรียมสนุกสุดเหวี่ยงไปกับศิลปินที่บินตรงจากญี่ปุ่น และศิลปินไทยสไตล์ญี่ปุ่น บนเวทีทั้ง 2 เวที Main Stage และ Mini Stage จัดหนักจัดเต็มทั้ง 3 วัน พร้อมมาสัมผัสเทศกาลรำวงญี่ปุ่นบงโอโดริของแท้ ที่ปีนี้คนรักญี่ปุ่นจะได้เต้นรำอย่างสนุกสนานไปพร้อมกันทั้งงาน เสมือนยกเทศกาลในญี่ปุ่นแบบออริจินัลมาไว้ที่ไทย•โซนเรียนรู้ แรงบันดาลใจ มาเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่นจากผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา และเพลิดเพลินพร้อมเรียนรู้ไปกับกิจกรรม Workshop งาน Craft สุดคิ้วท์ ไม่ว่าจะเป็นทำเครื่องรางญี่ปุ่น และงานฝีมือแบบญี่ปุ่น พร้อมชมนิทรรศการเพิ่มแรงบันดาลใจ ภายใต้หัวข้อหลัก “135 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น”•โซน ช้อป ชิม ชิล รวมความอร่อยส่งตรงจากร้านดัง คาเฟ่เด็ด สัญชาติญี่ปุ่นแท้กว่า 30 ร้าน พร้อมมาวางแผนท่องเที่ยวญี่ปุ่นจากบูธหน่วยงานจังหวัดของญี่ปุ่นโดยตรงที่คอยให้ข้อมูล พร้อมจัดโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาสุดพิเศษเฉพาะที่งานนี้เท่านั้น และมาช้อปให้จุใจกับสินค้าอิมพอร์ตจากญี่ปุ่น และสินค้าลิขสิทธิ์แท้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอนิเมะ มังงะ คาแรคเตอร์ หนังสือ ของสะสม และของใช้ แถมยังมีสินค้าศิลปะ handmade สไตล์ญี่ปุ่นสุดคิ้วท์ และผลงานศิลปะจากศิลปินไทยหน้าใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากญี่ปุ่น และมาแชะภาพให้เต็มอิ่มไปกับจุดเช็คอินถ่ายรูปเสมือนอยู่ญี่ปุ่น และคาแรคเตอร์การ์ตูนตัวโปรดขนาดยักษ์ อีกทั้งร่วมชมบูธกิจกรรมนักศึกษาสุดสร้างสรรค์ที่รวมตัวมาจากเอกวิชาภาษาญี่ปุ่นทั่วประเทศไทย เสมือนได้มางานเทศกาลญี่ปุ่นสุดมันส์ และร่วมชมการแข่งขันตอบปัญหาญี่ปุ่นชิงทุนการศึกษาเรียนต่อญี่ปุ่นประจำปี 2022 J-Challenge•และจัดเต็มกับอีก 2 งานใหญ่ JAPAN EDUCATION FAIR 2022 งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น พบและพูดคุยกับสถาบันการศึกษาจากญี่ปุ่นทุกระดับ ที่บินตรงมาให้ข้อมูล แนวทางเรียนต่อญี่ปุ่นกว่า 40 สถาบัน และ JOB FAIR 2022 มหกรรมหางานจากบริษัทญี่ปุ่นครั้งใหญ่ ที่มีบริษัทชั้นนำมากมายรอผู้สนใจร่วมงาน โดยสามารถยื่นเรซูเม่สมัครได้ทันทีที่งานงานเดียวเท่านั้น!จัดแน่น จัดเต็มขนาดนี้ ถ้าคุณเป็นญี่ปุ่นเลิฟเวอร์ตัวจริง ต้องห้ามพลาด เข้าร่วมงานได้ฟรี!! ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2565 ณ ชั้น 5 สยามพารากอน เวลา 11.00 - 20.00 น. หรือติดตามข่าวสารของงานที่ Facebook Fanpage: NIPPON HAKU BANGKOK